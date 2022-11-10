УКР
В Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота", - Мінцифри

сайт

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск сайту для програми фінансової підтримки підприємців "єРобота".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри оголосило в телеграмі.

Представники малого та середнього бізнесу можуть отримати фінансову допомогу від держави через сайт програми "єРобота".

Пресслужба міністерства перерахувала гранти, на які можна подати заявку:

  • Своя справа – програма мікрогрантів до 250 тис. грн;
  • Новий рівень – програма грантів для переробних підприємств до 8 млн грн;
  • Свій сад – програма грантів до 400 тис. грн за гектар;
  • Своя теплиця – програма грантів до 7 млн грн за 2 гектари.

Також у стадії розробки нині перебувають ініціативи "ІТ-стартап", що передбачає видачу грантів на суму до 3,5 млн грн, та "Старт в ІТ" – фінансування навчання у сфері.

ЄС уже виділив Україні понад 22 млрд євро, підтримка економіки країни на плаву залишається ключовим завданням, - Боррель

Пресслужба Мінцифри нагадує, що з моменту запуску програми 1 липня 2022 року українці вже отримали фінансову допомогу на суму понад 201,8 млн грн.

"Долучайтеся до програми, відкривайте власну справу та підтримуйте економіку України", - йдеться в повідомленні.

сайт фінансування Мінцифри
+12
Хочу дороги асфальтувати, як Зеля.
10.11.2022 15:24 Відповісти
+8
- видно нормально? да? шо Вы себе позволяете??? на святое замахнулись ?? ))))
10.11.2022 15:50 Відповісти
+1
а я сад на 7 поверсі..хоча..дах хріноетажки під теплицю! на обігрів безоплатно сонячні батареї..слабО зелені?
10.11.2022 15:29 Відповісти
10.11.2022 16:02 Відповісти
з є-державой зеленських бєнь шото стрьомно зв'язуватися
10.11.2022 16:04 Відповісти
а де є-смартфони для є-бабусь, щоб фоткати 1лям є-дерев, які ростуть вздовж є-освітлених і є-заасфальтованих доріг?
10.11.2022 16:39 Відповісти
(уточнення) 1лям 1лярд є-дерев
там де і економічний паспорт українця, в ....
10.11.2022 17:01 Відповісти
так, помилився. та воно хоча б лям висадило
10.11.2022 17:09 Відповісти
пи зданутая зелень при отстутствии света офис цифровой электротрансформации работу предлагает
10.11.2022 17:29 Відповісти
А єЗарплата предполагается?
10.11.2022 20:52 Відповісти
 
 