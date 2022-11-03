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Білорусь (7840) Тіхановська (389)

В армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Напад малоймовірний, - Тихановська

тихановская

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що в армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв, і Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, про це знає, тож напад на Україну малоймовірний.

Про це вона сказала в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вже тоді (у лютому. - Ред.) було зрозуміло, що у білоруській армії немає антиукраїнських настроїв. Білоруські солдати не вмотивовані йти воювати проти українців.

Більше того, вони чудово розуміли, що вони не досвідчені у військових діях, вони будуть використані як гарматне м'ясо. А Лукашенко зрозумів ці настрої в армії. Нині вкрай малоймовірно, що такий наказ може бути відданий. Хоча під тиском, звісно, ​​Лукашенко це може зробити", - сказала Тихановська.

На її думку, навіть якщо наказ віддадуть, білоруси не воюватимуть, а одразу здаватимуться в полон чи тікатимуть.

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Водночас Тихановська вважає, що режим Лукашенка вже офіційно вступив у війну з Україною. Однак введення військових Білорусі на територію України було більш імовірним у лютому, ніж зараз.

Вона підкреслила, що для Росії важливо, щоб українці ставилися до білорусів з такою самою ненавистю, як і до росіян. Тихановська наголосила, що Росія створює образ "зовнішнього ворога" в особі України, а Лукашенко при цьому виглядає як "рятівник".

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Топ коментарі
+32
Ой да не свисти. Там вата на вате и ватой погоняет. Такая же и ты.
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03.11.2022 12:33
+25
Справжня білоруська опозиція - це полк імені Калиновського, а діячі, типу, цієї - то промосковька шваль.
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03.11.2022 12:47
+17
Белорусы- ето тупые ватные овцы. Кто их будет спрашивать. Погонят как стадо на убой они покорно и пойдут. К тому же сколько общался с бульбашами они против войны с Украиной но они считают кацапоидов братским наротом и поддерживают рашку и *****.
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03.11.2022 12:39
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Ой да не свисти. Там вата на вате и ватой погоняет. Такая же и ты.
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03.11.2022 12:33 Відповісти
тихановская это зашкваренная путинская или кремлевская консерва
как можно ей верить? ее муж за путина и крым наш
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03.11.2022 14:22 Відповісти
це ж вона пропонувала білоруській опозиції йти на поклон до Путіна? бо Володимир Володимирович захисник народів)))
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03.11.2022 19:56 Відповісти
Ага, віримо.

А ще кацапи навесні пішли з півночі, бо "відважні" бульбаші робили їм "некомфортно" - мало давали за крадене.

Сарказм.
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03.11.2022 12:37 Відповісти
Поклади телефон та іди проспись.
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03.11.2022 12:43 Відповісти
смішно
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03.11.2022 12:38 Відповісти
Белорусы- ето тупые ватные овцы. Кто их будет спрашивать. Погонят как стадо на убой они покорно и пойдут. К тому же сколько общался с бульбашами они против войны с Украиной но они считают кацапоидов братским наротом и поддерживают рашку и *****.
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03.11.2022 12:39 Відповісти
Во во ,когда рабов бульбашей погонят в Украину на западные области ,Тихановская тоже будет рассказывать ой не убивайте их,они харошие просто их заставили......
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03.11.2022 12:54 Відповісти
"харошими" вони стануть,коли бульдозер згортатиме їх тушки до якогось рову...
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03.11.2022 14:35 Відповісти
а нічого що одним із перших на нашому Майдані загинув саме білорус Михайло Жизневський?
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03.11.2022 19:59 Відповісти
И что? Один из миллиона. К твоему сведению я пообещал убить своих родственников которые сейчас живут на Рашке, дрочат на ***** и обещали приехать в Украину меня *освобождать*. Или по твоему мне нужно было их в жопу целовать если они мне родственники притом кровные?
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03.11.2022 20:19 Відповісти
я про те що не личить людині, яка має власну гідність, кидатись словами, перед тим як обіцяти краще думайте, бо може прийдеться виконати

а білоруси нам браття, хоча і застрягли в совку і кацапській брехні але сердце в них чисте (принаймі з тими що я спілкувався)

яакась частина на кшталт омну залюбки піде вбивати хоч рідну матір, але загал напад на нас не підтримає, білоруси не кацапи, ніколи виродками не були і навряд чи ними стануть
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03.11.2022 20:31 Відповісти
(розчулено сякається)
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03.11.2022 12:44 Відповісти
А білорусам і не треба буде йти. Достатньо надати кацапам білоруську територію, з якої можна наступати. Кацапи намобілізували стільки чмобіків, що їх вистачить для кількох фронтів. І без бульбашів. Інша справа - що ці всі чмобіки навряд чи готові до Поліських пасток, підготовлених нашими військовими...Ми ж підготували такі пастки, чи не так?
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03.11.2022 12:44 Відповісти
Аби ті пастки не були як весною на кримському перешийку.
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03.11.2022 12:51 Відповісти
Тут вже фактична загроза Києву і Банковій безпосередньо, тому самі собі вони не повинні зраджувати...
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03.11.2022 14:48 Відповісти
підозрюю, що сам Ягве не знає, що у макітрі чоловіка скумбрії... А для мене, воно кончене.
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03.11.2022 18:48 Відповісти
як свого часу Україна дала кацапам прохід для атаки на Молдову в Придністровї?

я, наприклад цим не пишаюся, але й не забуваю настільки щоб плюватися в білорусів, в них зараз як у нас років 20 тому
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03.11.2022 20:17 Відповісти
Если начнут обстреливать иранскими ракетами Киев каждый день тоже будут продолжать эту фигню про хороших беларусов или наконец то нанесут СКА удар по военной инфраструктуре?
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03.11.2022 12:45 Відповісти
Звиздеж чистой воды. Всё, что нацепило погоны, настроены в край антиукраински. Причем эта антиукраинская истерия постоянно подогревается политруками. Была бы возможность, так называемая армия белоруссии зверствами не отличалась бы от кацапни. Украинцы, в белорусской области очень сильные антиукраинские настроения, это я вам как местный говорю. Ябатька - 100% подсвинок. Оппозиционер - 50%-70% подсвинок.
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03.11.2022 12:45 Відповісти
*********** танки в феврале стояли колоннами в 40км от Киева. Так что хватит закрывать глаза и рассказывать что ********** еще не нападала на Украину
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03.11.2022 12:46 Відповісти
И вообще, хватит уже нести и распространять бред про *братские народы*. Нету никаких братьев. Есть нормальные адекватные люди а есть зомбированные ватники неандертальцы. Или может обясните тогда почему *братья* внутри самой ********** воюют между собой и лукашисты убивают свое же население?
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03.11.2022 13:04 Відповісти
Справжня білоруська опозиція - це полк імені Калиновського, а діячі, типу, цієї - то промосковька шваль.
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03.11.2022 12:47 Відповісти
З язика зняв ).
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03.11.2022 12:52 Відповісти
Явно не лише мені одному цікаво, ця пані, щось зробила, а бож якось допомогла, нам у цій війні, окрім своїх думок в голос.....
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03.11.2022 13:02 Відповісти
А хто така Тіхановська?
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03.11.2022 12:54 Відповісти
Для нападу і не потрібні антиукраїнські настрої. Достатньо наказу хутіна пуя і бульбофюрера, що і пудтверджено лютим 22 року.
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03.11.2022 12:54 Відповісти
Тиханоская путинская консерва,её муж ватный гуманоид был в Крыму и имел проросийские взгляды....с каких пор эту агенту ФСБ стали считать "матерью беларуской демократии"?
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03.11.2022 12:55 Відповісти
та ну звичайно ж немає. от тільки і під Черніговим *********** були і під Меліком зара сидять, і ракети з бєларуссії летять та балалайки і кацапи з бєларуссії зайшли. а так дійсно немає ворожнечи. тож пішла вона ***** ******* бєларусская
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03.11.2022 13:03 Відповісти
Лукашенко №0,5. Ходить, звиздить, але нічого не зробить.
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03.11.2022 13:11 Відповісти
Виповзло з нори, щоб нагадати про себе. 24-те лютого теж було малоймовірно.....бульши чмошні, безхребетні кацапськи підстилки!!
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03.11.2022 13:22 Відповісти
Що ця вівця хоче нам донести? Що білоруси нам не вороги, бо вони в нас не стріляють, а просто підносять патрони?
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03.11.2022 13:24 Відповісти
На черзі іранці у котрих як виявилось теж немає антиукраїнських настроїв.
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03.11.2022 13:26 Відповісти
темна конячка "опозиціонерка" ротика роззяпила; намалювала картинку, шо вона досі ще десь там існує (звісно ж, у Європі дупу свою ховає). Цікаво, це кому вона бовкнула про хороших добрих чемних військових-бульбашів? Сподіваюся, не нам, українцям.
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03.11.2022 13:37 Відповісти
Сто працэнтная праўда. Беларусы ёсць толькі ў палку імя Кастуся Каліноўскага, усё астатняе гэта тупыя і пакорлівыя быдла са быдлячага двара з шыльдай "Філіял рускага быдла "Беларусь""
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03.11.2022 13:41 Відповісти
Це вона із- за кордону побачила настрій вояк?
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03.11.2022 13:37 Відповісти
Питання не в Лукашенко або Тихановській, питання в населенні Булорусії. Це проросійське стадо баранів почало війну з Україной 24 лютого 2022 року і веде її щоденно допомогаючи росіянам набоями, бронею, харчами, шляхами, аеродромами і т.д. І вони нападуть як тільки побачуть реальну можливість перемогти. В Європу їм шляїв немає ні з Лукашенко, ні з Тихановською, ні з іншим. Те, що сотня, яка воює з росією на нашому боці переверне свідомість нації, яка живе під раяднськими прапором і гербом самоомана.
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03.11.2022 13:38 Відповісти
"Булорусія" - залік. https://youtu.be/BwP4_hD0Za0 Були колись Литвинами , були Білими Русами... Але усе в минулому часі. Тепер - "автономний" (ніт) округ расєйської *********. Nothing else.

(а кліп за посиланням файний, рекомендую Цікаво, як там зараз Стары Ольса, чи не перемололо їх жорнами тарганосистеми... там одних тільки візуальних компонентів іміджу вистачить на довічний розстріл без права листування)
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03.11.2022 14:19 Відповісти
звичайна губернія...
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03.11.2022 14:40 Відповісти
Або так. Те ж саме, тільки термін архаїчний ))
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03.11.2022 16:58 Відповісти
А вот говно всплыло конторской в эмиграции, организованной которой и что то даже вещает ртом. Пошла в жопу.
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03.11.2022 13:38 Відповісти
Така заспокійлива заява ще раз доказує, що Тихановська це ФСБешний тіхарь і ставлення до неї має бути відповідне.
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03.11.2022 13:40 Відповісти
Earlier this year, the same was said about ruzzia when US kept telling that they are about to invade. I'd recommend to shut the fuck up.
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03.11.2022 13:41 Відповісти
Пані та панове, підкажіть плз, що у мене за дисфункція - моск глючить або зір?
Дивлюся на заголовок, начебто адекватно написано - В армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Напад малоймовірний, - Тихановська.
...
А я читаю - Ко-о-о-ко-ко-ко-ко. Бо-о-о-пах-пах-пах-пах. Ко-ко-ко, квох-пок-пок. Куд-кудах-тах-тах, - Тихановська. 🐔

Якого зуя?
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03.11.2022 13:59 Відповісти
а там та і написано)))
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03.11.2022 14:41 Відповісти
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03.11.2022 16:59 Відповісти
Кухарка, конечно, может править государством. Но этой, явно, не ведомо, что решение о нападении принимает не армия по настроению, а Лукашенко (точнее, Путин).
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03.11.2022 14:07 Відповісти
Эта "спасительница" типа Тимошенко. Таже самая консерва.
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03.11.2022 14:22 Відповісти
Пам'ятаємо 🤢 "Любі мої! Жоден танк не має вийти з казарми! Жоден солдат! Ми повинні стати голубами миру! І благати, благати, на весь голос ридати на весь світ: дяденьки, спаситя! помогитя!.." 🤮

(тьху, політична хвойда!)
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03.11.2022 17:12 Відповісти
а чому, тільки політична?
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03.11.2022 18:42 Відповісти
А що, пан таки мав туди "занурення"? 😂
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03.11.2022 21:41 Відповісти
Та ніт, це ж не Іван Сулима...
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04.11.2022 12:57 Відповісти
Йой, ліл! 😂😂😂
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04.11.2022 13:03 Відповісти
У ивана сулимы йуля жидкая в тюбике. Нанес на мпх и втирает до полного удовлетворения. 😜
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04.11.2022 13:36 Відповісти
...і навіщо я це уявив? 😂🤣
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04.11.2022 15:42 Відповісти
Много пропало людей с начала войны: сулима, игорь Л, и другие. мне их не хватает
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04.11.2022 15:46 Відповісти
Взять бы топор и всех зарубить! ©
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04.11.2022 17:45 Відповісти
По перше, я в це не вірю, бо вважаю, що білоруси, це таке саме лайно як і кацапи (окрім тих, хто б'ється зараз на нашому боці в лавах ЗСУ).
По друге, яки б не були настрої в білоруському суспільстві, ця недокраїна є диктатурою і якщо диктатор прийме рішення розпочати бойові дії проти України, білорусів ніхто питати не буде.
І третє: так звані "протести" в білорусії, показали, що це нікчемна і боягузлива недонація, тому всі підуть на смерть і жоден не писне.
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03.11.2022 14:33 Відповісти
Домогосподарка ціхановская думає... вважає... припускає... переконана -- і ніц не робе!

Її так і треба трактувати, як приватну особу, думка якої нікому не цікава.

Політичне представництво майбутньої вільної незалежної Бєларусі у складі відновленої Речі Посполитої українців, поляків, балтів і білорусів треба вже зараз будувати на основі тих добровольчих формувань у складі ЗСУ, які воюють за нашу і вашу свободу!

А ціхановская хай собі щось там потихеньку nuzgu ть...
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03.11.2022 14:35 Відповісти
***** kacapska , idi nahuj , nikakaia ti ni belaruska !
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03.11.2022 14:48 Відповісти
Тихановская является агентом российской федерации
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03.11.2022 16:20 Відповісти
УП, а за нею і цензор охрестили тихановську лідером опозиції.
Цікаво, то їхня думка, чи з опи підказали?
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03.11.2022 17:02 Відповісти
Це брехня!
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03.11.2022 17:02 Відповісти
Звичайна білоруська хвойда. Опозиція воює за Україну, а не свистить із-за порєбріку.
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03.11.2022 19:18 Відповісти
доречі слова цієї фсбшної повії слід сприймати на користь того що напад таки буде
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03.11.2022 20:04 Відповісти
як політик вона труп.

не знаю як використовувати труп.

ми не їмо трупи і не трахаємо.
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03.11.2022 22:06 Відповісти
Можна на дрин прив'язати і поставити на городі чи на полі ворон відлякувати...
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04.11.2022 15:44 Відповісти
 
 