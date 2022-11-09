Россия открыта для переговоров с Украиной, - Захарова
В МИД РФ заявили, что Россия якобы открыта для переговоров с Украиной.
Об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Риа-Новости".
"Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной – разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент", - отметила она.
Здесь следует напомнить, что президент Владимир Зеленский четко давал понять россиянам, что переговоры с ними будут возможны только тогда, когда оккупационные войска покинут все захваченные территории нашего государства. Но он объяснил и то, что дальнейший разговор также будет зависеть от того, каким образом российские оккупанты покинут нашу страну: если это будет добровольный выход, то это один тип диалога, более мягкий переход от войны к дипломатии, но если их выбьют отсюда украинские войска - это уже совсем другой тип.
Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что в РФ якобы только ждут "добрую волю" Украины, чтобы все же вернуться к переговорам.
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когда Химарсы такие говорят - Доброго ранку, Ми з Борстона(ну ранок у нас тут шо поробиш?), а орки "загрустают" - то все смеются
Классно, побольше бы такого, слава нашим партнерам и разведке..... мммм побольше оркам бы таких дощів)))
реально круто когда самки там наверное жалуются что орк где то пропал и Махмуд тоже не платит за животное, ему то не недо за очередную самку подоходные, или как там - платить то. погулял и ушел к овцам, а ватница сопляку будет говорить что твой пипка ушел бороться с теми кто НАДО, но оставил только нос и понос
жаль наших предков - в рабстве у ТАКОГО говна то быть?????