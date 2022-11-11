Макрон привітав деокупацію Херсону
Емманюель Макрон заявив, що він вітає звільнення Херсону від російських окупантів і вважає його важливим кроком на шляху відновлення українського суверенітету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Франції Емманюель Макрон написав у твіттері.
"Вітаю повернення Херсону до складу України, що є важливим кроком на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція і надалі підтримуватиме український народ", – написав Макрон.
Топ коментарі
+7 Саша Пончик
показати весь коментар11.11.2022 22:21 Відповісти Посилання
+6 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар11.11.2022 22:20 Відповісти Посилання
+5 Владислав Васильченко
показати весь коментар11.11.2022 22:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Колеблется вместе с « линией партии)...
и это « гране де франс» ?
Под воздействием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD кокаина Сильвия Кристель дала интервью, в котором утверждала, что ее изнасиловал отец, что послужит поводом для долгих судебных тяжб с журналом вместе с возмущённым отцом, вследствие чего отец получит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B компенсацию , но разговаривать с дочерью не будет долгие годыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-:0-8 [8] .
- Бонджур, Владимир!!! Мискузи, не могу говорить, праздную освобождение Херсона!!!
- Но ты же сам позвонил!!
- Все, пока.
https://www.youtube.com/watch?v=c3RlMvCfqBY
Треба брати приклад і перевчати наших кацапоязичних.