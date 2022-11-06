Росія втрачає статус експортера зброї через війну проти України, - NYT

Продаж зброї був важливою частиною зовнішньої політики Росії, але він знижувався до її вторгнення в Україну, а війна, ймовірно, тільки прискорить цю тенденцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The New York Times.

Аналітики зауважують, що дії Росії на полі бою підірвали її репутацію як військової держави. А фінансовий і експортний контроль з боку урядів США і Європи значно ускладнить для Кремля спроби презентувати себе як надійного довгострокового постачальника зброї в майбутньому.

"Я не думаю, що Росія зможе оговтатися від цього як великий експортер зброї. Ненадовго, якщо взагалі коли-небудь (зможе)", – сказав політолог з Інституту досліджень Південно-Східної Азії в Сінгапурі Ян Сторі.

За даними виданн, зараз Росія як і раніше є другим за величиною експортером озброєнь у світі після США. Найбільше ППО і бойові літаки купують Індія, Китай і Єгипет. Протягом останніх років ці продажі значно зросли, зауважує Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

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Але з 2017 по 2021 рік частка Росії на світовому ринку експорту озброєнь снизилася на 5%. Експорт скоротився приблизно на чверть, в основному через падіння попиту з боку Індії та В'єтнаму.

За словами аналітиків, показовою є ситуація в Південно-Східній Азії, де Росія традиційно була головним постачальником зброї. Згідно з даними SIPRI, з 2017 по 2021 рік Південна Корея затьмарила РФ і забезпечувала 18% імпорту в регіоні, коли на жодного іншого експортера не припадало більше 14%. Клієнтами стали Філіппіни, Таїланд, Індонезія та інші.

Допоки війна в Україні триває, а санкції проти Росії посилюються, зростають сумніви в якості російської зброї, а також у здатності Москви виробляти сучасну зброю і надавати довгострокову підтримку клієнтам, які її купують.

Водночас, експерти зауважують, що для багатьох країн Південно-Східної Азії США стають більш привабливим постачальником зброї.

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