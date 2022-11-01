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США нададуть Україні системи ППО VAMPIRE на додаток до восьми NASAMS, - Пентагон
США мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а також установки для боротьби з безпілотниками VAMPIRE.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у Пентагоні.
Високопоставлений співробітник Міноборони США сказав на брифінгу, що йдеться "про вісім ЗРК NASAMS з відповідними боєприпасами", і уточнив, що "два з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість передадуть дещо пізніше".
Він додав, що до складу військової допомоги увійдуть також засоби ППО, орієнтовані на протидію безпілотникам, зокрема VAMPIRE, та інші радіолокаційні системи, оскільки для України "загроза БПЛА зараз є дуже серйозною".
Топ коментарі
+53 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.11.2022 17:01
+32 Старый зольдат
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+31 metal35
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7h
Замість купити нормальний безпілотник "Сокіл-300" шо в'*** по мацкві, купують мильниці Арахамії на 60 кілометрів
НО!
Разница в том, что кацапы быстро запрягает и едет сами х..й знает куда выпучив беньки, до ближайшего оврага, а Запад запрягает не спеша, следую инструкции, и ВСЕГДА приезжает туда, куда наметил приехать.
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
А у нас еще впереди "Араш-2", и у него и скорость повыше, и б\ч побольше.
https://defence-ua.com/news/u_pentagoni_rozpovili_chomu_vbivtsi_droniv_vampire_zjavljatsja_u_zsu_lishe_u_seredini_2023_roku-9509.html А это вам сегодняшняя ссылочка для вашего оптимистического ГШ.
Видимо, вы в своё время переслушали вышеупомянутых персонажей.
мало того, я даже не уверен что их поставят в этом месяце, потому что еще в августе представитель L3Harris Пол Свиргош на голубом глазу заявил, что
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
Просто поразительно, какие мудаки сюда пишут (((
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱👍
Як там до речі свічблейд 600?
"... на боці України воювали вампіри, вони нищіли дронів, що воювали на боці расєян. Також українці у військовий спосіб застосовували різноманітні квіти - піони, акації, гіацинти тощо. До цього часу точаться дискусії, чому використання квітів українцями мало спрямовану летальну дію, тоді як племена на північ від України квітами нічого не здобули..."