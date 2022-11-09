Дружини "мобіків" з Ульяновська скаржаться, що їхніх чоловіків покинули пораненими в оточенні ЗСУ

Дружини мобілізованих росіян з Ульянівської області нарікають, що командування залишило їхніх поранених чоловіків помирати без їжі і води і в оточенні ЗСУ.

Про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дружина одного з мобілізованих розповіла, що чоловік не виходить на зв’язок з нею з 30 жовтня.

""Товариш чоловіка сказав, що їх вивезли в ліс і там залишили. Почався обстріл ЗСУ. Хто встиг вирити окоп, той ховався. А ті, хто не встигли,- загинули або перебувають у госпіталі. Речі згоріли. Вони не знають, скільки зможуть протриматися там", - розповіла вона.

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але "мобіки" опинилися в першій лінії і відразу під обстрілом українських військових. Командування, за словами жінки, фактично кинуло окупантів у лісі самих - у них немає ні їжі, ні води, ні медикаментів.

Читайте: Окупанти дійсно зазнали значних втрат під Павлівкою на Донеччині, - речник ЗСУ Череватий

Жінка зателефонувала до військкомату, але там відповіли, що не мають відомостей про місцеперебування її чоловіка. На гарячій лінії Міноборони РФ заявили, що "те, що говорять чоловіки - фейк".

"Я сказала, що ми підемо скаржитися в прокуратуру та інші інстанції, на що вони побажали удачі і поклали слухавку", - згадує дружина солдата.

Також читайте: Росіяни зберігають боєкомплекти у фурах, склади формувати бояться, - Луганська ОВА

Це не перша і не остання скарга на адресу ульянівської влади. Як пише Telegram-канал, ще дві росіянки повідомили, що їхніх чоловіків направили в гарячу точку замість обіцяного тилу. "Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?" - написала дружина мобілізованого.