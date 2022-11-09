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Скоординували дії сил оборони зі звільнення українських територій від окупантів, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій, скоординували дії сил оборони з відбиття збройної агресії РФ та звільнення українських територій від окупантів.

Також було заслухано інформацію про реалізацію заходів з укріплення та захисту державного кордону України.

Окремо присутні розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду.

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Крім того, учасники зустрічі проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак, та заходи з протиповітряного захисту кричної інфраструктури України.

Також були розглянуті питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24004) енергетика (2602)


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Топ коментарі
+15
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09.11.2022 18:33
+8
Оманський договорняк з ******.
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09.11.2022 18:45
+7
Дермак там теж був....Відповідно кацапи про все проінформовані
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09.11.2022 18:26
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Дермак там теж був....Відповідно кацапи про все проінформовані
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09.11.2022 18:26 Відповісти
Так, зе вони вже не довіряють, бо завжди щось наплутає - дуже тупий!
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09.11.2022 19:01 Відповісти
Кажуть, що за його допомогою була звільнена Харьківщина. Хитрий Генштаб показав головнокомандувачу план наступу на Херсон, тому на Харькощині нас не чекали
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09.11.2022 23:26 Відповісти
Хтось чув як просувається розгляд заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою? А заявку подану в ЄС ще в лютому вже розглянули? Які результати?
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09.11.2022 18:32 Відповісти
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09.11.2022 18:33 Відповісти
Слава Украине!
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09.11.2022 19:45 Відповісти
раніше члЕнів ОП писали в кінці списка
тепер єрмак перший
далі, військових взагалі не будуть називати
а.....
єрмак зібрав ставку,
і навіть без ЗЕ
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09.11.2022 18:34 Відповісти
спочатку "завхоз"...нонсенс!
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09.11.2022 18:43 Відповісти
вчора чув пряме включення з Херсону, так людина питає: як так що за добу Херсон здали? І таке питання поставало регулярно у всіх притомних , але незабаром самі херсонці будуть кричати це питання! Є відповідь, товариш Зе? Бо треба вже щось конкретне казати
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09.11.2022 18:42 Відповісти
Оманський договорняк з ******.
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09.11.2022 18:45 Відповісти
Якось підійде до вас ваша дитина і запитає: " а чим займається Верховний головнокомандувач України?" А ви відпосте і абсолютно не збрешете: "знімає відосіки".
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09.11.2022 19:06 Відповісти
КООРДИНАТОР! Тактик! Стратег!

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09.11.2022 19:13 Відповісти
І як би Генштаб ЗСУ та Залужний без ЗЕлених клоунів та ларьочників свою справу робили...
Прям бачу, чк Залужний не може наважитися прийняти рішення поки йому ЗЄрмак щось не порадить.

Краще б ЗЕлені ***** займалися тим, щоб ЗСУ забезпечувала Держава, а не волонтери за кошти українців.
А ось цього вони якраз робити не хочуть, бо Державу дуже зручно обкрадати поки волонтери та Захід забезпечують ЗСУ.

Хоча можна піти іншим шляхом - Гетьманцева на палю, податки скасувати, чиновників перевести на самозабезпечення, а українці будуть тримати ЗСУ за свої кошти, як зараз.
Бо інакше не зовсім зрозуміло за що українці платять зовсім не малі податки - мені, наприклад, телемарафон та велике крадівництво нах не потрібні.
Вони потрібні ЗЄрмакам - так хай самі за це і платять.
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09.11.2022 19:29 Відповісти
Штирлиц,вы точно разгромили банду путлера,потому что доверие тает на глазах...?
Александрович поверь, каже дЕрмак,служу советскому союзу аж Гай шумить...,
Верю братан,па любасу...🥳💪
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09.11.2022 19:37 Відповісти
Уинстон Черчилль громивший Гитлера с первого дня Второй Мировой,после 8 мая 1945 года проиграл выборы в Британии в том же 1945 году...
Плохой политик был?Нет...почему бритты не выбрали Черчилля?
Парадоксы истории...
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09.11.2022 19:44 Відповісти
Верховный головнокомандувачь - чувак от армии косил и от повесток бегал,это как назвать доцентом того кто и девяти классов незакончил
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09.11.2022 22:14 Відповісти
 
 