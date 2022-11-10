В Україні запустили офіційний сайт програми "єРобота", - Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск сайту для програми фінансової підтримки підприємців "єРобота".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри оголосило в телеграмі.
Представники малого та середнього бізнесу можуть отримати фінансову допомогу від держави через сайт програми "єРобота".
Пресслужба міністерства перерахувала гранти, на які можна подати заявку:
- Своя справа – програма мікрогрантів до 250 тис. грн;
- Новий рівень – програма грантів для переробних підприємств до 8 млн грн;
- Свій сад – програма грантів до 400 тис. грн за гектар;
- Своя теплиця – програма грантів до 7 млн грн за 2 гектари.
Також у стадії розробки нині перебувають ініціативи "ІТ-стартап", що передбачає видачу грантів на суму до 3,5 млн грн, та "Старт в ІТ" – фінансування навчання у сфері.
Пресслужба Мінцифри нагадує, що з моменту запуску програми 1 липня 2022 року українці вже отримали фінансову допомогу на суму понад 201,8 млн грн.
"Долучайтеся до програми, відкривайте власну справу та підтримуйте економіку України", - йдеться в повідомленні.
