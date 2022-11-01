США нададуть Україні системи ППО VAMPIRE на додаток до восьми NASAMS, - Пентагон

США мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а також установки для боротьби з безпілотниками VAMPIRE.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у Пентагоні.

Високопоставлений співробітник Міноборони США сказав на брифінгу, що йдеться "про вісім ЗРК NASAMS з відповідними боєприпасами", і уточнив, що "два з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість передадуть дещо пізніше".

Він додав, що до складу військової допомоги увійдуть також засоби ППО, орієнтовані на протидію безпілотникам, зокрема VAMPIRE, та інші радіолокаційні системи, оскільки для України "загроза БПЛА зараз є дуже серйозною".

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