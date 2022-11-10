Зеленський і Трюдо обговорили розширення оборонної підтримки України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Обговорили з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну підтримку України, можливості її розширення, та важливість продовження зернової угоди", - йдеться у повідомленні.
Зеленський додав, що розраховує на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Российские военные пытались провести испытания ядерной торпеды "Посейдон" - одного из пяти видов "чудо-оружия", анонсированных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, но неудачно.
Об этом https://edition.cnn.com/2022/11/10/politics/us-russia-possible-torpedo-test/index.html сообщает телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
США наблюдали подготовку к тестам в течение последних недель: в море выходили несколько кораблей, в том числе подлодка "Белгород", которая задумана как носитель "Посейдонов".
Однако на прошлой неделе все корабли вернулись из Арктического региона, так и не совершив теста.
В Вашингтоне полагают, что "русские столкнулись с техническими трудностями".