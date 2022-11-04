Зеленський підписав петицію проти діяльності російських акторів в Україні
Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо заборони творчої діяльності громадян країни-агресора Росії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ОП.
"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України Про звернення громадян мною розглянуто розміщене на веб-сайті Офіційне інтернет-представництво Президента України - електронну петицію. А. С. Клименко Заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, яку підтримали понад 25 тисяч осіб", - заявив президент.
Він подякував усім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію.
"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", - сказано в тексті петиції.
Також президент зазначив, що з метою захисту інтересів та національного культурного простору ним направлено петицію прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.
"... з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування та про результати проінформувати автора петиції", - йдеться у відповіді Зеленського.
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Та й будь-яку кількість військ на кордонах так само б рознесли авіацією за години.
Єдине, що треба було зробити, це знищити Антонівський міст. Ну а там ми вже знаємо, як ніхто не взяв на себе відповідальність за це. Тобто, колективна безвідповідальність.
Надійно замінований Чонгар мав дати час для знищення десанту в Каховці. Ті хто пише що мінування нічого не вирішило б або ідіоти або кацапське ІПСО.
« І ще треба щоб по тій техніці ніхто не пуляв в процесі»
Але тобі можна. Ти ж Андрєй, а не Андрій...
5 кіл мінних загороджень без мап по ВСЬОМУ кримському перешейку.
Ви мінні поля колись розміновували без мап коли не знаєш де міни зариті ?
Річ йде про кілометри замінованої території, а не стадіон чи парк.
Це тільки частина кримського перешейку, є ще Чонгар -
- Там наші люди хотіли вільний прохід? - О "наших людях" сильно переживал в 2014-м премьер Яценюк, аргументируя решение поставлять газ и электроєнергию на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, фактически помогая врагу не париться над этой проблемой самому. Да и потребителями становились не только "наши люди", но и оккупанты.
Согласен был даже без оплаты, за наш с вами счёт. https://focus.ua/economics/319227 Яценюк гарантировал поставки газа в захваченные районы Донбасса - ФОКУС .
Теперь о том, что кто-то там кричал до посинения, а ему предлагали не заострять ситуацию.
Нечто схожее по развитию событий было в августе, но не 44-го, а 2014-го, когда восемь БТГ из РФ вторглись на нашу территорию, тогдашнему руководству страны и военному руководству кричали до посинения, докладывая ситуацию, но докладывающим отвечали матом и полным игнором. Что произошло дальше, вы знаете.
Про Яценюка - не треба пердіти в калюжу, частина магістралей води і газа у Маріупіль пролягала через ОРДЛО.
відносно кацапо-акторів - 100% підтримую гаранта але ж ВОНО вже кілька років нищить УКРАЇНСЬКУ опозицію, конкурентів ДЕРМАКА
Шевченко розікрав 200 млн, залишив долар по 40 і пішов у біга
Вітренко подарував Бєні десятки мільярдів, провалив підготовку до зими, довів Нафтогаз до 53 млрд збитків і пішов
Цікаво, що лишиться після Зеленського?‼️
Петиція зареєстрована 16 серпня 2022 року.
До чого ти приплів сюди Порошенка?
При Зєлі знову почали пускати. Було море скандалів з цього приводу.
Приклад я навела. В тебе проблеми із зором чи більш серйозні?
Що зупиняло і гастролі представників їхної лайно-культури.
ЧОМУ при Зєлі їх почали пускати?
"За минулої влади була заборона на в'їзд в Україну самців-рашистів у віці від 18 років до 60."
У вересні 2017 року Служба безпеки України https://showbiz.24tv.ua/**************************************************************************** заборонила Басті в'їзд на територію України . Причиною стали гастролі артиста в окупованому Криму.
ТРАВЕНЬ 2021 року.
До України В'ЇХАВ російський репер, що раніше гастролював у окупованому Криму.
https://glavcom.ua/news/do-ukrajini-vjihav-rosiyskiy-reper-shcho-ranishe-gastrolyuvav-u-okupovanomu-krimu-753957.html
Але при Зєлі заборону не продовжили.
22 листопада 2017 року Служба безпеки України https://hromadske.ua/posts/sbu-zaboronyla-vizd-aktoru-serialu-svaty-dobronravovu заборонила в'їзд Добронравову через те, що він відвідував анексований Крим і публічно підтримував анексію.
Також в Україні заборонили серіал «Свати», на що https://hromadske.ua/posts/zaborona-vizdu-dobronravovu-prodiuser-serialu-svaty-zelenskyi-zvernuvsia-do-sbu негативно відреагував шоумен і продюсер серіалу, а нині президент України Володимир Зеленський.
https://hromadske.ua/posts/sbu-dozvolila-vyizd-v-********-aktoru-zi-svativ-dobronravovu
вогнем української артилерії. І мости підірвані, звичайно. Оцінку цим подіям має дати
незалежна комісія: нагороди або вікна із гратими.
Російські актори, попи, пам'ятники, культура - геть з України!