УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12307 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 740 5

Кремль продовжує вдаватися до ескалації війни в Україні, - Держдеп США

прайс,нед

Сполучені Штати підтримують позицію України в тому, що Росія проти мирних переговорів згідно з принципами Статуту ООН й міжнародного права і далі вдається до ескалації війни в Українію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ

"Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру.

Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів", - зазначив він. 

Прайс нагадав, що Президент України особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція США і України щодо переговорів з Росією збігається, - Держдепартамент

За його словами, якщо Росія хоче такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - наголосив представник Держдепу.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "нічого про Україну без України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран чекають нові санкції за постачання зброї РФ, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Прайс Нед (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в рот її **@ти, ту Московію! Ось така відповідь України!
показати весь коментар
08.11.2022 01:01 Відповісти
Блаблабла...

Складається враження що США, НАТО, Захід хоче перемогти Путіна(Ядерного агресора) вмовляннями і попередженнями
Саме тому Пуйло вважає Захід слабаками а НАТО-США боягузами

Ви Захід, НАТО-США, члени ООН не здатні стати в один кулак і !!!фізично!!! показати агресору, який порушує спокій на землі, де його місце

А істина така "Що посієте, те і пожнете" ви вдавали весь цей час 9 місяці що помагаєте, а люди, діти, немовлята гинули сотнями...
І тому за такі діяння будуть плоди і походу їх буде багато дуже
показати весь коментар
08.11.2022 01:19 Відповісти
Ну що ж, ЗСУ повинно знищити ще тисячі орків.
показати весь коментар
08.11.2022 01:41 Відповісти
Вот если бы нанести по мньяку упредительный ядерный удар - все было бы хорошо
показати весь коментар
08.11.2022 04:49 Відповісти
"Встановлення миру"...який чудний вислів. Мир не "встановлюється", мир ЗАВОЙОВУЄТЬСЯ. ХОЧЕШ МИРУ-ГОТУЙСЯ ДО ВІЙНИ.
показати весь коментар
08.11.2022 06:28 Відповісти
 
 