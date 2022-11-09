Скоординували дії сил оборони зі звільнення українських територій від окупантів, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій, скоординували дії сил оборони з відбиття збройної агресії РФ та звільнення українських територій від окупантів.
Також було заслухано інформацію про реалізацію заходів з укріплення та захисту державного кордону України.
Окремо присутні розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду.
Крім того, учасники зустрічі проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак, та заходи з протиповітряного захисту кричної інфраструктури України.
Також були розглянуті питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.
До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів".
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тепер єрмак перший
далі, військових взагалі не будуть називати
а.....
єрмак зібрав ставку,
і навіть без ЗЕ
Прям бачу, чк Залужний не може наважитися прийняти рішення поки йому ЗЄрмак щось не порадить.
Краще б ЗЕлені ***** займалися тим, щоб ЗСУ забезпечувала Держава, а не волонтери за кошти українців.
А ось цього вони якраз робити не хочуть, бо Державу дуже зручно обкрадати поки волонтери та Захід забезпечують ЗСУ.
Хоча можна піти іншим шляхом - Гетьманцева на палю, податки скасувати, чиновників перевести на самозабезпечення, а українці будуть тримати ЗСУ за свої кошти, як зараз.
Бо інакше не зовсім зрозуміло за що українці платять зовсім не малі податки - мені, наприклад, телемарафон та велике крадівництво нах не потрібні.
Вони потрібні ЗЄрмакам - так хай самі за це і платять.
Александрович поверь, каже дЕрмак,служу советскому союзу аж Гай шумить...,
Верю братан,па любасу...🥳💪
Плохой политик был?Нет...почему бритты не выбрали Черчилля?
Парадоксы истории...