Зеленський підписав петицію проти діяльності російських акторів в Україні

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо заборони творчої діяльності громадян країни-агресора Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ОП.

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України Про звернення громадян мною розглянуто розміщене на веб-сайті Офіційне інтернет-представництво Президента України - електронну петицію. А. С. Клименко Заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, яку підтримали понад 25 тисяч осіб", - заявив президент.

Він подякував усім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

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"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", - сказано в тексті петиції.

Також президент зазначив, що з метою захисту інтересів та національного культурного простору ним направлено петицію прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.

"... з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування та про результати проінформувати автора петиції", - йдеться у відповіді Зеленського.

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