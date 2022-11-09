Росія відкрита до переговорів з Україною, - Захарова
В МЗС РФ заявили, що Росія нібито відкрита до переговорів з Україною.
Про це сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Риа-Новости".
"Росія, як і раніше, відкрита до переговорів з Україною - зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", - зазначила вона.
Тут варто нагадати, що президент Володимир Зеленський чітко давав зрозуміти росіянам, що перемовини з ними будуть можливими лише тоді, коли окупаційні війська залишать всі захоплені території нашої держави. Та він пояснив й те, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські окупанти залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід - то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська - то це вже зовсім інших тип.
Раніше заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що в РФ нібито лише чекають на "добру волю" України, аби все ж повернутися до перемовин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
когда Химарсы такие говорят - Доброго ранку, Ми з Борстона(ну ранок у нас тут шо поробиш?), а орки "загрустают" - то все смеются
Классно, побольше бы такого, слава нашим партнерам и разведке..... мммм побольше оркам бы таких дощів)))
реально круто когда самки там наверное жалуются что орк где то пропал и Махмуд тоже не платит за животное, ему то не недо за очередную самку подоходные, или как там - платить то. погулял и ушел к овцам, а ватница сопляку будет говорить что твой пипка ушел бороться с теми кто НАДО, но оставил только нос и понос
жаль наших предков - в рабстве у ТАКОГО говна то быть?????