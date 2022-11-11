Макрон приветствовал деоккупацию Херсона

Эмманюэль Макрон заявил, что он приветствует освобождение Херсона от российских оккупантов и считает это важным шагом на пути восстановления украинского суверенитета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в твиттере.

"Приветствую возвращение Херсона в состав Украины, что является важным шагом на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать украинский народ", - написал Макрон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы лучшие", "Молодцы, ребята", – херсонцы громко встречают украинских бойцов. ВИДЕО