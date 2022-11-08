Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення, - ОП

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав можливу угоду з Путіним "квитком в один кінець світу, де міжнародне право більше не працює, де право визначає сила, а сила – це ядерна зброя".

"А навіщо платити таку ціну, якщо Путін не цурається мети знищити нас? Зупинка вогню для Росії – тактична пауза посилення. Чи варто робити такий подарунок Москві?" - запитав він в інтерв'ю La Reppublica, повідомляє пресслужба Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи Україна продовжувала б воювати, якби західні країни відмовили нам у новій військовій допомозі, Подоляк зазначив: " Спитайте в українців. Тих, у чиї домівки влучили російські ракети. Тих, чиї близькі були вбиті чи зґвалтовані. Тих, хто ночує в холодних мокрих окопах. Спитайте в тих, хто залишиться тут зимувати, знаючи, що Росія спробує позбавити нас світла, води та зв'язку. Запитайте, дивлячись цим людям в очі".

"У нас немає вибору. Росія вторглася до нас із пересувними крематоріями та півмільйона мішків для трупів. Якщо ми перестанемо захищатися, ми перестанемо існувати. Буквально. Фізично. Ми продовжимо битися, навіть якщо нам ударять ножем у спину", – додав він.

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Водночас він закликав не спекулювати на темі перегорів представників Пентагону та Міністерства оборони Російської Федерації. Збройні сили обох країн можуть спілкуватися одна з одною навіть для отримання попереджень щодо наслідків застосування зброї масового знищення. Але жодні переговори між Росією та західними країнами щодо України не ведуться.

"Наші партнери дотримуються принципу "нічого про Україну без України". Жодна сторона не зможе забезпечити виконання домовленостей без підтримки українського народу", – резюмував Подоляк.

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