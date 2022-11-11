УКР
ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра, - Генштаб

херсон,зсу

Оперативна інформація станом на 18.00 11.11.2022 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетні та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.

В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога – загинуло понад 50 окупантів а більш як 40 – поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.

В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об’єкти противника", - ідеться в повідомленні.

Генштаб ЗС (7145)
+33
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
11.11.2022 18:54 Відповісти
+22
До конца года, рашисты потеряют 80% военной техники, до средины 2023 года, Помойка будет демитализирована на 90% и у бункерного нациста будет только 2 вида оружия - ядреная бомба и стадо баранов.
11.11.2022 19:00 Відповісти
+19
11.11.2022 19:10 Відповісти
Тепер можна Хаймерсом по Чаплинці?
Я вірно зрозумів?
11.11.2022 18:55 Відповісти
Так, можна
11.11.2022 18:59 Відповісти
Шкода що до Чонгару ще не дістають!
А так, отримує кацапня на горіхи!
11.11.2022 19:12 Відповісти
На йух їх, на йух, а вже потім й на х.й з Криму))
11.11.2022 18:58 Відповісти
Та і то барани будуть порчені.Їх кадирівці дирявлять.
показати весь коментар
договорняков нет
11.11.2022 19:01 Відповісти
Люсьен ловить ?
11.11.2022 19:08 Відповісти
скорее, дали уйти
11.11.2022 19:22 Відповісти
можно называть как угодно -только смысл один-это как хлопок а не взрыв
11.11.2022 19:24 Відповісти
Так чого тут сидиш? Вперед х...ярить кацапів
11.11.2022 19:34 Відповісти
Рашистская вошь, вали зраду разводить у законтаченных одноглазников ,*********
11.11.2022 20:08 Відповісти
Ахах, а https://charter97.org/ru/news/2022/11/11/523714/ глава ГУР говорил мол 20 000 окружили.
Опять развели как кроликов. Спасибо Арестовичу за правду.
11.11.2022 20:23 Відповісти
ага, особенно в свете этого, немногим раньше :
12.11.2022 07:43 Відповісти
плыг, да и выскочили тут... 10 000 ))
12.11.2022 07:48 Відповісти
Прижмут к реке - крышка. Как в воду глядел михалков)))
https://www.youtube.com/watch?v=mpVlidtvags
11.11.2022 19:02 Відповісти
Нове свято для Херсона!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!!
11.11.2022 19:04 Відповісти
Ось вам і чорна п'ятниця!
11.11.2022 19:06 Відповісти
Для балалайні.....
11.11.2022 19:08 Відповісти
Нашим Героям слава ‼️‼️
11.11.2022 19:07 Відповісти
11.11.2022 19:10 Відповісти
Васька, рэспэкт. ***.
11.11.2022 19:20 Відповісти
Берег лэвий, бэрег правий, йух шершавий, чуть-чуть льда ... от коктейль, возьмі, попробуй ...
11.11.2022 19:28 Відповісти
Новини добрі,дякуєм ЗСУ.
Жалко тільки,що мало орків потопили,
і дуже швидко вони змогли переправитись
на лівий берег...
11.11.2022 19:52 Відповісти
Курка ,ти порахувала скільки потопили та як швидко змогли переправитись
11.11.2022 20:11 Відповісти
Боже, бережи наших воїнів і дай їм сил та натхення для повної перемоги!
11.11.2022 20:42 Відповісти
О, Єнергодар!!! Супер
11.11.2022 21:07 Відповісти
де правда, де брехня на касапських пабліках, в яких вони бахваляться захопленням Опитного, Первомайського та Водяного під Авдіївкою та Майорська під Горлівкою?
11.11.2022 23:46 Відповісти
 
 