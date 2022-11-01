Россияне обстреливают населенные пункты, которые покинули, - Гайдай
В течение 31 октября российские военные из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по Стельмаховке, Мясожаровке, Белогоровке, Грековке и Невскому.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Даже отступив, россияне продолжают лишать домов жителей Луганщины. На территориях, которые еще остаются оккупированными, россияне, разрушив целые города, не в состоянии ни выплатить обещанное, ни предоставить жилье местным", — отметил Гайдай.
Гайдай рассказал, что только на прошлой неделе нескольким десяткам людей показательно выдали деньги, которые должны были выплатить еще летом.
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