Дружини "мобіків" з Ульяновська скаржаться, що їхніх чоловіків покинули пораненими в оточенні ЗСУ
Дружини мобілізованих росіян з Ульянівської області нарікають, що командування залишило їхніх поранених чоловіків помирати без їжі і води і в оточенні ЗСУ.
Про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить", повідомляє Цензор.НЕТ.
Дружина одного з мобілізованих розповіла, що чоловік не виходить на зв’язок з нею з 30 жовтня.
""Товариш чоловіка сказав, що їх вивезли в ліс і там залишили. Почався обстріл ЗСУ. Хто встиг вирити окоп, той ховався. А ті, хто не встигли,- загинули або перебувають у госпіталі. Речі згоріли. Вони не знають, скільки зможуть протриматися там", - розповіла вона.
Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але "мобіки" опинилися в першій лінії і відразу під обстрілом українських військових. Командування, за словами жінки, фактично кинуло окупантів у лісі самих - у них немає ні їжі, ні води, ні медикаментів.
Жінка зателефонувала до військкомату, але там відповіли, що не мають відомостей про місцеперебування її чоловіка. На гарячій лінії Міноборони РФ заявили, що "те, що говорять чоловіки - фейк".
"Я сказала, що ми підемо скаржитися в прокуратуру та інші інстанції, на що вони побажали удачі і поклали слухавку", - згадує дружина солдата.
Це не перша і не остання скарга на адресу ульянівської влади. Як пише Telegram-канал, ще дві росіянки повідомили, що їхніх чоловіків направили в гарячу точку замість обіцяного тилу. "Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?" - написала дружина мобілізованого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо інакше зрозуміти самку чмобіка не знаю як - тупо сказали шо йди і біжи, а воно - єсть імєю - не розумію народа-тєрпілу.
раби
Если нет денег на форму даже
просто даже там пресловутый чикатило - тень от этих тварей.
ты думаешь наших пацанов там...... ты понимаешь вообще что за херню вскормили вот все эти, и мы ... особо своим - братьяжененападут
Объясняет, что ***** лезть с оружием в чужую страну?
чмочмочмочмо-бик,
покинули вас, но мы вас спасем
чмочмочмочмо-бик,
а че нам на вас, нам выплаты, эмм
чмочмочмочмо-бик,
да гнил бы ты там
чмочмочмочмо-бик,
Не дам я Жигульки, но азеру дам
за-за-за-за руль он
приехал и тут, рожу я таких же
чмочмочмочмо-бик,
А вот и опять даю для Мохиджа
чмочмочмочмо-бик,
опять освобОдим, чего уж тут уж
чмочмочмочмо-бик,
ой, что-то болит, уже не люблю путина, мало бабла.
г*споди, где то так они и думают
Та ні, за пральною машиною.
Та ні, вони поїхали на пікнік