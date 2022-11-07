РФ не зможе здобути перевагу в повітрі найближчими місяцями, - британська розвідка
РФ зіштовхнулася з низкою проблем, які не дозволять їй здобути перевагу в повітрі найближчими місяцями.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія втратила в Україні більш ніж удвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні. В Україні, за його словами, РФ втратила 278 літаків, тоді як в Афганістані - 119.
"Хоча ми не можемо перевірити ці цифри незалежно, відсутність у Росії переваги в повітрі, що триває, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться в найближчі кілька місяців", - йдеться у зведенні.
Втрати літаків у Росії, ймовірно, значно перевищують можливості РФ з виробництва нових корпусів, йдеться у зведенні. А час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше знижує можливості Росії з відновлення бойової авіації.
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А если Украина получит самолеты, хотя бы те самые пресловутые польские МиГи, то ситуация изменится еще больше.
Господи, кто там работает в этой британской разведке?!
Peace-time price of a Su-Fighter jet $40 mio,
a Ka-Hellicopter at $25 mio.
A dictatorship might cut costs down to a tenth of those vehicles,
especially if no raw materials need to be imported.