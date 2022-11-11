РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10957 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 353 30

"Вы лучшие", "Молодцы, ребята", – херсонцы громко встречают украинских бойцов. ВИДЕО

Жители Херсона собираются толпами, держа в руках флаги Украины и другие национальные символы.

Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале "Группы Тора", защищавшей Киевскую область и продолжающего воевать в составе батальона специального назначения полиции "София", информирует Цензор.НЕТ.

Люди встречают автомобили, преграждают дорогу, машут и протягивают руки в окна.

Слышно, как они выкрикивают: "Вы лучшие", "Молодцы, ребята".

Читайте также: Мы возвращаем Херсон. Наши защитники на подступах, спецподразделения уже в городе, – Зеленский. ВИДЕО

В другом видеоролике слышны слова присутствующих в автомобиле: "Патрульная полиция едет по Херсону. Херсон - украинский город. Так будет всегда. Видите, сколько людей встречает. Люди очень радуются. Мы одними из первых зашли в город. Так что такая ситуация".

Напомним, 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил начать "отвод войск" с правого берега Днепра в Херсонской области.

11 ноября в министерстве обороны РФ отчитались, что перебрасывание подразделений российских войск на левый берег реки Днепр завершено. При этом Россия продолжает считать всю Херсонскую область своей территорией, несмотря на отвод войск.

В данній момент Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят ВСУ.

Автор: 

Херсон (3023) деоккупация (848)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
Слава ЗСУ! Слава першій армії світу!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:13 Ответить
+36
Эти моменты у хлопцев до конца их жизни будут в голове! Спавсибо!!! Слава Украине!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:17 Ответить
+35
Це тільки дякуючи ЗСУ, а не по плану орків. Це тільки дякуючи мотивації, самопожертви, професійності, мужності і героїзму захисників України сьогодні Херсон в українських прапорах.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ! Слава першій армії світу!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:13 Ответить
К твоему коменту добавить больше нечего.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:15 Ответить
Что то руzzких "освободителей" так не где не встречают.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:15 Ответить
Эти моменты у хлопцев до конца их жизни будут в голове! Спавсибо!!! Слава Украине!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:17 Ответить
95% "зарасію" кажете...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:17 Ответить
Того що казав вже хробаки почали пережовувати.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:20 Ответить
Це тільки дякуючи ЗСУ, а не по плану орків. Це тільки дякуючи мотивації, самопожертви, професійності, мужності і героїзму захисників України сьогодні Херсон в українських прапорах.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:20 Ответить
Так. Не має ні яких "жест доброй воли", по правому берегу місяцями ******* с Хімарсів та розйобували хармами пво, кожне "на *****" (хто підписан на Ванька той знає) лише наближало цей день. Їм просто дали пізди
показать весь комментарий
11.11.2022 20:29 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 20:21 Ответить
Фил жжот
показать весь комментарий
11.11.2022 20:31 Ответить
вночі повилазять тисячі орків, передаянутих в треніки, тому требі фільтрувати все населення Херсона...нажаль...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:26 Ответить
Звідки вони повилазять? максимум до Дніпра поповзуть недобитки. Всі один одного (сусідів) знають
показать весь комментарий
11.11.2022 20:50 Ответить
Дома жителей Херсона после визитов руzни - армии свиней и мародёров


показать весь комментарий
11.11.2022 21:08 Ответить
начитався орковських пабликів?
показать весь комментарий
11.11.2022 22:28 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 20:30 Ответить
раша - параша, путін - *****.
Колона українських воїнів у Херсоні. ВIДЕО
https://videos.cnscdn.com/video/3/111122_zsu.mp4
показать весь комментарий
11.11.2022 20:30 Ответить
Так, ви найкращі! Аж сльози навертаються. Слава ЗСУ! Слава жителям Херсону, які вірили в наші ЗСУ! Більше слів немає - лише сльози радості!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:34 Ответить
Тепер на раzzійских мапах Херсон буде називатись Херсним.
показать весь комментарий
11.11.2022 20:36 Ответить
Маску покажите ето видео, который говорил что жители окупированных территорий хотели жить на росие
показать весь комментарий
11.11.2022 20:40 Ответить
И заметте, ето еще невернулись люди которые евакуировались от окупантов
показать весь комментарий
11.11.2022 20:53 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:42 Ответить
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.11.2022 20:51 Ответить
аж сліози на очах, так треба ще ґрошенят на нашу ЗСУ відправити
показать весь комментарий
11.11.2022 20:58 Ответить
А чому не НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,які жертвують собою,однак все на кацапський "язик"-маргінали закінчені.
показать весь комментарий
11.11.2022 21:02 Ответить
ми вас вірно розуміємо, шо русь пішла з монголо-кацапіі ?
показать весь комментарий
11.11.2022 22:32 Ответить
Вітаю херсонців з визволенням ! ось був би такий народ на Донбасі і не булоб ніяких лднр і війни можливо не було .
показать весь комментарий
11.11.2022 21:10 Ответить
к сожалению тот нужній вам народ, которій там должен біл біть, погиб в 30-х годах прошлого века в оккупации. Единственній віход - населять донбасс украиномовніми пятидесятниками, которіе рожают по 12 детей за женский сезон.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:43 Ответить
І, навіть, кращі від лучших!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:39 Ответить
От кого насправді українці зустрічають з квітами!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:46 Ответить
Розповсюджуйте це відео на весь світ. Хай знають за кого, насправді, українці!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:47 Ответить
 
 