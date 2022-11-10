УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12360 відвідувачів онлайн
Новини
906 6

Зеленський і Трюдо обговорили розширення оборонної підтримки України

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Обговорили з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну підтримку України, можливості її розширення, та важливість продовження зернової угоди", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що розраховує на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив.

Читайте також: Трюдо на саміті G20 збиратиме проукраїнську коаліцію: "Путінській воєнній машині не можна дозволити функціонувати безкарно"

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Канада (2247) Трюдо Джастін (355)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ZAE#SH4E !@!!!!
показати весь коментар
10.11.2022 19:43 Відповісти
https://youtu.be/j2j2QCS-eZ4 - будь-ласка, хто -не будь може на пальцях сказати до чого він закликає, або проти чого, чи кого (кого зрозуміло)
показати весь коментар
10.11.2022 19:44 Відповісти
Не розумію... Про що розумний Трюдо міг говорити з Зєлєнскім? Може хтось мені підкаже?
показати весь коментар
10.11.2022 20:14 Відповісти
Ну вiдносно "разумного Трюдо" це ви того... Здалеку воно мабуть iнакше бачиться, але тут...
показати весь коментар
10.11.2022 20:34 Відповісти
Несвяті хочуть, щоб ними керував Святий?
показати весь коментар
11.11.2022 09:43 Відповісти
Разведка США рассказала, как Россия пыталась испытать путинское оружие "Судного дня"
Российские военные пытались провести испытания ядерной торпеды "Посейдон" - одного из пяти видов "чудо-оружия", анонсированных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, но неудачно.
Об этом https://edition.cnn.com/2022/11/10/politics/us-russia-possible-torpedo-test/index.html сообщает телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США наблюдали подготовку к тестам в течение последних недель: в море выходили несколько кораблей, в том числе подлодка "Белгород", которая задумана как носитель "Посейдонов".
Однако на прошлой неделе все корабли вернулись из Арктического региона, так и не совершив теста.
В Вашингтоне полагают, что "русские столкнулись с техническими трудностями".
показати весь коментар
10.11.2022 21:34 Відповісти
 
 