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Зеленський підписав петицію проти діяльності російських акторів в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо заборони творчої діяльності громадян країни-агресора Росії в Україні.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ОП.

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України Про звернення громадян мною розглянуто розміщене на веб-сайті Офіційне інтернет-представництво Президента України - електронну петицію. А. С. Клименко Заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, яку підтримали понад 25 тисяч осіб", - заявив президент.

Він подякував усім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція про заборону культурної діяльності росіян в Україні набрала 25 тисяч підписів

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", - сказано в тексті петиції.

Також президент зазначив, що з метою захисту інтересів та національного культурного простору ним направлено петицію прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.

"... з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування та про результати проінформувати автора петиції", - йдеться у відповіді Зеленського.

Дивіться: Ален Делон зачитав уривок із "Заповіту" та з захопленням висловився про ЗСУ: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України". ВIДЕО

Автор: 

актор (143) Зеленський Володимир (23913) росія (65301) петиція (320)


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Топ коментарі
+41
Какие актори? Освободите Печерскую лавру от ФСБ
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04.11.2022 14:02
+32
Баканов розвалив СБУ, наплодив кротів, здав Південь і пішов
Шевченко розікрав 200 млн, залишив долар по 40 і пішов у біга
Вітренко подарував Бєні десятки мільярдів, провалив підготовку до зими, довів Нафтогаз до 53 млрд збитків і пішов

Цікаво, що лишиться після Зеленського?‼️
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04.11.2022 14:09
+17
Портнов розвалив судебну сістему та пішов теж
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04.11.2022 14:18
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Життя навіть недоумка "перевзуває"...
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04.11.2022 14:03 Відповісти
При всій повазі до звинувачень про розминування Чонгару, маю думку, що, при тій кількості спеціалізованої техніки для розмінування, яка є у рф, питання розмінування Чонгару - це личені години, які б майже/зовсім не вплинули б на хід вторгнення. Адже перші тижні ми були сам на сам з ворогом, пригадайте.
Та й будь-яку кількість військ на кордонах так само б рознесли авіацією за години.
Єдине, що треба було зробити, це знищити Антонівський міст. Ну а там ми вже знаємо, як ніхто не взяв на себе відповідальність за це. Тобто, колективна безвідповідальність.
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04.11.2022 14:15 Відповісти
Згоден з вами-чонгар би нічого не дав. А от Антонівський міст зупинив би.
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04.11.2022 14:27 Відповісти
Оці пісатєлі про кацапську "техніку для розмінування" забувають одне - орки мали знати де ті міни щоб їх розмінувати. І ще треба щоб по тій техніці ніхто не пуляв в процесі.
Надійно замінований Чонгар мав дати час для знищення десанту в Каховці. Ті хто пише що мінування нічого не вирішило б або ідіоти або кацапське ІПСО.
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04.11.2022 15:16 Відповісти
Ви щось чули про БАТ? Це така допотопна військова хрєнь
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04.11.2022 15:25 Відповісти
Так він написав:
« І ще треба щоб по тій техніці ніхто не пуляв в процесі»
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04.11.2022 16:56 Відповісти
Україна години не мала,а година могла б багато змінити. Просто допомогти вийти з ступору.
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04.11.2022 14:43 Відповісти
От що ти мелеш дурню!!?
Але тобі можна. Ти ж Андрєй, а не Андрій...
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04.11.2022 15:04 Відповісти
Гільмуємо чи придурюємося ?
5 кіл мінних загороджень без мап по ВСЬОМУ кримському перешейку.
Ви мінні поля колись розміновували без мап коли не знаєш де міни зариті ?
Річ йде про кілометри замінованої території, а не стадіон чи парк.
Це тільки частина кримського перешейку, є ще Чонгар -
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04.11.2022 15:45 Відповісти
Навіщо розміновувати поля? Війська йшли дорогами. Ось тільки їх і треба було розмінувати насамперед.
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04.11.2022 16:14 Відповісти
Бо дороги прострілюються артилерієй, так у всьому світі заведено.
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04.11.2022 18:17 Відповісти
А артилерія знищується авіацією. Особливо в умовах степу. Що далі? Накручуємо ешелоновану ПВО-ПРО, таку ж ешелоновану реактивну артилерію та ракетні комплекси. Таке у нас було лише за часів СРСР.
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04.11.2022 18:20 Відповісти
Якою авіацієй н х, як що це територія Україна і ППО покриває всю територію кордона.
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04.11.2022 18:21 Відповісти
А зупинили їх не в умовах степу?! А 9й місяць війна не в умовах степу?
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04.11.2022 19:47 Відповісти
Не треба ля-ля. Відповідальність лежить на зеленому лайні. За пів року знали про майбутній повномасштабний наступ і зробили все, щоб ворог захопив якомога більше.
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04.11.2022 18:03 Відповісти
История повторяется, но не потому, что не хватает историков с фантазией.
- Там наші люди хотіли вільний прохід? - О "наших людях" сильно переживал в 2014-м премьер Яценюк, аргументируя решение поставлять газ и электроєнергию на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, фактически помогая врагу не париться над этой проблемой самому. Да и потребителями становились не только "наши люди", но и оккупанты.
Согласен был даже без оплаты, за наш с вами счёт. https://focus.ua/economics/319227 Яценюк гарантировал поставки газа в захваченные районы Донбасса - ФОКУС .
Теперь о том, что кто-то там кричал до посинения, а ему предлагали не заострять ситуацию.
Нечто схожее по развитию событий было в августе, но не 44-го, а 2014-го, когда восемь БТГ из РФ вторглись на нашу территорию, тогдашнему руководству страны и военному руководству кричали до посинения, докладывая ситуацию, но докладывающим отвечали матом и полным игнором. Что произошло дальше, вы знаете.
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04.11.2022 15:11 Відповісти
Поподробнєє будь ласка про ігнор і про Іловайськ, дуже цікаво.
Про Яценюка - не треба пердіти в калюжу, частина магістралей води і газа у Маріупіль пролягала через ОРДЛО.
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04.11.2022 15:48 Відповісти
Слава Украине!!!
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04.11.2022 15:31 Відповісти
Какие актори? Освободите Печерскую лавру от ФСБ
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04.11.2022 14:02 Відповісти
традиційна зебільна політика - не давати дихати конкурентам..
відносно кацапо-акторів - 100% підтримую гаранта але ж ВОНО вже кілька років нищить УКРАЇНСЬКУ опозицію, конкурентів ДЕРМАКА
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04.11.2022 14:05 Відповісти
А кіркоров (дружбан зе) - це актор чи ще нє?
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04.11.2022 14:08 Відповісти
Він тридварас. Можливо партнер?
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04.11.2022 14:44 Відповісти
Баканов розвалив СБУ, наплодив кротів, здав Південь і пішов
Шевченко розікрав 200 млн, залишив долар по 40 і пішов у біга
Вітренко подарував Бєні десятки мільярдів, провалив підготовку до зими, довів Нафтогаз до 53 млрд збитків і пішов

Цікаво, що лишиться після Зеленського?‼️
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04.11.2022 14:09 Відповісти
Портнов розвалив судебну сістему та пішов теж
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04.11.2022 14:18 Відповісти
👍
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04.11.2022 14:20 Відповісти
Таких брехунів, як малороське подоляківське г.... шукати і шукати.
Петиція зареєстрована 16 серпня 2022 року.
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04.11.2022 14:25 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/156582 https://petition.president.gov.ua/petition/156582

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04.11.2022 14:27 Відповісти
Я тобі показала АГРУМЕНТ. Зєля відреагував на петицію, створену 16 серпня 2022 року.
До чого ти приплів сюди Порошенка?
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04.11.2022 15:15 Відповісти
Купі рашенського лайна заборонили в'їзд в Україну за минулої влади.
При Зєлі знову почали пускати. Було море скандалів з цього приводу.

Приклад я навела. В тебе проблеми із зором чи більш серйозні?

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04.11.2022 15:22 Відповісти
За минулої влади була заборона на в'їзд в Україну самців-рашистів у віці від 18 років до 60.
Що зупиняло і гастролі представників їхної лайно-культури.

ЧОМУ при Зєлі їх почали пускати?
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04.11.2022 15:38 Відповісти
Це більше, ніж заборона окремо артистам.

"За минулої влади була заборона на в'їзд в Україну самців-рашистів у віці від 18 років до 60."
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04.11.2022 16:57 Відповісти
Плюс до цього існувала і заборона артистам-пуйловцям.
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04.11.2022 16:58 Відповісти
Хто гастролював в Україні за минулої влади після внесення в список заборонених?
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04.11.2022 18:36 Відповісти
Чекай коли буде п'ять....
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04.11.2022 20:18 Відповісти
Ще:

У вересні 2017 року Служба безпеки України https://showbiz.24tv.ua/**************************************************************************** заборонила Басті в'їзд на територію України . Причиною стали гастролі артиста в окупованому Криму.

ТРАВЕНЬ 2021 року.

До України В'ЇХАВ російський репер, що раніше гастролював у окупованому Криму.

https://glavcom.ua/news/do-ukrajini-vjihav-rosiyskiy-reper-shcho-ranishe-gastrolyuvav-u-okupovanomu-krimu-753957.html

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04.11.2022 15:26 Відповісти
Рашистському лайну Добронравову із "Скотов" був заборонений в'їзд в Україну.
Але при Зєлі заборону не продовжили.

22 листопада 2017 року Служба безпеки України https://hromadske.ua/posts/sbu-zaboronyla-vizd-aktoru-serialu-svaty-dobronravovu заборонила в'їзд Добронравову через те, що він відвідував анексований Крим і публічно підтримував анексію.

Також в Україні заборонили серіал «Свати», на що https://hromadske.ua/posts/zaborona-vizdu-dobronravovu-prodiuser-serialu-svaty-zelenskyi-zvernuvsia-do-sbu негативно відреагував шоумен і продюсер серіалу, а нині президент України Володимир Зеленський.

https://hromadske.ua/posts/sbu-dozvolila-vyizd-v-********-aktoru-zi-svativ-dobronravovu

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04.11.2022 14:30 Відповісти
тупій зехудобі,нагадаю,що за Пороха руснявим "музчинам" ВЗАГАЛІ було заборонено в'їзджати до України,УСІМ,але ти ж у нас гуппі
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04.11.2022 14:52 Відповісти
Конкурентов убрал и типа патриот
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04.11.2022 14:24 Відповісти
Думаю не завадило б ще так званим російським лібералам заборонити заполоняти наш інформаційний простір, такі "великі експерти" стали, на жаль вони не вилазят з ютуб каналів не тільки арестовича ,гордона ,а і деяких патріотичних блогерів і це під час війни в якій вині не лише путін, а і російське суспільство.
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04.11.2022 14:31 Відповісти
значить скоро Кіркоров приїде.
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04.11.2022 14:38 Відповісти
Всі актори, що на сцені, чи в кіно говорять російською, є російськими акторами.
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04.11.2022 14:42 Відповісти
Кстати, заметил, что многие гамноресурсы, типа Лента Ру, или Рамблер Ру. ОРТ, расия1 и еще ряд других помоек, стали без проблем открываться. Я понял так что их уже не блокируют ?
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04.11.2022 15:22 Відповісти
Не зовсім у тему: "питання розмінування Чонгару - це личені години, які б майже/зовсім не вплинули б на хід вторгнення". Вплинули б. Якби іще тримали розмінування під шквальним
вогнем української артилерії. І мости підірвані, звичайно. Оцінку цим подіям має дати
незалежна комісія: нагороди або вікна із гратими.
Російські актори, попи, пам'ятники, культура - геть з України!
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04.11.2022 15:34 Відповісти
А що зі сватами? Чи це священна корова?
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04.11.2022 15:35 Відповісти
"Свати" - це прелюдія до "Слуга народу".
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04.11.2022 17:17 Відповісти
главное шобы себя не запретил случайно, со своими сватами
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04.11.2022 15:37 Відповісти
Глеб самойлов и радиотапок приезжали каждый год
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04.11.2022 15:38 Відповісти
Не треба на Глєба Самойлова наїжджати; опісля початку рос.-укр. війни він з братом порвав, Агата Крісті померла. І це усе через проукраїнську позицію Глєба (на відміну від його брата Вадіма).
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04.11.2022 18:58 Відповісти
ПОКАЗУХА ЧИСТОЙ ВОДЫ!ЧТО МЕШАЛО РАНЬШЕ?ТЕПЕРЬ ЭТО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ,ОН ВЫДАЕТ ЗА СОБСТВЕНУЮ ЗАСЛУГУ,МОЛ ПРИСЛУШАЛСЯ К НАРОДУ.ЛИЦЕМЕРЫ.
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04.11.2022 16:03 Відповісти
Петицію повернути канали ПРЯМИЙ, 5 канал, Еспресо не помітив.
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04.11.2022 16:10 Відповісти
 
 