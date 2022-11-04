Посольство США вшанувало пам’ять Катерини Гандзюк: "Вона боролася і загинула за ті самі цінності, які сьогодні відстоюють українці"

У четверті роковини загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк Посольство США виступило із заявою, в якій вказало, що цінності, за які вона боролася, нині відстоюють українці.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці амбасади, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми згадуємо та закликаємо до справедливості для захисниці громадянських прав та поборниці корупції Катерини Гандзюк, яка мужньо боролася з корупцією та несправедливістю у своєму рідному Херсоні, нині окупованому Росією. Катерина боролася і загинула за ті самі цінності, які сьогодні відстоюють українці", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки п'яти виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

У липні 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.