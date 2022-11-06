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Росія втрачає статус експортера зброї через війну проти України, - NYT

шойгу,путін

Продаж зброї був важливою частиною зовнішньої політики Росії, але він знижувався до її вторгнення в Україну, а війна, ймовірно, тільки прискорить цю тенденцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише The New York Times.

Аналітики зауважують, що дії Росії на полі бою підірвали її репутацію як військової держави. А фінансовий і експортний контроль з боку урядів США і Європи значно ускладнить для Кремля спроби презентувати себе як надійного довгострокового постачальника зброї в майбутньому.

"Я не думаю, що Росія зможе оговтатися від цього як великий експортер зброї. Ненадовго, якщо взагалі коли-небудь (зможе)", – сказав політолог з Інституту досліджень Південно-Східної Азії в Сінгапурі Ян Сторі.

За даними виданн, зараз Росія як і раніше є другим за величиною експортером озброєнь у світі після США. Найбільше ППО і бойові літаки купують Індія, Китай і Єгипет. Протягом останніх років ці продажі значно зросли, зауважує Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Також читайте: Іран постачав Росії дрони вже під час повномасштабної війни, - спецпредставник США Меллі

Але з 2017 по 2021 рік частка Росії на світовому ринку експорту озброєнь снизилася на 5%. Експорт скоротився приблизно на чверть, в основному через падіння попиту з боку Індії та В'єтнаму.

За словами аналітиків, показовою є ситуація в Південно-Східній Азії, де Росія традиційно була головним постачальником зброї. Згідно з даними SIPRI, з 2017 по 2021 рік Південна Корея затьмарила РФ і забезпечувала 18% імпорту в регіоні, коли на жодного іншого експортера не припадало більше 14%. Клієнтами стали Філіппіни, Таїланд, Індонезія та інші.

Допоки війна в Україні триває, а санкції проти Росії посилюються, зростають сумніви в якості російської зброї, а також у здатності Москви виробляти сучасну зброю і надавати довгострокову підтримку клієнтам, які її купують.

Водночас, експерти зауважують, що для багатьох країн Південно-Східної Азії США стають більш привабливим постачальником зброї.

Читайте: Захід намагається визначити умови миру України з РФ, - WSJ

Автор: 

зброя (7472) росія (65346) експорт (4482)


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Топ коментарі
+11
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06.11.2022 23:24
+11
Після того, як 20 Хаймарсів рознесли "втарую армию мира с аналоговнетным оружием"...тільки великий фанат російської зброї продовжить її куплять.
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06.11.2022 23:53
+9
Ну кроме того, что все увидели что рашка не может в современное оружие вообще, да даже не в оружие, а каски примитивные производить не может и покупает их у Ирана... Репутация, которая долгие годы держалась за счет надувания щек, уже не стоит ничего. И бамбуковыми палками воевать эффективнее чем тем говном, что производит раша-военпром... Ну а дальше все будет складываться. И эффект снежного кома долго ждать себя не заставит. Только падлюки, кровушки попьют еще изрядно...
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06.11.2022 23:27
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Блд,яка радість! Тільки нах воно нам? Та нехай усі кацапи повиздихають разом зі своєю зброєю! І усе дістанеться китайцям.
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06.11.2022 23:10 Відповісти
Менше продадуть, менше доходів, менше виділять на розробку нових видів
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07.11.2022 00:06 Відповісти
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06.11.2022 23:24 Відповісти
Ну кроме того, что все увидели что рашка не может в современное оружие вообще, да даже не в оружие, а каски примитивные производить не может и покупает их у Ирана... Репутация, которая долгие годы держалась за счет надувания щек, уже не стоит ничего. И бамбуковыми палками воевать эффективнее чем тем говном, что производит раша-военпром... Ну а дальше все будет складываться. И эффект снежного кома долго ждать себя не заставит. Только падлюки, кровушки попьют еще изрядно...
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06.11.2022 23:27 Відповісти
Я чув, що кацапи багато своєї зброї фактично дарували країнам третього світу.

Тобто "продавали" в кредит, який ніхто ніколи не виплачував.
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06.11.2022 23:43 Відповісти
Після того, як 20 Хаймарсів рознесли "втарую армию мира с аналоговнетным оружием"...тільки великий фанат російської зброї продовжить її куплять.
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06.11.2022 23:53 Відповісти
Ну збирають же люди ретро-автомобілі, може комусь ретро-зброя потрібна.
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07.11.2022 00:07 Відповісти
А старих Б/У штопаних презерватівів виробництва РФ не колекціонує ніхто часом?
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07.11.2022 00:20 Відповісти
Без импортных запчастей Западная-Монголия вообще ничего производить не может!

Системы ПВО? Это которые можно взорвать лёгким полу-коммерческим беспилотником? Да кому такой навоз нужен? Индия и Китай уже давно опередили Западную-Монголию по уровню военных технологий.

Самолёты, у которых постоянно отказывала электроника? А без западных комплектующих они эту самую электронику вообще воиспроизвести не смогут!

Вторая армия Мира? С конца? Луший показатель был на "ютуб", когда видно, что орки даже с**али прямо в собственном танке!
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07.11.2022 00:13 Відповісти
Ruszia had never been a competent supplier,
even during Soviet times.

Egypt wanted new air defence against Israel,
Ruszia sent outdated.

Even Assad in Syria wanted his MIGs updated with new hardware equipment,
Ruszia built in second-hand used things.

I can't believe, that nations still purchasing Ruzzian arms.

Ru$$ian arms are only usefull against the own population, as it is with any Communist regime.

Ruzzia doesn't trust their recipients,
that way no real trade can function.
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07.11.2022 00:45 Відповісти
Украина поставила крест на кацапском говне, которое они называли вооружением...
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07.11.2022 01:01 Відповісти
я би на місці тих, хто вже купив це гівно - вимогала би щоб гроші повернули і плюс компенсацію за те, що заявлена потужність, ефективність, надійність і високотехнологічність виявилися лише аналоговнєнтністю. Вибачайте, але гроші чималі, обманювати клієнтів це що - норма?
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07.11.2022 01:07 Відповісти
Никто не скажет, почему болиды рабсейские в Формуле -1 не участвуют?
Эти аферисты криворукие дуло по центру просверлить не могут, производители металлолома....
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07.11.2022 01:56 Відповісти
Сначала жигули пусть научатся делать, а потом уже и болиды.
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07.11.2022 05:37 Відповісти
Україна стала руйнивником міфу про чудо зброю..
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07.11.2022 05:47 Відповісти
Why M4 carbine and not a home-grown AK shit? And I thought the West was rotting 🤣
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07.11.2022 06:27 Відповісти
Як показала війна вся їх зброя проти зброї США або европи ,лайно!
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07.11.2022 19:52 Відповісти
 
 