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РФ не зможе здобути перевагу в повітрі найближчими місяцями, - британська розвідка

літак,авіація,збитий

РФ зіштовхнулася з низкою проблем, які не дозволять їй здобути перевагу в повітрі найближчими місяцями.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія втратила в Україні більш ніж удвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні. В Україні, за його словами, РФ втратила 278 літаків, тоді як в Афганістані - 119.

"Хоча ми не можемо перевірити ці цифри незалежно, відсутність у Росії переваги в повітрі, що триває, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться в найближчі кілька місяців", - йдеться у зведенні.

Втрати літаків у Росії, ймовірно, значно перевищують можливості РФ з виробництва нових корпусів, йдеться у зведенні. А час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше знижує можливості Росії з відновлення бойової авіації.

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Автор: 

авіація (4137) Велика Британія (5610) розвідка (3866) росія (65379)


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07.11.2022 08:47 Відповісти
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07.11.2022 08:49 Відповісти
Коли Україна попросила надати літаки ,Європа відповіла,що Україна нарівні в повітрі з орками. На основі аналізу,а це означає, що Залужний має рацію,підраховано,що знешкоджено. Наступний етап підготовка українських льотчиків до американських літаків. А це ,як мінімум, 8 місяців.
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07.11.2022 08:49 Відповісти
По-ходу у них вообще не будет преимущества, от слова СОВСЕМ.
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07.11.2022 08:53 Відповісти
есть - крылатые и баллистические ракеты, причём даже без учёта возможных иранских. Да их в запасе гораздо меньше, чем в начале, но всё равно имеются. И это будет до самого конца войны.
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07.11.2022 09:25 Відповісти
Значит поясняю британской разведке, в ближайшие несколько месяцев ситуация как раз таки ИЗМЕНИТСЯ... потому, как рашисты не только несут потери в авиации и лётном составе, но главное Украина получает всё больше и больше современной (ну или хотя бы эффективной) ПВО. Так, что чем дальше, тем больше будет таять превосходство РФ в воздухе.
А если Украина получит самолеты, хотя бы те самые пресловутые польские МиГи, то ситуация изменится еще больше.
Господи, кто там работает в этой британской разведке?!
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07.11.2022 09:30 Відповісти
Ruzsia might burn young pilots like Germany during WW2.

Peace-time price of a Su-Fighter jet $40 mio,
a Ka-Hellicopter at $25 mio.

A dictatorship might cut costs down to a tenth of those vehicles,
especially if no raw materials need to be imported.
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07.11.2022 13:19 Відповісти
 
 