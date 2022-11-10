Зеленський і Трюдо обговорили розширення оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Обговорили з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну підтримку України, можливості її розширення, та важливість продовження зернової угоди", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що розраховує на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив.

