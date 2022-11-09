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Новости Война
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Россия открыта для переговоров с Украиной, - Захарова

захарова

В МИД РФ заявили, что Россия якобы открыта для переговоров с Украиной.

Об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Риа-Новости".

"Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной – разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент", - отметила она.

Также читайте: МИД РФ о переговорах с Киевом: С нашей стороны нет предварительных условий, кроме того, чтобы Украина проявила добрую волю

Здесь следует напомнить, что президент Владимир Зеленский четко давал понять россиянам, что переговоры с ними будут возможны только тогда, когда оккупационные войска покинут все захваченные территории нашего государства. Но он объяснил и то, что дальнейший разговор также будет зависеть от того, каким образом российские оккупанты покинут нашу страну: если это будет добровольный выход, то это один тип диалога, более мягкий переход от войны к дипломатии, но если их выбьют отсюда украинские войска - это уже совсем другой тип.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что в РФ якобы только ждут "добрую волю" Украины, чтобы все же вернуться к переговорам.

МИД РФ (1668) переговоры (4989) россия (95740) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+82
ПНХ
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09.11.2022 15:44
+67
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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09.11.2022 15:46
+62
***** за кордон 91 года а мы потом переговорим сколько репораций ********* заплатит.
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09.11.2022 15:44
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когда говорят шо есть ракеты шо взрыв над скоплением войск(180000 шариков карбида вольфрама или чет такое), то все думают - Ай! жаль войск и даже Грета Трутберг мочится красной москвой.
когда Химарсы такие говорят - Доброго ранку, Ми з Борстона(ну ранок у нас тут шо поробиш?), а орки "загрустают" - то все смеются
Классно, побольше бы такого, слава нашим партнерам и разведке..... мммм побольше оркам бы таких дощів)))
реально круто когда самки там наверное жалуются что орк где то пропал и Махмуд тоже не платит за животное, ему то не недо за очередную самку подоходные, или как там - платить то. погулял и ушел к овцам, а ватница сопляку будет говорить что твой пипка ушел бороться с теми кто НАДО, но оставил только нос и понос
жаль наших предков - в рабстве у ТАКОГО говна то быть?????
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16.11.2022 22:46 Ответить
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