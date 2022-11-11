УКР
Макрон привітав деокупацію Херсону

макрон,емманюель

Емманюель Макрон заявив, що він вітає звільнення Херсону від російських окупантів і вважає його важливим кроком на шляху відновлення українського суверенітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Франції Емманюель Макрон написав у твіттері.

"Вітаю повернення Херсону до складу України, що є важливим кроком на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція і надалі підтримуватиме український народ", – написав Макрон.

Херсон (3570) деокупація (951) Макрон Емманюель (1580)
Топ коментарі
+7
Мог бы и ху.лу позвонить и потролить.
11.11.2022 22:21 Відповісти
+6
А подзвонити нє? Тільки *****?Твітор воно відкрило...
11.11.2022 22:20 Відповісти
+5
эмма путин *****?
11.11.2022 22:21 Відповісти
А подзвонити нє? Тільки *****?Твітор воно відкрило...
11.11.2022 22:20 Відповісти
соромно може...
11.11.2022 22:31 Відповісти
Ну, хоч так.
11.11.2022 22:32 Відповісти
Мда. Тобто відео на якому Зе просить Макрона подзвонити путіну ви не бачили? І звичайно не бачили реакції самого Макрона...
11.11.2022 22:45 Відповісти
А ви бачили?
11.11.2022 22:46 Відповісти
Звичайно. Не просто ж так запитую. І воно мене здивувало бо зазвичай такі відео викладають лише якщо є проблеми у відносинах, але як видно по діях Франції що були після появи відео то все ок.
12.11.2022 02:35 Відповісти
А что у вас с английским? Была просьба поговорить(speak) а не звонить. Но вот Макрон вместо личной аудиенции, которая была крайне важна для Украины, предпочёл перезвон.То есть идиотские звонки - это личная идея месье Макрона, а не Зеленского.
12.11.2022 02:52 Відповісти
Особиста аудієнція? Що ви ще вигадаєте? Дзвінок це був єдиний можливий варіант виконати прохання на місці Макрона.
12.11.2022 22:57 Відповісти
Брехня. Можна зустрітись на нейтральній теріторіі і до речі це вже було, але з іншим французом.
15.11.2022 20:41 Відповісти
До речі особиста аудієнція це в 10 раз гірше та зашкварніше дзвінка.
12.11.2022 22:58 Відповісти
А судді хто?
15.11.2022 20:42 Відповісти
Какой гибкий!

Колеблется вместе с « линией партии)...

и это « гране де франс» ?
11.11.2022 23:09 Відповісти
гуттаперчевій перчик!
11.11.2022 23:46 Відповісти
Писюн Вилли (мультик такой есть).
12.11.2022 05:43 Відповісти
11.11.2022 22:20 Відповісти
Сильвия Кристель курила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 марихуану , для того чтобы побороть стеснение во время съемок «Эммануэль»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-:0-8 [8] . Из воспоминаний актрисы: "...На экране совершенно очевидно, что мои глаза блестят от наркотика, а не от возбуждения»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-:0-8 [8] .

Под воздействием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD кокаина Сильвия Кристель дала интервью, в котором утверждала, что ее изнасиловал отец, что послужит поводом для долгих судебных тяжб с журналом вместе с возмущённым отцом, вследствие чего отец получит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B компенсацию , но разговаривать с дочерью не будет долгие годыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-:0-8 [8] .
11.11.2022 22:32 Відповісти
Я би з нею подудів.
11.11.2022 22:37 Відповісти
Опіздав.
12.11.2022 05:39 Відповісти
Мог бы и ху.лу позвонить и потролить.
11.11.2022 22:21 Відповісти
- Алло
- Бонджур, Владимир!!! Мискузи, не могу говорить, праздную освобождение Херсона!!!
- Но ты же сам позвонил!!
- Все, пока.
11.11.2022 23:07 Відповісти
plyvutj... plyvutj...

https://www.youtube.com/watch?v=c3RlMvCfqBY
12.11.2022 02:56 Відповісти
эмма путин *****?
11.11.2022 22:21 Відповісти
🤣🤣🤣
11.11.2022 22:22 Відповісти
от шо вы мусьё мучаете??? он и так без позвонить ***** страдает..)))
11.11.2022 22:49 Відповісти
Ничего, переживёт. А вообще-то Макрон всегда ведёт себя так, "как дама приятная во всех отношениях".
11.11.2022 23:07 Відповісти
4 Цезаря хай передає!
11.11.2022 22:22 Відповісти
Писали, шо 6 шт, как будто...
11.11.2022 22:29 Відповісти
тогда 6+4
11.11.2022 22:34 Відповісти
Каждому!!!
11.11.2022 22:39 Відповісти
Вы же знаете за Эмика, он как был поцом, так им и остался
11.11.2022 22:43 Відповісти
не .. ну с поздравить-то....тут угадал? )))
11.11.2022 22:48 Відповісти
Дякуєм. Це приємно!
11.11.2022 22:46 Відповісти
Навіть першої половини від Херсону у рашистів не лишилось!
11.11.2022 22:47 Відповісти
Дарагие рассеяне! ХЕР - ваш, СОН - наш!
11.11.2022 22:53 Відповісти
Ага, і на нього накинулись французи, що у Франції потрібно розмовляти французькою.
Треба брати приклад і перевчати наших кацапоязичних.
12.11.2022 00:31 Відповісти
"Здрастфуй, Фладимир! Хер тебе, а не Херсон !"
12.11.2022 06:56 Відповісти
 
 