Зеленский и Трюдо обсудили расширение оборонной поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.
"Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения", - говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что рассчитывает на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив.
Российские военные пытались провести испытания ядерной торпеды "Посейдон" - одного из пяти видов "чудо-оружия", анонсированных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, но неудачно.
Об этом https://edition.cnn.com/2022/11/10/politics/us-russia-possible-torpedo-test/index.html сообщает телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
США наблюдали подготовку к тестам в течение последних недель: в море выходили несколько кораблей, в том числе подлодка "Белгород", которая задумана как носитель "Посейдонов".
Однако на прошлой неделе все корабли вернулись из Арктического региона, так и не совершив теста.
В Вашингтоне полагают, что "русские столкнулись с техническими трудностями".