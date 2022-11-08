Кремль продовжує вдаватися до ескалації війни в Україні, - Держдеп США

Сполучені Штати підтримують позицію України в тому, що Росія проти мирних переговорів згідно з принципами Статуту ООН й міжнародного права і далі вдається до ескалації війни в Українію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ

"Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру.

Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів", - зазначив він.

Прайс нагадав, що Президент України особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах.

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За його словами, якщо Росія хоче такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - наголосив представник Держдепу.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "нічого про Україну без України".

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