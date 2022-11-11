Україна погодилася на ексгумацію тіл поляків, убитих УПА, - МЗС Польщі

Українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих УПА в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Про це повідомили у фонді "Свобода і демократія" та міністерстві закордонних справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач заявив, що це "крок у дуже хорошому напрямку, який показує, що послідовний діалог і співпраця можуть привести до ухвалення навіть таких складних рішень".

"Українська сторона офіційно поінформувала нас нотою, що на українській території можна буде проводити геологорозвідувальні роботи за участю польських фахівців", - повідомив Пшидач.

"Із задоволенням відзначаємо цей знаковий жест, який уможливить майбутні ексгумації та можливість гідного поховання поляків, які загинули на українській території у 20 столітті, у тому числі під час Волинського злочину", - додав заступник глави МЗС.

Пшидач зазначив, що факт офіційного повідомлення з боку України про можливість проведення пошукових робіт "є великою зміною по відношенню до того, як українська влада раніше підходила до цієї ситуації".

Він зазначив, що можливість проведення пошуків, а відтак і ексгумації, домагався, зокрема, Фонд "Свобода і демократія". Це досвідчений фонд, коли мова йде про такого роду роботу і діяльність", - зазначив він.

Пшидач поінформував, що згода української влади стосується кожної організації, яка працює у цій сфері, і буде видаватися індивідуально.

У ноті, яка була передана до МЗС, зазначені умови, на підставі яких українська сторона може надавати такі дозволи. До них відносяться і правові умови. З нього випливає, що якщо організації чи установи, які беруть участь у проведенні пошукових робіт, діють відповідно до умов, визначених українським законодавством, то такі згоди будуть надані. (...) Йдеться про те, що це має відбуватися не тільки з відома українських фахівців з пошуку та ексгумації, а й за їхньої участі", - зазначив заступник міністра.

Фонд "Свобода і демократія" повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 2 листопада він отримав дозвіл від української влади на початок археологічних та пошукових робіт на могилах поляків, вбитих відділом Української повстанської армії в лютому 1945 року в селі Пузники на Поділлі, в колишньому Тернопільському воєводстві.

"Хочемо подякувати українській владі за це важливе рішення, а також усім представникам Республіки Польща, зокрема президенту, прем'єр-міністру, піністру культури і національної спадщини, які вжили заходів для того, щоб уможливити пошук та ексгумацію наших співвітчизників, останки яких поховані на території України" – йдеться у повідомленні.

Заступник голови правління фонду "Свобода і демократія" повідомив, що пошуки могил поляків, вбитих Українською повстанською армією в Україні, розпочнуться наприкінці цього року або навесні 2023 року.

Питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах. У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.

Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.