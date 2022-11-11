Макрон привітав деокупацію Херсону

Емманюель Макрон заявив, що він вітає звільнення Херсону від російських окупантів і вважає його важливим кроком на шляху відновлення українського суверенітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Франції Емманюель Макрон написав у твіттері.

"Вітаю повернення Херсону до складу України, що є важливим кроком на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція і надалі підтримуватиме український народ", – написав Макрон.

