ЗСУ мають всі можливості для звільнення Херсона, - Остін
Сполучені Штати не сумніваються, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив у четвер під час пресконференції в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін.
"Що стосується питання, чи можуть українці взяти території, які залишаються (під контролем окупантів – ред.) на західному березі Дніпра в Херсоні, я звісно вважаю, що вони мають можливості для того, щоби зробити це", - наголосив міністр оборони США.
Однак більш важливим, за його словами, є впевненість самих українців у те, що вони мають всі можливості для звільнення власних територій.
"Ми бачили, як вони реалізовували дуже методичні й ефективні зусилля, щоби повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони продовжать свій натиск, поки не закріпляться на територіях на західному березі річки",- зауважив міністр оборони США.
Будь ласка, зачекайте...
Але мисля прикольна...
Поэтому утверждение, что нет такого заражения как от аварии на АЭС - это явное упрощение...
К примеру заражение от аварии на ЧАЭС могло быть значительно меньше, если бы не забрасывали реактор песком и бором, если бы не охлаждали жидким азотом... Поэтому тоже очень субъективные оценки...
Непоганий план!
Хотя я бы не исключал и введения противника в заблуждение
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_1941_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Підрив Києва 1941 року
Спочатку необхідно трохи потрощити ворожу
техніку,командні пункти на лівому березі.
"Мы возьмём Киев за три дня" до
"Мы требуем от Киева гарантий безопасности Черноморского флота".
Тіла вбитих мирних мешканців Бучі з'явилися, коли місто було під окупацією російських військ.
У місті https://hromadske.ua/posts/u-buchi-zavershuyetsya-eksgumaciya-zagiblih-vnaslidok-rosijskoyi-okupaciyi-uzhe-viyavili-412-til виявили тіла сотень загиблих цивільних. У частини з них були зав'язані руки. Більшість жертв https://hromadske.ua/posts/majzhe-85-zagiblih-u-buchi-lyudej-mayut-kulovi-poranennya-mer мають кульові поранення, що свідчить про вчинення умисного вбивства.
На деокупованих територіях України вже виявили 34 катівні і місця незаконного утримання громадян.
Про це в середу, 3 листопада, повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, https://www.radiosvoboda.org/a/news-deokupatsiya-kativni/32114101.html передає "Радіо Свобода".
Але. У мантрах Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
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https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (починаючи з 41:00 інтерв'ю) прямо говорить про: Захід навмисно не дає нам танки та артилерію в нормальній кількості - воліючи за рахунок українських життів та руйнувань затягувати війну та вимотувати-перемелювати рашу.
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https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- з 17:20 - Генерал СЗР говорить про те ж - що Захід боїться давати озброєння у потрібній кількості Україні - воліючи вимотувати рашу: "якби давали - то війна закінчилася б до серпня 2022 року"
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Якщо Захід насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам більшу кількість потрібного озброєння?
Або зараз Остін хоче сказати, що в нас достатньо вже наявного озброєння - щоб захопити Херсон, а ми чомусь не робимо це?
Бажана аргументована відповідь.
Ще щось треба пояснювати?
А вірити, чи не вірити інформації, що вони надають - кожен вирішує сам.
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Нагадую нашу історію:
Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента. Бо галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.
Потрібно не бути "вкушеними соціальними мережами" та йти за натовпом, а думати своєю головою.
В абсолютній більшості випадків - права не більшість, а меншість. Бо насправді індівідуально розумних людей менше, ніж звичайних.
В дискусії натовп опустить тебе до свого інтелектуального рівня та там внизу просто задавить масою.
https://donpress.com/news/02-11-2022-*******-samolet-ssha-narisoval-neprilichnuyu-kartinku-v-nebe-u-aviabazy-rf