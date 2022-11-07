"Енергоатом" проводить аналіз впливу можливого підриву дамби Каховської ГЕС на безпеку Запорізької АЕС

НАЕК "Енергоатом" проводить аналіз впливу можливого підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції на безпеку роботи Запорізької атомної електростанції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі.

"Враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС та, відповідно, високу загрозу підриву цих споруд, ДП "НАЕК "Енергоатом" на вимогу Держатомрегулювання терміново аналізує вплив наслідків, які такий підрив матиме на безпеку експлуатації Запорізької атомної електростанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнування дамби може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

"Результати аналізу, а також перелік першочергових компенсувальних заходів задля забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у режимі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища будуть направлені до ДІЯРУ не пізніше 9 листопада 2022 року", - додали в "Енергоатомі".

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