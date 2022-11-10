РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12000 посетителей онлайн
Новости
906 6

Зеленский и Трюдо обсудили расширение оборонной поддержки Украины

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что рассчитывает на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив.

Читайте также: Трюдо на саммите G20 будет собирать проукраинскую коалицию: "Путинской военной машине нельзя разрешить безнаказанно функционировать"

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) Канада (2123) Трюдо Джастин (298)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ZAE#SH4E !@!!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 19:43 Ответить
https://youtu.be/j2j2QCS-eZ4 - будь-ласка, хто -не будь може на пальцях сказати до чого він закликає, або проти чого, чи кого (кого зрозуміло)
показать весь комментарий
10.11.2022 19:44 Ответить
Не розумію... Про що розумний Трюдо міг говорити з Зєлєнскім? Може хтось мені підкаже?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:14 Ответить
Ну вiдносно "разумного Трюдо" це ви того... Здалеку воно мабуть iнакше бачиться, але тут...
показать весь комментарий
10.11.2022 20:34 Ответить
Несвяті хочуть, щоб ними керував Святий?
показать весь комментарий
11.11.2022 09:43 Ответить
Разведка США рассказала, как Россия пыталась испытать путинское оружие "Судного дня"
Российские военные пытались провести испытания ядерной торпеды "Посейдон" - одного из пяти видов "чудо-оружия", анонсированных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, но неудачно.
Об этом https://edition.cnn.com/2022/11/10/politics/us-russia-possible-torpedo-test/index.html сообщает телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США наблюдали подготовку к тестам в течение последних недель: в море выходили несколько кораблей, в том числе подлодка "Белгород", которая задумана как носитель "Посейдонов".
Однако на прошлой неделе все корабли вернулись из Арктического региона, так и не совершив теста.
В Вашингтоне полагают, что "русские столкнулись с техническими трудностями".
показать весь комментарий
10.11.2022 21:34 Ответить
 
 