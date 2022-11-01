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США нададуть Україні системи ППО VAMPIRE на додаток до восьми NASAMS, - Пентагон

vampire

США мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а також установки для боротьби з безпілотниками VAMPIRE.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у Пентагоні.

Високопоставлений співробітник Міноборони США сказав на брифінгу, що йдеться "про вісім ЗРК NASAMS з відповідними боєприпасами", і уточнив, що "два з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість передадуть дещо пізніше".

Він додав, що до складу військової допомоги увійдуть також засоби ППО, орієнтовані на протидію безпілотникам, зокрема VAMPIRE, та інші радіолокаційні системи, оскільки для України "загроза БПЛА зараз є дуже серйозною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від США 8 систем ППО NASAMS, - Пентагон

Автор: 

ППО (3193) Пентагон (1428) США (22861)


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Топ коментарі
+53
Амерам-черговий респект...
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01.11.2022 17:01
+32
Сейчас для производителей и разработчиков техники и вооружения золотой время. Любой прототип можно опробовать на парашниках и их аналоговнетах.
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01.11.2022 17:15
+31
Спасибо США
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01.11.2022 17:15
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01.11.2022 17:01 Відповісти
ЗЕ з "слугами" та Кварталом - Ганьба!!!!
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01.11.2022 18:30 Відповісти
troll
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01.11.2022 19:54 Відповісти
@newstop_us

·

7h

Замість купити нормальний безпілотник "Сокіл-300" шо в'*** по мацкві, купують мильниці Арахамії на 60 кілометрів
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02.11.2022 04:19 Відповісти
А где вы взяли такие характеристики Сокіла и уверенность, что срашане не знают как его "подавить"?
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02.11.2022 10:46 Відповісти
та шарки от обезьяны ара-хама лучше конечно
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02.11.2022 10:57 Відповісти
Спасибо США
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01.11.2022 17:15 Відповісти
Сейчас для производителей и разработчиков техники и вооружения золотой время. Любой прототип можно опробовать на парашниках и их аналоговнетах.
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01.11.2022 17:15 Відповісти
Краще провести випробування АБСОЛЮТНО усіх прототипів на параші, бо скоро загнеться!
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01.11.2022 17:19 Відповісти
тільки починати треба було 8 місяців тому..., а ще краще 8 років тому
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01.11.2022 17:19 Відповісти
Запад инертен.
НО!
Разница в том, что кацапы быстро запрягает и едет сами х..й знает куда выпучив беньки, до ближайшего оврага, а Запад запрягает не спеша, следую инструкции, и ВСЕГДА приезжает туда, куда наметил приехать.
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01.11.2022 17:23 Відповісти
Кацапы не быстро запрягают, они просто запряжены на постоянной основе и в шорах.
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01.11.2022 18:30 Відповісти
Да кацапы рукожопые что и запрягвто то не умеют. Впрочем, ге будем ломать копья, я просто перефразировал сраную, пардон, старую кацапскую поговорку.
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01.11.2022 18:38 Відповісти
Ой, простите, забыл добавить, шо кацап таки запрягает с бодуна. ВСЕГДА с бодуна.
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01.11.2022 17:26 Відповісти
наконец-то! Хорошо подумали месяц, и решили таки дать "вампиров" через два месяца после доклада своей разведи о поставках кацапам мотопедов.
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01.11.2022 17:19 Відповісти
А вы уверенны, что именно так и была, а не сначала зашло в Украину для ВСУ а уж потом, через недельку, рассказали о намерениях поставить?
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01.11.2022 17:25 Відповісти
мало того, я даже не уверен что их поставят в этом месяце, потому что еще в августе представитель L3Harris Пол Свиргош на голубом глазу заявил, что
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
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01.11.2022 17:47 Відповісти
Есть подозрение, что этот голубой глаз подмигнул из пятиугольного домика)
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01.11.2022 18:28 Відповісти
А на чем жиждеться эта ваша уверенность? Поделитесь источниками информации.
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01.11.2022 18:41 Відповісти
зиждется на том, что он в августе прямо своим ртом сказал - весна 23-го года. А для закрыть проблему конкретно с мотопедами - так для этого не надо придумывать вундервафли, а просто снять с хранения М163VADS, которых по количеству хватит раздать на все райцентры Украины (и это не считая прицепных в версии М167). А боеприпасов 20х102 в мире вообще как говна. Но нет! нам же нужна вундервафля, ну, минимум спутник какой-нибудь... за всё время **** с этими шахедами можно было выпросить десяток "центурионов", и подготовить расчеты - а это гарантировано десять закрытых от мотопедов крупных энергетических объектов, которые могли бы остаться целыми. Или мы надеемся что АВВ будет нам каждую неделю отгружать трансформаторы, а котлы зимой мы будем менять за три недели??
А у нас еще впереди "Араш-2", и у него и скорость повыше, и б\ч побольше.
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01.11.2022 22:25 Відповісти
Да вам прямая дорога в ГШ ВСУ! На крайний случай в штаб батальона! С такими то способностями в анализам, уровнем осведомлённости во всех вопросах и глубиной знаний которые просто изумляют!
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02.11.2022 02:33 Відповісти
когда у вас будет свой ГШ - обращайтесь.
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02.11.2022 03:18 Відповісти
Не не не, упаси Бог, в своё ГШ, я таких, как вы "специалистов" не приглашаю. Вы к Кузьмуку попроситесь. Ну, к тому, что имеет от офицеров МО и ГШ тех времён его "руководства" Армией, погоняло "Собакевич" и фуражку класса "Аэродром". Это самое оно для вас.
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02.11.2022 03:37 Відповісти
да я бы к вам и не пошел бы, судя по нику вы еще на мемуарах рокоссовского воспитывались.
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02.11.2022 04:00 Відповісти
А как же, читал. И Малиновского, и Малая земля Брежнева. Времена были такие. А потом, когда возможность появилась, после 1991 года, читал Манштейна, Гальднера, мемуары Н. Махно, и много другого ранее недоступного, и тут бац, произошла переоценка, короче, все что говорил на счет познания Истины Декарт.
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02.11.2022 08:06 Відповісти
Вы Декарта знаете? Не лично конечно, а кто это такой слышали? Нет? так загуглите - Рене Декарт.
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02.11.2022 08:19 Відповісти
А вы наверное не читали и не читаете. Слушаете Пионтковского с Невзоровым и Якрвину с Ждановым?
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02.11.2022 08:08 Відповісти
Перечисленных вами персонажей я даже в лицо не узнаю, даже если в лифте столкнусь (ну, разве что кроме невзорова, которого помню по Вильнюсу).
https://defence-ua.com/news/u_pentagoni_rozpovili_chomu_vbivtsi_droniv_vampire_zjavljatsja_u_zsu_lishe_u_seredini_2023_roku-9509.html А это вам сегодняшняя ссылочка для вашего оптимистического ГШ.
Видимо, вы в своё время переслушали вышеупомянутых персонажей.
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02.11.2022 18:47 Відповісти
Ну, Вашингтон пояснил почему. А, вам что то в этом объяснении не понятно? К слову, этот сайт я также читаю.
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02.11.2022 19:12 Відповісти
непонятно было вам в моём вчерашнем комменте:

мало того, я даже не уверен что их поставят в этом месяце, потому что еще в августе представитель L3Harris Пол Свиргош на голубом глазу заявил, что
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
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02.11.2022 19:25 Відповісти
В нас на озброєнні вже є Вампіри як що що, досить нити. Не було би узурпації влади в країни, все було б швидше. По останнім голосуванням в ООН взагалі не видно що ми вважаємо США своїм союзником.
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01.11.2022 18:28 Відповісти
владу у нас вибирають виборці - так влаштована демократія. Але демократія не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути дурнем, той має право ним лишитися. Але майте на увазі, що наступні революції\війни відбуватимуться через великий розрив не між багатими і бідними, а між розумними і тупими. тому, коли тупі люди збираються у великі групи, це і приводить до таких наслідків, які ми бачимо сьогодні.
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01.11.2022 22:40 Відповісти
Подавай петицию на отказ, наберешь 25 тысяч, Боневтик отошлет их назад...
Просто поразительно, какие мудаки сюда пишут (((
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01.11.2022 22:20 Відповісти
я тебя еще не посылал сегодня?
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01.11.2022 22:26 Відповісти
Беларусь фактически воюет с Украиной ( фактически убивает мирное население российскими ракетами). Если Украина не уничтожит( нужно умолять о ракетах с дальностью до500 км), то Беларусь будет убивать нас дронами, баллистическими ракетами , теперь уже иранскими ракетами. Все закончится для Белорусии плохо - но нужно ускорить процесс- атаковать аэродромы, нефтеперегонные заводы.,базы, скопление техники- все это убьёт тысячи мирных граждан, сильно дорогая цена ,, молчания,,
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01.11.2022 17:36 Відповісти
Нужно в первую очередь уничтожить мозырьский нпз-это будет очень больно для лукашенки и кроме огромных финансовых потерь-белорусска не сможет заправлять топливом свои и парашкинские танки
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01.11.2022 18:23 Відповісти
Мне 67 лет. Записался в тероборону 26 февраля , хотя мог ,, сдрыстнуть,,
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01.11.2022 19:35 Відповісти
Вы же осознаете, что чтобы "ускорить процесс", вам нужно для начала переместиться из комментариев в военкомат?
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01.11.2022 18:25 Відповісти
Я ответил- мне 67 лет и 26 февраля я уже был в военкомате и записался в тероборону. Так понимаю, что свою задницу вы спрятали надежно или являетесь ботом - провокатором
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01.11.2022 20:23 Відповісти
Тестирование в Севастополе прошли...морской дрон круче Комаров Небензи😛
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱👍
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01.11.2022 17:41 Відповісти
США - это наш супергерой!
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01.11.2022 17:49 Відповісти
Это надо было делать летом. Пуйло прекрасно все это знает и постарается как можно быстрее уничтожить инфраструктуру Украины пока она еще нормально не прикрыта Западным ПВО. От этого и стреляет самыми высокоточными ракетами что у него есть-хоть их очень мало и приходится расходовать даже этого года выпуска. А невыскоточных у его еще более 700 штук+несколько тыс С300(но у них дальность у С300 всего 90 км)
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01.11.2022 18:06 Відповісти
Путлер ставит перед своей армией невыполнимые цели, в этом его основная ошибка, как главнокомандующего.
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01.11.2022 18:27 Відповісти
Окей. Коли? Та в якій кількості? Хоча би більше сотні комплексів буде?

Як там до речі свічблейд 600?
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01.11.2022 19:19 Відповісти
Коли нададуть змiниться на надали?
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01.11.2022 19:46 Відповісти
браво.
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02.11.2022 03:21 Відповісти
Уявіть 3022 рік, лекція з історії та міфів Давньої Європи:

"... на боці України воювали вампіри, вони нищіли дронів, що воювали на боці расєян. Також українці у військовий спосіб застосовували різноманітні квіти - піони, акації, гіацинти тощо. До цього часу точаться дискусії, чому використання квітів українцями мало спрямовану летальну дію, тоді як племена на північ від України квітами нічого не здобули..."
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04.11.2022 21:21 Відповісти
 
 