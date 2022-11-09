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Росія відкрита до переговорів з Україною, - Захарова

захарова

В МЗС РФ заявили, що Росія нібито відкрита до переговорів з Україною.

Про це сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Риа-Новости".

"Росія, як і раніше, відкрита до переговорів з Україною - зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про перемовини з Києвом: З нашого боку немає попередніх умов крім того, аби Україна проявила добру волю

Тут варто нагадати, що президент Володимир Зеленський чітко давав зрозуміти росіянам, що перемовини з ними будуть можливими лише тоді, коли окупаційні війська залишать всі захоплені території нашої держави. Та він пояснив й те, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські окупанти залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід - то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська - то це вже зовсім інших тип.

Раніше заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що в РФ нібито лише чекають на "добру волю" України, аби все ж повернутися до перемовин.

Автор: 

МЗС рф (962) перемовини (2925) росія (65459) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+82
ПНХ
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09.11.2022 15:44
+67
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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09.11.2022 15:46
+62
***** за кордон 91 года а мы потом переговорим сколько репораций ********* заплатит.
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09.11.2022 15:44
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когда говорят шо есть ракеты шо взрыв над скоплением войск(180000 шариков карбида вольфрама или чет такое), то все думают - Ай! жаль войск и даже Грета Трутберг мочится красной москвой.
когда Химарсы такие говорят - Доброго ранку, Ми з Борстона(ну ранок у нас тут шо поробиш?), а орки "загрустают" - то все смеются
Классно, побольше бы такого, слава нашим партнерам и разведке..... мммм побольше оркам бы таких дощів)))
реально круто когда самки там наверное жалуются что орк где то пропал и Махмуд тоже не платит за животное, ему то не недо за очередную самку подоходные, или как там - платить то. погулял и ушел к овцам, а ватница сопляку будет говорить что твой пипка ушел бороться с теми кто НАДО, но оставил только нос и понос
жаль наших предков - в рабстве у ТАКОГО говна то быть?????
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16.11.2022 22:46 Відповісти
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