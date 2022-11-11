Макрон приветствовал деоккупацию Херсона
Эмманюэль Макрон заявил, что он приветствует освобождение Херсона от российских оккупантов и считает это важным шагом на пути восстановления украинского суверенитета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в твиттере.
"Приветствую возвращение Херсона в состав Украины, что является важным шагом на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать украинский народ", - написал Макрон.
Колеблется вместе с « линией партии)...
и это « гране де франс» ?
Под воздействием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD кокаина Сильвия Кристель дала интервью, в котором утверждала, что ее изнасиловал отец, что послужит поводом для долгих судебных тяжб с журналом вместе с возмущённым отцом, вследствие чего отец получит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B компенсацию , но разговаривать с дочерью не будет долгие годыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-:0-8 [8] .
- Бонджур, Владимир!!! Мискузи, не могу говорить, праздную освобождение Херсона!!!
- Но ты же сам позвонил!!
- Все, пока.
https://www.youtube.com/watch?v=c3RlMvCfqBY
Треба брати приклад і перевчати наших кацапоязичних.