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Новини Убивство Гандзюк
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Посольство США вшанувало пам’ять Катерини Гандзюк: "Вона боролася і загинула за ті самі цінності, які сьогодні відстоюють українці"

гандзюк

У четверті роковини загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк Посольство США виступило із заявою, в якій вказало, що цінності, за які вона боролася, нині відстоюють українці.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці амбасади, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми згадуємо та закликаємо до справедливості для захисниці громадянських прав та поборниці корупції Катерини Гандзюк, яка мужньо боролася з корупцією та несправедливістю у своєму рідному Херсоні, нині окупованому Росією. Катерина боролася і загинула за ті самі цінності, які сьогодні відстоюють українці", - йдеться у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колаборанти в Херсоні знищили мурал на стіні міськради з вимогою розкрити вбивство Катерини Гандзюк. ФОТО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки п'яти виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

У липні 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Автор: 

корупція (4685) пам’ять (1188) США (22950) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+6
Варто запитати в пана Луценко. Він, здається, тоді дуже швидко всіх знайшов і притягнув.
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05.11.2022 00:01
+6
Там де й замовники Гонгадзе - на теплих морях.
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05.11.2022 00:02
+5
Вот ты, Петров, точно дрянь кацапурская и это понятно во всем твоим комментариям. И не только про Гандзюк.
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05.11.2022 02:25
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І де зараз ті падлюки замовники?
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04.11.2022 23:57 Відповісти
Варто запитати в пана Луценко. Він, здається, тоді дуже швидко всіх знайшов і притягнув.
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05.11.2022 00:01 Відповісти
В Луценка сам питай, в нас всі генпрокурори на побігеньках - і що далі, то більше. Я в людей питаю.
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05.11.2022 00:39 Відповісти
Юга багато горя наробив Україні своїм бездонним карманом але пекло югасику ще попереду...
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05.11.2022 04:25 Відповісти
Там де й замовники Гонгадзе - на теплих морях.
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05.11.2022 00:02 Відповісти
Замовник Гонгадзе вже, нажаль, поза законом. Але замовник Каті Гандзюк щє й близько не вийшов на той рівень впливовості. Де він, що з ним? Це ж Херсон?
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05.11.2022 00:11 Відповісти
Насправді, замовник Гонгадзе більш серед усіх президентів насрав українцям, навіть овоч стільки не насрав, бо овоч тільки транслював гівно путлєра, тобто президента іншоі краіни
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05.11.2022 00:14 Відповісти
Можно там нравиться или нет, но не надо её ко всем украинцам приписывать. Она же дрянь была отъявленная.
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05.11.2022 00:21 Відповісти
И да. Это не значит что её можно убивать. Просто как бы святой это её не делает.
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05.11.2022 00:25 Відповісти
Та да. Она просто билась за бабки и передел схематоза для ее шефа. И не была она активисткой, она была чиновницей у Николаенко, должностным лицом в городской власти. Это, правда, никак не оправдывает тех зверей без мозгов.
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05.11.2022 00:34 Відповісти
Вы так пишете "должностное лицо у власти", будто это не активист Евромайдана, пришедший к власти после Революции Достоинства.
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05.11.2022 01:43 Відповісти
Пострадала она отнюдь не за дела, связанные с Майданом, а за свои чиновничьи дела.
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05.11.2022 21:36 Відповісти
Что значит "ко всем украинцам приписывать"? Она и так украинка, куку. Если хочется обосрать мёртвого человека, то хоть потрудись привести конкретику.
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05.11.2022 01:34 Відповісти
Медведчук тоже украинец.
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05.11.2022 01:48 Відповісти
Медведчук живой, тупица.
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05.11.2022 01:52 Відповісти
Медведчук анти-украинец
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05.11.2022 02:20 Відповісти
Москворотий українець, буряте, такий самий оксиморон, як козломекаючий соловей.
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05.11.2022 09:31 Відповісти
Вот ты, Петров, точно дрянь кацапурская и это понятно во всем твоим комментариям. И не только про Гандзюк.
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05.11.2022 02:25 Відповісти
если я увижу кличко в баре и полезу на него с оскорблениями и кулаками это же будет слабоумие и отвага? почему меня не назовут героем
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05.11.2022 00:34 Відповісти
может и назовут, ты сначала полезь
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05.11.2022 02:29 Відповісти
Так.Зараз цінності пані Гандзюк демонструють її куми та друзі...
https://www.ukr.net/news/details/criminal/91454313.html https://www.ukr.net/news/details/criminal/91454313.html

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05.11.2022 02:04 Відповісти
Світла пам'ять тобі Герою, а зрадникам смерть та пекло довіку.
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05.11.2022 04:26 Відповісти
Не все так ясно з Гандзюк. Навіть з її боротьбою з корупцією. До того ж, є свідчення, що вона активно спілкувалася з теперішнім віце-гайляйтером Стремоусовим.
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05.11.2022 07:46 Відповісти
 
 