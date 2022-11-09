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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Дружини "мобіків" з Ульяновська скаржаться, що їхніх чоловіків покинули пораненими в оточенні ЗСУ

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Дружини мобілізованих росіян з Ульянівської області нарікають, що командування залишило їхніх поранених чоловіків помирати без їжі і води і в оточенні ЗСУ.

Про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дружина одного з мобілізованих розповіла, що чоловік не виходить на зв’язок з нею з 30 жовтня.

""Товариш чоловіка сказав, що їх вивезли в ліс і там залишили. Почався обстріл ЗСУ. Хто встиг вирити окоп, той ховався. А ті, хто не встигли,- загинули або перебувають у госпіталі. Речі згоріли. Вони не знають, скільки зможуть протриматися там", - розповіла вона.

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але "мобіки" опинилися в першій лінії і відразу під обстрілом українських військових. Командування, за словами жінки, фактично кинуло окупантів у лісі самих - у них немає ні їжі, ні води, ні медикаментів.

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Жінка зателефонувала до військкомату, але там відповіли, що не мають відомостей про місцеперебування її чоловіка. На гарячій лінії Міноборони РФ заявили, що "те, що говорять чоловіки - фейк".

"Я сказала, що ми підемо скаржитися в прокуратуру та інші інстанції, на що вони побажали удачі і поклали слухавку", - згадує дружина солдата.

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Це не перша і не остання скарга на адресу ульянівської влади. Як пише Telegram-канал, ще дві росіянки повідомили, що їхніх чоловіків направили в гарячу точку замість обіцяного тилу. "Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?" - написала дружина мобілізованого.

Автор: 

армія рф (17557) мобілізація (3082)


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Топ коментарі
+31
**** ти скаржишся, бидло?
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09.11.2022 11:37
+22
Не бреши, хвойда двадцятибаксова, не було у тебе ніякого чоловіка.
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09.11.2022 11:40
+19
Кацапські самки не проти війни, вони проти поганого поводження з їхніми мужиками.
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09.11.2022 11:44
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**** ти скаржишся, бидло?
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09.11.2022 11:37 Відповісти
ну шоб комплектація в Жигі була краща - типу подушка пухова і пів-бака скрепного кєросіна...
бо інакше зрозуміти самку чмобіка не знаю як - тупо сказали шо йди і біжи, а воно - єсть імєю - не розумію народа-тєрпілу.
раби
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09.11.2022 11:49 Відповісти
Бідкаються, що так вони білі драндулети не дістануть.
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09.11.2022 11:38 Відповісти
Какие драндулеты

Если нет денег на форму даже
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09.11.2022 11:44 Відповісти
та не брешіть заради збереження достойності для ока типу розказують,що дуже переживають і будуть йти жалітися,а на ділі уже собі колір лади вибирають,і думають над компенсацією і рахують грошики (які їм ітак не видадуть)
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09.11.2022 11:39 Відповісти
Ви праві.В перспективі - мінус рукожопий напівімпотент, плюс сім мільйонів рублів і гарячий красень-коханець з Таджикистану. Московки потай моляться, щоб їхні самці здохли в Україні.
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09.11.2022 11:53 Відповісти
Не бреши, хвойда двадцятибаксова, не було у тебе ніякого чоловіка.
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09.11.2022 11:40 Відповісти
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09.11.2022 11:55 Відповісти
Девки Х-ло наверное быстрее скинут
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09.11.2022 11:40 Відповісти
ага, после "курска" и бесланов так скидали шо аж дымилось от удовлетворения
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09.11.2022 11:50 Відповісти
В 1927 році в них теж почали все більшовицькі агенти німеччини, бабії бунти через брак білого хліба, і залога Пітера яка відмовилась все це подавляти - Волинський полк (українського походження)
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09.11.2022 17:34 Відповісти
*1917
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09.11.2022 17:40 Відповісти
пораненими та згвалтованими...)
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09.11.2022 11:40 Відповісти
нє, реально! що за *****?! навіщо покинули поранених? ДОБИЙТИ ЇХ!
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09.11.2022 11:40 Відповісти
Пусть радуется что колбасу с этого чмобика не топчет...
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09.11.2022 11:41 Відповісти
мммм, как раз и зная этих тварей, вот реально и могут делать так.
просто даже там пресловутый чикатило - тень от этих тварей.
ты думаешь наших пацанов там...... ты понимаешь вообще что за херню вскормили вот все эти, и мы ... особо своим - братьяжененападут
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09.11.2022 12:01 Відповісти
Закопаємо ваших чмобіків щоб не смерділи. Не хвилюйтесь.
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09.11.2022 11:41 Відповісти
а шо им объясняет по этому поводу телеграм-канал "Можем объяснить"?
Объясняет, что ***** лезть с оружием в чужую страну?
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09.11.2022 11:42 Відповісти
Тю, а куди ж вони їх відправляли? Хто їх тут буде терпіти?
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09.11.2022 11:43 Відповісти
Кацапські самки не проти війни, вони проти поганого поводження з їхніми мужиками.
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09.11.2022 11:44 Відповісти
Кацапські сучки виють, що орків не забезпечили пільговими путівками на курорт. Замість душу Шарко, загарбники отримали душ Хаймерса. Вони думали, що їдуть на сафарі полювати на українців, а самі стали мясом для диких тварин. Не одна рашистська гадина не повинна вижити, усіх в могилу.
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09.11.2022 11:47 Відповісти
Не «не одна», а «ні одна» або «жодна». Сьогодні все ж таки День української писемності та мови .
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09.11.2022 12:54 Відповісти
А я неписьменний.
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09.11.2022 14:11 Відповісти
Зате, бєндровци, не захватили ульяновску область!
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09.11.2022 11:47 Відповісти
це вам не перед телевізором кричати "уничтожим хахлов"...Здохнете суки і згниєте на нашій землі
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09.11.2022 11:48 Відповісти
Большие мешки мусорные выдать не забыли? Самое нужный предмет в снаряге чмобика.
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09.11.2022 11:48 Відповісти
ммм, может песню сделают, на манер, как всегда украдут:

чмочмочмочмо-бик,
покинули вас, но мы вас спасем
чмочмочмочмо-бик,
а че нам на вас, нам выплаты, эмм
чмочмочмочмо-бик,
да гнил бы ты там
чмочмочмочмо-бик,
Не дам я Жигульки, но азеру дам

за-за-за-за руль он
приехал и тут, рожу я таких же
чмочмочмочмо-бик,
А вот и опять даю для Мохиджа
чмочмочмочмо-бик,
опять освобОдим, чего уж тут уж
чмочмочмочмо-бик,
ой, что-то болит, уже не люблю путина, мало бабла.

г*споди, где то так они и думают
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09.11.2022 11:57 Відповісти
- Поклали слухавку у воєнкоматі? - Зверніться до Рамзана Ахматовича через той же телеграм-канал.
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09.11.2022 11:59 Відповісти
Гнила еліта, гнилі командири, солдати розходний матеріал, як в- Гардамарінах маршал казав, коні дорогіє, а мужичков хватіт ілі єщьо набєрьом, смисл один, 300 років пройшло, а царь сказав і нікого не пиле, хоче чі ти не хочешь, попи доросказали с телевізором і вперед.
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09.11.2022 12:00 Відповісти
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09.11.2022 12:13 Відповісти
їбуньї повинні усвідомити, що вони Ніхто і звати їх Ніяк.
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09.11.2022 12:14 Відповісти
а що, їм стали непотрібними білі лади? Чого скаржаться?
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09.11.2022 12:34 Відповісти
"Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?"
Та ні, за пральною машиною.
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09.11.2022 13:01 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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09.11.2022 14:30 Відповісти
"Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?" Джерело:
Та ні, вони поїхали на пікнік
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09.11.2022 14:41 Відповісти
Ттупые бабы , русня ,что возьмёшь
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09.11.2022 15:56 Відповісти
ватный мазохизм..им надо еще доллар сделать по 300 изаживуть...диды с неба смотрять треба в атак рааа на амбразуру за родину...
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09.11.2022 17:01 Відповісти
И ни ода рашсамка не заявляет против войны..Готовтесь в вдовы во славу великого пу!
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09.11.2022 17:08 Відповісти
 
 