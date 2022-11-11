ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра, - Генштаб

Оперативна інформація станом на 18.00 11.11.2022 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетні та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.

В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога – загинуло понад 50 окупантів а більш як 40 – поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.

В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об’єкти противника", - ідеться в повідомленні.