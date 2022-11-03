В армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Напад малоймовірний, - Тихановська
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що в армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв, і Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, про це знає, тож напад на Україну малоймовірний.
Про це вона сказала в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вже тоді (у лютому. - Ред.) було зрозуміло, що у білоруській армії немає антиукраїнських настроїв. Білоруські солдати не вмотивовані йти воювати проти українців.
Більше того, вони чудово розуміли, що вони не досвідчені у військових діях, вони будуть використані як гарматне м'ясо. А Лукашенко зрозумів ці настрої в армії. Нині вкрай малоймовірно, що такий наказ може бути відданий. Хоча під тиском, звісно, Лукашенко це може зробити", - сказала Тихановська.
На її думку, навіть якщо наказ віддадуть, білоруси не воюватимуть, а одразу здаватимуться в полон чи тікатимуть.
Водночас Тихановська вважає, що режим Лукашенка вже офіційно вступив у війну з Україною. Однак введення військових Білорусі на територію України було більш імовірним у лютому, ніж зараз.
Вона підкреслила, що для Росії важливо, щоб українці ставилися до білорусів з такою самою ненавистю, як і до росіян. Тихановська наголосила, що Росія створює образ "зовнішнього ворога" в особі України, а Лукашенко при цьому виглядає як "рятівник".
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как можно ей верить? ее муж за путина и крым наш
А ще кацапи навесні пішли з півночі, бо "відважні" бульбаші робили їм "некомфортно" - мало давали за крадене.
Сарказм.
а білоруси нам браття, хоча і застрягли в совку і кацапській брехні але сердце в них чисте (принаймі з тими що я спілкувався)
яакась частина на кшталт омну залюбки піде вбивати хоч рідну матір, але загал напад на нас не підтримає, білоруси не кацапи, ніколи виродками не були і навряд чи ними стануть
я, наприклад цим не пишаюся, але й не забуваю настільки щоб плюватися в білорусів, в них зараз як у нас років 20 тому
(а кліп за посиланням файний, рекомендую Цікаво, як там зараз Стары Ольса, чи не перемололо їх жорнами тарганосистеми... там одних тільки візуальних компонентів іміджу вистачить на довічний розстріл без права листування)
Дивлюся на заголовок, начебто адекватно написано - В армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Напад малоймовірний, - Тихановська.
...
А я читаю - Ко-о-о-ко-ко-ко-ко. Бо-о-о-пах-пах-пах-пах. Ко-ко-ко, квох-пок-пок. Куд-кудах-тах-тах, - Тихановська. 🐔
Якого зуя?
(тьху, політична хвойда!)
По друге, яки б не були настрої в білоруському суспільстві, ця недокраїна є диктатурою і якщо диктатор прийме рішення розпочати бойові дії проти України, білорусів ніхто питати не буде.
І третє: так звані "протести" в білорусії, показали, що це нікчемна і боягузлива недонація, тому всі підуть на смерть і жоден не писне.
Її так і треба трактувати, як приватну особу, думка якої нікому не цікава.
Політичне представництво майбутньої вільної незалежної Бєларусі у складі відновленої Речі Посполитої українців, поляків, балтів і білорусів треба вже зараз будувати на основі тих добровольчих формувань у складі ЗСУ, які воюють за нашу і вашу свободу!
А ціхановская хай собі щось там потихеньку nuzgu ть...
Цікаво, то їхня думка, чи з опи підказали?
не знаю як використовувати труп.
ми не їмо трупи і не трахаємо.