У ВСУ есть все возможности для освобождения Херсона, - Остин

Соединенные Штаты не сомневаются, что у украинских сил достаточно средств и сил для восстановления контроля над территориями на правом берегу реки Днепр, непосредственно в городе Херсон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин.

"Что касается вопроса, могут ли украинцы взять территории, которые остаются (под контролем оккупантов. – Ред.) на западном берегу Днепра в Херсоне, я, конечно, считаю, что у них есть возможности для того, чтобы сделать это", - подчеркнул министр обороны США.

Однако более важно, по его словам, уверенность самих украинцев в том, что они имеют все возможности для освобождения собственных территорий.

"Мы видели, как они реализовывали очень методические и эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они продолжат свое давление, пока не закрепятся на территориях на западном берегу реки", - отметил министр обороны США.

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