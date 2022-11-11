УКР
Україна погодилася на ексгумацію тіл поляків, убитих УПА, - МЗС Польщі

могила

Українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих УПА в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Про це повідомили у фонді "Свобода і демократія" та міністерстві закордонних справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач заявив, що це "крок у дуже хорошому напрямку, який показує, що послідовний діалог і співпраця можуть привести до ухвалення навіть таких складних рішень".

"Українська сторона офіційно поінформувала нас нотою, що на українській території можна буде проводити геологорозвідувальні роботи за участю польських фахівців", - повідомив Пшидач.

"Із задоволенням відзначаємо цей знаковий жест, який уможливить майбутні ексгумації та можливість гідного поховання поляків, які загинули на українській території у 20 столітті, у тому числі під час Волинського злочину", - додав заступник глави МЗС.

Пшидач зазначив, що факт офіційного повідомлення з боку України про можливість проведення пошукових робіт "є великою зміною по відношенню до того, як українська влада раніше підходила до цієї ситуації".

Він зазначив, що можливість проведення пошуків, а відтак і ексгумації, домагався, зокрема, Фонд "Свобода і демократія". Це досвідчений фонд, коли мова йде про такого роду роботу і діяльність", - зазначив він.

Пшидач поінформував, що згода української влади стосується кожної організації, яка працює у цій сфері, і буде видаватися індивідуально.

У ноті, яка була передана до МЗС, зазначені умови, на підставі яких українська сторона може надавати такі дозволи. До них відносяться і правові умови. З нього випливає, що якщо організації чи установи, які беруть участь у проведенні пошукових робіт, діють відповідно до умов, визначених українським законодавством, то такі згоди будуть надані. (...) Йдеться про те, що це має відбуватися не тільки з відома українських фахівців з пошуку та ексгумації, а й за їхньої участі", - зазначив заступник міністра.

Фонд "Свобода і демократія" повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 2 листопада він отримав дозвіл від української влади на початок археологічних та пошукових робіт на могилах поляків, вбитих відділом Української повстанської армії в лютому 1945 року в селі Пузники на Поділлі, в колишньому Тернопільському воєводстві.

"Хочемо подякувати українській владі за це важливе рішення, а також усім представникам Республіки Польща, зокрема президенту, прем'єр-міністру, піністру культури і національної спадщини, які вжили заходів для того, щоб уможливити пошук та ексгумацію наших співвітчизників, останки яких поховані на території України" – йдеться у повідомленні.

Заступник голови правління фонду "Свобода і демократія" повідомив, що пошуки могил поляків, вбитих Українською повстанською армією в Україні, розпочнуться наприкінці цього року або навесні 2023 року.

Питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах. У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.

Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

+17
А чому УПА а не нквд?
11.11.2022 13:53
+17
Лично я уверен, что сложное для Украины и Польши время не обошлось без кацапов. Уверен, что в архивах кремля лежат бумажки об успешных "спецоперациях" по вбиванию клина между украинским и польским народом. Для кацапни это критически важный момент. У кацапа генетическая память, когда украинец и поляк нормально соседствуют, то кацапия горит.
11.11.2022 14:04
+13
Я мабуть неправа, але здається мені, що оце колупання в історії приносить більше шкоди, ніж користі. Мабуть на той час були якісь обставини, яких зараз уже немає. І краще домовитись жити дружно і не повторювати помилок минулого.
І між іншим якось підозріло, що все це піднімається з нафталіну якраз тоді, коли стосунки між нашими державами налагоджуються.
11.11.2022 14:17
А чому УПА а не нквд?
11.11.2022 13:53
знайшли час!
11.11.2022 13:56
треба знайти порозуміння в цьому складному питанні. не знаю як але знаю що так треба
11.11.2022 13:56
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1578597-kvasnevskij-i-kuchma-zrobili-spilnu-zayavu-shchodo-volinskoyi-tragediyi https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1578597-kvasnevskij-i-kuchma-zrobili-spilnu-zayavu-shchodo-volinskoyi-tragediyi

У пам'яті українців і поляків подразненою раною залишається трагедія, яка сталася в 1943-1944 роках на Волині, Холмщині, Східній Галичині. Вона поглинула життя десятків тисяч людей, перетворила на попелища села і хутори, принесла багато страждань обом народам. Причини тієї трагедії мали як історичний, так і тодішній політичний характер. Наші пращури заплатили дорогу ціну за усвідомлення того, що український і польський народи повинні жити в мирі та дружбі", - йдеться в заяві.

При цьому Кучма і Кваснєвський зауважують, що падіння недемократичних систем в обох країнах створило хороші передумови для взаєморозуміння і примирення між народами. Польща стала першою державою, що визнала незалежність України в 1991 році.

Колишні глави держав нагадали, що в другій половині 90-х років ХХ століття польський і український президенти взяли на себе місію патронату над процесом польсько-українського примирення: "У травні 1997 року ми підписали Спільну заяву До порозуміння і єднання, а в липні 2003 р . - Спільну заяву "Про примирення в 60-у річницю трагічних подій на Волині". Ми підтримали турботи про місця поховання і пам'ять загиблих в Польщі і в Україні. Наші зусилля увінчалися відкриттям меморіалу на Личаківському цвинтарі у Львові. Тоді були закладені основи взаємного прощення і примирення", - сказано в заяві.

Екс-президенти вкотре висловлюють переконання, що взаємне прощення - це шлях до повного примирення сьогоднішніх і майбутніх поколінь українців і поляків. "Конфлікти минулого не можуть перекреслити те, що протягом століть об'єднує Україну і Польщу, і не можуть перекрити шлях до процвітання наших держав і добробуту наших народів", - переконані вони.

"Ми звертаємося до політиків і всієї громадськості у Польщі та Україні пам'ятати і берегти великий дух нашого примирення і злагоди, який є національною, духовною і життєвою запорукою свободи і незалежності обох народів. Державні діячі та політики, які дійсно хочуть процвітання наших держав, повинні мислити і звертати свої погляди в майбутнє, піклуючись про єдність між нашими країнами. Сильні і незалежні Україна і Польща, об'єднані спільним баченням майбутнього, є найкращим вшануванням наших попередників і найважливішою спадщиною майбутнім поколінням", - сказано в спільній заяві.
11.11.2022 14:05
А чому "Волинський злочин"? Невже захист своєї Вітчизни є злочин???!!!!
11.11.2022 13:56
Тому що вбивство цивільного населення це військовий злочин. І якщо це відкидати і "цілі виправдовують засоби" то ми нічим не ліпші за московитів.
11.11.2022 14:02
Чому вбивства вчинені польськими патріотами етнічних українців не є воєнними злочинами. А чому?
11.11.2022 15:41
Авжеж вбивства Українців мали місце і авжеж це також є злочином. І у Польщі також має бути сприйняття цього. Інакше, буде дуже важко вести подальший діалог.
11.11.2022 15:53
Так я вже ******** тут писати одну просту тезу: якщо польщі мало наших вибачень, то хай для симетрії вибачиться за свої злочини самі перед нами. Тоді може бути якийсь діалог. А так у нас розмова сліпого з глухим
11.11.2022 17:58
Так, здебільшого згоден із Вами. Якщо інша сторона не готова визнавати свої помилки, то діалогу не буде.

А от вибачень мало. Ці події мають бути осмислені і уроки закріплені у свідомості / культурному просторі. А для цього коли обидві сторони вже погодились про спільне бачення історії і її розуміння це потрібно передати нащадкам. Наприклад, в обох країнах про ці події мають говорити у школах і однаково висвітлювати. А не кожен зі своєї гори.
11.11.2022 18:24
Відколи це вбивство цивільних окупантів це злочин ?
07.03.2024 06:14
Це тому, що у поляків є територіальні претензії до України. Сподіваюсь, що, вони, так і залишаться на рівні історії, яка вже минула.
11.11.2022 14:06
У Польщі нема теріторіальних претензій до України. Угоди про кордони між СРСР і Польщею, між Україною і Польщею для Польщі, як для цивілізованої країни, непорушні.
Так, є маргінали, які вважають, що Східні Креси (це не тільки захід України, але й Вільнюс, Брест та Гродно) є анексованою частиною Польщі. Але їх дуже мало.
11.11.2022 15:11
Ви праві, але на деяких можливих поворотах майбутньої історії світу, ці претензії польського народу можуть бути переведені на фізичний світ.
Не знаю як ви, а мені навіть здалося, цієї весни, що частина українців з заходу України, розглядали можливість входження українських територій до складу Польши, у випадку успіхів москви в Україні. Якщо так і було, то зрадники і на заході є.
11.11.2022 15:48
У Польщі як держави-немає теріторіальних претензій до України. Не пишіть маячню. На побутовому рівні-є, так як є наприклад у нас, на побутовому рівні претензії на Кубань, а у німців на Бреслау.
11.11.2022 16:37
Офіційно, для всього світу, Волинь тоді, в 1939-1945 роках, була окупована СРСР теріторія Польщі. Влітку 1945 року у Потсдамі був переділ теріторії і Волинь ввійшла до УРСР.
Цей договорняк (Потсдам) ще довго напрягав США і в 70-х роках вони домовилися і між всіма тими, у кого в 1945 році змінилися кордони (СРСР, Польща, Німеччина...) підписали угоди про кордони. Ось тоді офіційно для всіх Волинь (як і багато іншої анексованої у Польщі теріторії, в. т.ч. Вільнюс у Литві, Брест та Гродно у Білорусі) стали для всіх теріторією СРСР.
11.11.2022 15:05
а не чого, що Польша ці території окупувала в 1918-20роках, навіть за допомогою західних союзників Польши?
11.11.2022 15:51
В результаті всяких "угод" захоронення нашого князя Данила Галицького опинилося на території ******** Польщі , звичайно разом з етнічними українськими територіями... І не потрібно нам розповідати про "анексовану у Польщі територію", бо Волинь - це українська територія, звичайно зі змішаним , як у всіх країнах, прикордонним населенням ..
11.11.2022 17:30
Від Сяну до Дону...
11.11.2022 19:00
Kilku Polaków, to nie wszyscy, tak jak kilu nacjonalistów ukraińskich, to nie cała Ukraina. Wołyń nie może być powodem wiecznej niechęci. Wrogiem Ukrainy Polska nigdy nie była.
11.11.2022 14:06
Co to jest nacionalisty?
11.11.2022 14:14
Болюча тема. Як Українцям так і Полякам ще потрібно багато дискусу як і між собою так і одне з одним задля зваженого, послідовного переосмислення тих подій і майбутніх міцних відносин.
11.11.2022 13:58
У них подібна історія, з генералом пілсудським.
11.11.2022 14:12
підримую, Польща - дружня країна, всі непорозуміння повинні бути зняті
11.11.2022 14:01
Ще за часів Ющенка з'явилася така фраза:"пробачаємо і просимо пробачення". Однак польський шовінізм більше 20 років продовжує педалювати тему волинської трагедії виключно з позиції вини України.
11.11.2022 15:46
не розганяй про "папередників", зараз ситуація їнша
11.11.2022 15:49
От не потрібно цього писати. Тому, що зараз же із Польщі знайдеться Gut Super, який тіж самі слова напише про українців. І пішло-поїхало. Замість стратегічних відносин і постачання зброї будемо мати "стратегічні протиріччя" у всьому.
11.11.2022 16:42
Я писав, що українці на офіційному рівні давно вибачилися, однак поляки зовсім не хочуть вибачатися за злочини своїх громадян проти українцв, якщо мова йде про волинську різанину.
11.11.2022 17:55
ми щойно ледь-ледь з великої біди вибираємося з допомогою в тому числі і поляків і вже починаємо бикувати.
адіннарот
11.11.2022 14:03
Trzeba przejść do kolejnego etapu historii. Trzeba ofiary tych zbrodni odnaleźć i godnie pochować. Za zbrodnie odpowiadają politycy, zarówno po stronie Polskiej jak i Ukraińskiej. Każdy kraj ma swoje bolesne czasy i miejsca. To wspólna historia i wspólnie trzeba ją zakończyć. Dość żywienia nacjonalizmu niewinnymi ofiarami.
11.11.2022 14:04
Zgadzam się. Ale. Jest słowo "ofiara". I jest słowo "nacjonalista". Nie ma potrzeby łączenia tych słów.
Jest też słowo "okupant". Tam, gdzie są okupanci, są nacjonaliści.
11.11.2022 14:52
В 40-х роках Україна не мала своєї державності. Український народ вимушений був воювати на три фронта з окупантами і пригноблювачами: німцями, росіянами і поляками. Відповідно, ******* українська держава фізично не може відповідати за події тих років. Ще в 90-х роках, на офіційному рівні Україна пробачила полякам злочини, які вони вчиняли у 40-х роках проти українців, так само як і попросила вибачення у польського народу за невинні жертви, які були допущені від рук наших співвітчизників. Однак за останні роки, ми бачимо постійні руйнування могил та монументів українців в Польщі, при цьому польські правоохоронці абсолютно не реагують на факти вандалізму.
11.11.2022 15:59
W latach 40 Polska tez nie była wolna, a spora część przedwojennej Polski była Ukraina w pojęciu nacjonalistów Ukraińskich. To rodziło konflikty wykorzystywane przez Niemców i Rosję, do osłabiania nas. Trzeba patrzeć na szerszy kontekst faktów historycznych.
Nie ma niszczenia grobów Ukraińców w Polsce, to ruska propaganda. Zdarzają się przypadki ************, które się zdarzają wszędzie i są jednoznacznie potępiane. To margines, który nie powinien być przeszkodą.
Racja stanu Ukrainy i Polski jest być w sojuszu, a tego nie chce Rosja. Podobnie myślą Niemcy, bo kiedy Ukraina wejdzie do Unii, Niemcy będą mieli słaba pozycję.
11.11.2022 20:55
Лично я уверен, что сложное для Украины и Польши время не обошлось без кацапов. Уверен, что в архивах кремля лежат бумажки об успешных "спецоперациях" по вбиванию клина между украинским и польским народом. Для кацапни это критически важный момент. У кацапа генетическая память, когда украинец и поляк нормально соседствуют, то кацапия горит.
11.11.2022 14:04
Не обішлось не тільки без кацапів, але більш загалом без колоніальних політик як московії так і Німеччини і інших Європейських країн. Зараз у них на це "амнезія".
11.11.2022 14:09
Нквдшники перевдіті, а не УПА. Рашка всю історію творила провокації, і зараз кругом верещить "єта нє ми, нас там нєт", переодягаються, малюють чужі символи, стають під чужі прапори і творять всілякі бесчинства. Бачили "шахтарів" на донбасі, танки викопані в шахтах і тд. Моральні виродки.
11.11.2022 14:04
задовбали пшеки... Розстріляли совети їхніх військових тисячами- ковтнули, цілий літак із елітою роздовбали кацапи- проковтнули. Тільки УПА їм винне...
Моя бабця, пережила "добросусідське" існування тих років... ненавиділа цих "гуманістів" ціле життя, прикро, що я був надто малим, щоб зі мною ділитись цими спогадами втечі від обнімашок польських.
11.11.2022 14:08
To przykre, ale przemoc była stosowana przez wszystkie strony. Nie można tworzyć dziś, na błędach wczoraj
11.11.2022 20:57
А власть готова после этого отстоять память УПА, если начнется гон на них ???!
Сначала нужно было получить гарантии от Польши о том, что они не станут гнать ?!
У каждого свои герои... Времена были слишком сложные...
11.11.2022 14:12
Наша влада готова проукраїнські канали закривати за те що владу критикують! То про яке відстрювання УПА може бути мова.
11.11.2022 14:19
Я мабуть неправа, але здається мені, що оце колупання в історії приносить більше шкоди, ніж користі. Мабуть на той час були якісь обставини, яких зараз уже немає. І краще домовитись жити дружно і не повторювати помилок минулого.
І між іншим якось підозріло, що все це піднімається з нафталіну якраз тоді, коли стосунки між нашими державами налагоджуються.
11.11.2022 14:17
Я коли зустрічався з полькою, у мене склалося враження, що у ******** поляків якісь проблеми із власною ідентичністю на світовій арені. Вони дуже сильно комплексують зі своєї польськості. Думаю, вони роздмухують історію з волинською різаниною, аби виставити свою націю - жертавами, назразок євреїв з холокостом. Тут власне і претензії до Німеччини по репараціям за 2 світ війну, тепер майбутні претензії до українців. Можливо, вони використовують різанину у 40-х для внутрішніх пропагандиських цілей, як якусь трагічну сторінку, яка об'єднує націю тощо. Однак із-за цієї шовіністичної дурості, у майбутньому нас чекають дуже великі проблеми і непорозуміння з поляками.
До речі, поляки абсолютно не визнають свою вину за вбивства десятків тисяч цивільних українців під час волинської різанини, так само поляки не визнають своєї вини за операцію вісла, я вже не кажу про окатоличення і полонізацію західно-українських земель під час правління гітлерівського дружбана - пілсудського.
11.11.2022 15:39
А в нас меншовартості відносно брацкава народа було вдосталь, так що нам з польським народом треба дружити і підтримувати один одного, і не вестись на кацапські провокації.
11.11.2022 16:11
Дуже треба і дуже цього хочеться!
11.11.2022 16:42
Прохання, усі подібні речі-висловлювати після війни! Дуже велике прохання.
11.11.2022 16:45
їхня дурість, шовінізм із благословення католицької церкви знищив таку в майбутньому чудову державу, як Річ Посполита. Об'єднання трьох близьких народів було прообразом більше ніж Євросоюзу.
Але польська пиха і жадоба до визискування трохи не таких єдиновірців (всі хрестияни по-суті) привели до піднесення московії і неодноразового розділу Польщі в більш пізні часи.
Польській еліті треба вже зробити висновки і шукати шляхи примирення для загального підсилення, а не підтримувати тих, хто сіє розбрат. Та навіть бити добре таких по рукам.
11.11.2022 16:53
Tak Polacy maja swoje kompleksy, ale rozliczając nas musisz opierać się na faktach. Nie możesz opierać się na sowieckiej propagandzie. Skala zbrodni Polski wobec Ukrainy jest znacznie przesadzona. Nie ma kilkudziesięciu tysięcy ofiar ukraińskich, tak jak i Polskich. Mówimy o znacznie mniejszych liczbach. Piłsudski zmarł w 1935 i nigdy nie był przyjacielem Hitlera, był na pewno przyjacielem Ukrainy i robił wszystko byście byli wolni, ale mając do wyboru wolność Polski, czy przegraną wojnę o Ukrainę, wybrał Polskę. Ukraina nie była gotowa, nie byliście jednomyślni a bolszewicy to wykorzystali.
O akcji Wisła w latach 80 uczyłem młodzież na wycieczkach i zawsze podkreślałem, że prowadziło ją wojsko polskie. Nie możesz oceniać tamtych decyzji mając obecną wiedzę. Niszczenie cerkwi było błędem, ale też konsekwencją przejęcia unitów do cerkwi przez carska Rosję. Czytaj historyków ukraińskich publikujących na zachodzie. Pamiętaj, że Rosja zawsze fałszowała historie i zawsze skłócała narody.
11.11.2022 21:09
Просто цікаво, а чим закінчилася історія зі зруйнуванням поляками могил українців у грушовичах, розбитий монумент воїнам УПА на горі Монастир та ін. А той славетний патріотичний відос, де польські патріоти руйнують монумент українцям і далі залишається прикладом відсутності верховенства права у польщі, оскільки ці вандали досі не покарані...
11.11.2022 15:20
Propaganda ruska i fałszywki
11.11.2022 21:10
т.е. памятники не были повреждены??
12.11.2022 23:47
gdzie zostały zniszczone?
13.11.2022 09:13
Pomnik w Hruszowicach został nielegalnie wybudowany przez Ukraińców z elementów przywiezionych z Ukrainy bez polskiego pozwolenia, dlatego został rozebrany. Czy Ukraina zgodzi się by Polacy przywieźli ciężarówką pomnik na Wołyń i go tam postawili nie pytając nikogo o zgodę? Myślę, że to nie tak należny załatwiać.
13.11.2022 09:17
 
 