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Херсон (2660) ВСУ (6275) Остин Ллойд (418)

У ВСУ есть все возможности для освобождения Херсона, - Остин

остін,ллойд

Соединенные Штаты не сомневаются, что у украинских сил достаточно средств и сил для восстановления контроля над территориями на правом берегу реки Днепр, непосредственно в городе Херсон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин.

"Что касается вопроса, могут ли украинцы взять территории, которые остаются (под контролем оккупантов. – Ред.) на западном берегу Днепра в Херсоне, я, конечно, считаю, что у них есть возможности для того, чтобы сделать это", - подчеркнул министр обороны США.

Однако более важно, по его словам, уверенность самих украинцев в том, что они имеют все возможности для освобождения собственных территорий.

"Мы видели, как они реализовывали очень методические и эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они продолжат свое давление, пока не закрепятся на территориях на западном берегу реки", - отметил министр обороны США.

Смотрите также: Войска РФ, вероятно, отступят на левобережье Херсонщины, - оккупанты. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
******* всі ці Ванги. Скільки можна вангувати! Херсон звільнимо тоді коли звільнимо.
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03.11.2022 19:48
+13
Поки що, там орки якусь падлянку готують. Треба чекати і вибивати дистанційно.
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03.11.2022 19:49
+9
Остіне, скажі краще, що Штати мають всі можливості для надання Україні F16 і абрамсів.
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03.11.2022 19:57
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Зачем кацапня устроила "эвакуцию" с левого берега? Неужто реально бахнут ГЭС?
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03.11.2022 19:48 Ответить
навіщо їм підривати? Швидше за все це замануха і прапори зняли мол ласкаво просимо до Херсона, йдіть і беріть.
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03.11.2022 20:14 Ответить
Можуть скинуть на Херсон тактичний ядерний заряд коли наші туди увійдуть. Тому і колаборантів евакуювали. А потім скажуть, що всім цивільним ми пропонували йти на лівий берег. Ця явна демонстрація евакуації раніше ніде ними не робилася. Навпаки, з-під Києва утікали вночі на повній швидкості без попереджень, що завтра буде "акт доброї волі". Мінімальна їхня підлість - замінувати і підірвати центр Херсону коли наші туди зайдуть. Як їх діди це зробили з центральною частиною Києва у 1941 році при відступі: заклали вибухівку у всі будинки на Хрещатику та в прилеглих кварталах і підірвали радіосигналом з Харкова. Згоріло все тоді. Навіть німці місцевих рятували під час вибухів будинків. Це історичний факт. А ці ублюдки можуть повторить.
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03.11.2022 21:09 Ответить
Скинути ядерний заряд - це теж прикольно (як і підірвати дамбу Каховської ГЕС). При північно-західних вітрах (а восени в Україні вони переважають) радіаційна хмара піде на Крим, таганрог, ростів-на-дону (на нелегітимного), краснодар, а також отруїть на сотні років воду у Північно-Кримському каналі, бо всі грунти вздовж каналу будуть заражені радіоактивними елементами.
Але мисля прикольна...
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03.11.2022 21:32 Ответить
Від тактичної ЯЗ ніякої радіаційної хмари не буде.
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03.11.2022 22:49 Ответить
Формально будет, но далеко не улетит... Хотя не удивлюсь, что японці и шведі зафиксируют радиоактивное облако Они умеют...
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03.11.2022 23:02 Ответить
Від ядерної зброї немає такого зараження як від АЕС.
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03.11.2022 23:37 Ответить
Да, но разница, преимущественно, только в массе радиоактивных материалов и сопутствующих факторов. И тут нужно учитывать, что в ЯО степень обогащения значительно выше, чем в топливе гражданского назначения. Потом, если взрывать в чистом каменистом поле, то результат будет один, в городе другой, в лесу или на торфяннике третий...
Поэтому утверждение, что нет такого заражения как от аварии на АЭС - это явное упрощение...
К примеру заражение от аварии на ЧАЭС могло быть значительно меньше, если бы не забрасывали реактор песком и бором, если бы не охлаждали жидким азотом... Поэтому тоже очень субъективные оценки...
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04.11.2022 01:57 Ответить
Бахнули ГЕС - волна змила все на лівому березі Дніпра, всі оборонні лінії орків аж до Каланчака. Через тиждень вода зійшла і ЗСУ по дівоче чистій території доходять до Каланчака-Чаплинки.
Непоганий план!
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03.11.2022 21:36 Ответить
******* всі ці Ванги. Скільки можна вангувати! Херсон звільнимо тоді коли звільнимо.
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03.11.2022 19:48 Ответить
Тут не вангование, а оценка возможностей. А за кадром согласование и обеспечение потребностей.
Хотя я бы не исключал и введения противника в заблуждение
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03.11.2022 23:03 Ответить
Поки що, там орки якусь падлянку готують. Треба чекати і вибивати дистанційно.
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03.11.2022 19:49 Ответить
Впусту говорити не буде .
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03.11.2022 19:50 Ответить
це іпсо від США думаю, типу що ми повелися на кацапську замануху
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03.11.2022 21:56 Ответить
А шо Лэнд Лиза не будет ?
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03.11.2022 19:53 Ответить
Цікаве внтервью про ленд лиз https://youtu.be/ydddv-8Si5s https://youtu.be/ydddv-8Si5s

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03.11.2022 19:55 Ответить
The Ventures - Vibrations
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03.11.2022 20:10 Ответить
Та який лендліз. Зараз кожен чиновник зі США в будь-якій незрозумілій ситуації згадує що США ВИДІЛИЛИ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНІ 18 МЛРД .
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03.11.2022 20:43 Ответить
Остіне, скажі краще, що Штати мають всі можливості для надання Україні F16 і абрамсів.
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03.11.2022 19:57 Ответить
Звільнемо!Тільки перестаньте вказувати нам куди не можна стріляти!
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03.11.2022 19:59 Ответить
Коли кацапи відступали з Київа вони підірвали Хрещатик
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_1941_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Підрив Києва 1941 року
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03.11.2022 20:03 Ответить
Не треба підганяти ЗСУ.
Спочатку необхідно трохи потрощити ворожу
техніку,командні пункти на лівому березі.
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03.11.2022 20:05 Ответить
Как стремительно пройден путь от

"Мы возьмём Киев за три дня" до

"Мы требуем от Киева гарантий безопасности Черноморского флота".
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03.11.2022 20:15 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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03.11.2022 20:17 Ответить
І так, як по мені, то не Херсон головний в окупованих територіях. Апріорі треба різати клин до Бердянську; Мелітополь більш важніший. Херсон ми і так накриваємо. А ось перерізати кацапам усі магістралі, артерії ше й б Бердянської коси влупити по кримнашиському мосту можна звичайною ракетою з Хімерсу.
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03.11.2022 20:17 Ответить
Можна і не підгоняти, коли на свободній территорії, на дивані з компом. А я живу в Бучанському районі, де орки лише місяць були. Уявляю, що там на Херсонщині. Але можна і не підгоняти...

Тіла вбитих мирних мешканців Бучі з'явилися, коли місто було під окупацією російських військ.
У місті https://hromadske.ua/posts/u-buchi-zavershuyetsya-eksgumaciya-zagiblih-vnaslidok-rosijskoyi-okupaciyi-uzhe-viyavili-412-til виявили тіла сотень загиблих цивільних. У частини з них були зав'язані руки. Більшість жертв https://hromadske.ua/posts/majzhe-85-zagiblih-u-buchi-lyudej-mayut-kulovi-poranennya-mer мають кульові поранення, що свідчить про вчинення умисного вбивства.

На деокупованих територіях України вже виявили 34 катівні і місця незаконного утримання громадян.
Про це в середу, 3 листопада, повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, https://www.radiosvoboda.org/a/news-deokupatsiya-kativni/32114101.html передає "Радіо Свобода".
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03.11.2022 20:18 Ответить
Велика подяка, звичайно, Заходу за підтримку.
Але. У мантрах Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
-
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (починаючи з 41:00 інтерв'ю) прямо говорить про: Захід навмисно не дає нам танки та артилерію в нормальній кількості - воліючи за рахунок українських життів та руйнувань затягувати війну та вимотувати-перемелювати рашу.
-
https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- з 17:20 - Генерал СЗР говорить про те ж - що Захід боїться давати озброєння у потрібній кількості Україні - воліючи вимотувати рашу: "якби давали - то війна закінчилася б до серпня 2022 року"
----
Якщо Захід насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам більшу кількість потрібного озброєння?
Або зараз Остін хоче сказати, що в нас достатньо вже наявного озброєння - щоб захопити Херсон, а ми чомусь не робимо це?
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03.11.2022 20:18 Ответить
Слухати аферистовича і генералів СВР - себе не поважати.
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03.11.2022 20:20 Ответить
"Гумористів"-порохоботів-активістів - в інеті повно.
Бажана аргументована відповідь.
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03.11.2022 20:23 Ответить
Обоє - піздаболи, один з яких відверто зізнався, що " я вам врал". Арестович - маніпулятор і аферист, інформація якого або не правдива, або направлена на русню, Генерал СВР навіть для русні вже став мемом і брехуном.
Ще щось треба пояснювати?
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03.11.2022 20:40 Ответить
Обоє мають певний ексклюзивний інсайд - якого ні в кого іншого немає.
А вірити, чи не вірити інформації, що вони надають - кожен вирішує сам.
--
Нагадую нашу історію:
Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента. Бо галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.

Потрібно не бути "вкушеними соціальними мережами" та йти за натовпом, а думати своєю головою.
В абсолютній більшості випадків - права не більшість, а меншість. Бо насправді індівідуально розумних людей менше, ніж звичайних.

В дискусії натовп опустить тебе до свого інтелектуального рівня та там внизу просто задавить масою.
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04.11.2022 11:22 Ответить
Арестович - ********
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03.11.2022 22:33 Ответить
Та вже кілька місяців мають і мають, але все ніяк...
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03.11.2022 20:20 Ответить
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат с Елдаком, бакановым и верещюк не для того сдали юг Украины еще в Омане, что-бы теперь освобождать, это плата за его трон, работающие киностудии в маЦкве, офшоры и майно в помойке и Крыму, ждите новых сказок для ЗЕБилов....
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03.11.2022 20:22 Ответить
Люто плюсую, не для того Зеля дарував ці землі кацапам щоб потім забирати. Нажаль час показує що так і є! Бачимо що є двіжуха там ,сям, а Херсон і Запорізька область як в болоті.
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03.11.2022 21:29 Ответить
Военный самолет США "нарисовал пенис" в небе у российской авиабазы. Прорисованный в небе рисунок остался на экранах российских радаров, неустанно охраняющих этот район между Сирией и Кипром, которым и предназначалось сообщение американских пилотов.


https://donpress.com/news/02-11-2022-*******-samolet-ssha-narisoval-neprilichnuyu-kartinku-v-nebe-u-aviabazy-rf
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03.11.2022 21:11 Ответить
муйлушу на радаре нарисовали
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03.11.2022 22:36 Ответить
Где танки и самолёты ?
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03.11.2022 21:24 Ответить
Інакше кажучи відчепіться від нас зі своїм ленд-лізом.
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03.11.2022 22:04 Ответить
Войну закончить очень просто,- просто США должны дать добро на ...восстановление своих территорий Китаю, Казахстану, Финляндии, Японии, Польше, ... и другим государствам, которых обворовала сраная Московия. Ни одного выстрела со стороны страной Московии не будет, так как ...она сдохла в Украине. Ядерного оружия в страной Московии нет, сраная Московия имеет лишь точки с ядерным мусором.
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03.11.2022 22:32 Ответить
..все нормально,не лезьте ВСУ в город,лупите это быдло болот мацковии набегами.. Смерть ******* болот мацковии
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04.11.2022 10:03 Ответить
ВСУ верно делает,что не торопится с налету входить в город,так как орки способны на любую подлость..ВСУ старается блокировать и отсекать их от путей снабжения,дабы голенища своих сапог жрали,а там видно будет,как с минимальными потерями Херсон вкупе с областью освободить
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04.11.2022 14:44 Ответить
 
 