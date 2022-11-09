Росія відкрита до переговорів з Україною, - Захарова

В МЗС РФ заявили, що Росія нібито відкрита до переговорів з Україною.

Про це сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Риа-Новости".

"Росія, як і раніше, відкрита до переговорів з Україною - зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", - зазначила вона.

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Тут варто нагадати, що президент Володимир Зеленський чітко давав зрозуміти росіянам, що перемовини з ними будуть можливими лише тоді, коли окупаційні війська залишать всі захоплені території нашої держави. Та він пояснив й те, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські окупанти залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід - то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська - то це вже зовсім інших тип.

Раніше заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що в РФ нібито лише чекають на "добру волю" України, аби все ж повернутися до перемовин.