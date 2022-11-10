РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6314 посетителей онлайн
Новости
2 989 10

В Украине запустили официальный сайт программы "єРобота", - Минцифры

сайт

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске сайта для программы финансовой поддержки предпринимателей "єРобота".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры объявило в телеграме.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить финансовую помощь от государства через сайт программы "єРобота".

Пресс-служба министерства перечислила гранты, на которые можно подать заявку:

  • Своя справа – программа микрогрантов до 250 тыс. грн.;
  • Новий рівень – программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн грн;
  • Свій сад – программа грантов до 400 тыс. грн за гектар;
  • Своя теплиця – программа грантов до 7 млн грн за 2 гектара.

Также в стадии разработки находятся инициативы "ІТ-стартап", предусматривающий выдачу грантов на сумму до 3,5 млн грн, и "Старт в ІТ" – финансирование обучения в сфере.

Читайте также: IT-Армия взломала сайт группы Вагнера, собирающей российских заключенных для войны в Украине

Пресс-служба Минцифры напоминает, что с момента запуска программы 1 июля 2022 украинцы уже получили финансовую помощь на сумму более 201,8 млн грн.

"Присоединяйтесь к программе, открывайте собственное дело и поддерживайте экономику Украины", - говорится в сообщении.

сайт (322) финансирование (1830) Минцифры (318)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Хочу дороги асфальтувати, як Зеля.
показать весь комментарий
10.11.2022 15:24 Ответить
+8
- видно нормально? да? шо Вы себе позволяете??? на святое замахнулись ?? ))))
показать весь комментарий
10.11.2022 15:50 Ответить
+1
а я сад на 7 поверсі..хоча..дах хріноетажки під теплицю! на обігрів безоплатно сонячні батареї..слабО зелені?
показать весь комментарий
10.11.2022 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочу дороги асфальтувати, як Зеля.
показать весь комментарий
10.11.2022 15:24 Ответить
а я сад на 7 поверсі..хоча..дах хріноетажки під теплицю! на обігрів безоплатно сонячні батареї..слабО зелені?
показать весь комментарий
10.11.2022 15:29 Ответить
- видно нормально? да? шо Вы себе позволяете??? на святое замахнулись ?? ))))
показать весь комментарий
10.11.2022 15:50 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 16:02 Ответить
з є-державой зеленських бєнь шото стрьомно зв'язуватися
показать весь комментарий
10.11.2022 16:04 Ответить
а де є-смартфони для є-бабусь, щоб фоткати 1лям є-дерев, які ростуть вздовж є-освітлених і є-заасфальтованих доріг?
показать весь комментарий
10.11.2022 16:39 Ответить
(уточнення) 1лям 1лярд є-дерев
там де і економічний паспорт українця, в ....
показать весь комментарий
10.11.2022 17:01 Ответить
так, помилився. та воно хоча б лям висадило
показать весь комментарий
10.11.2022 17:09 Ответить
пи зданутая зелень при отстутствии света офис цифровой электротрансформации работу предлагает
показать весь комментарий
10.11.2022 17:29 Ответить
А єЗарплата предполагается?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:52 Ответить
 
 