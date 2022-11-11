"Вы лучшие", "Молодцы, ребята", – херсонцы громко встречают украинских бойцов. ВИДЕО

Жители Херсона собираются толпами, держа в руках флаги Украины и другие национальные символы.

Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале "Группы Тора", защищавшей Киевскую область и продолжающего воевать в составе батальона специального назначения полиции "София", информирует Цензор.НЕТ.

Люди встречают автомобили, преграждают дорогу, машут и протягивают руки в окна.

Слышно, как они выкрикивают: "Вы лучшие", "Молодцы, ребята".

Читайте также: Мы возвращаем Херсон. Наши защитники на подступах, спецподразделения уже в городе, – Зеленский. ВИДЕО

В другом видеоролике слышны слова присутствующих в автомобиле: "Патрульная полиция едет по Херсону. Херсон - украинский город. Так будет всегда. Видите, сколько людей встречает. Люди очень радуются. Мы одними из первых зашли в город. Так что такая ситуация".

Напомним, 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил начать "отвод войск" с правого берега Днепра в Херсонской области.

11 ноября в министерстве обороны РФ отчитались, что перебрасывание подразделений российских войск на левый берег реки Днепр завершено. При этом Россия продолжает считать всю Херсонскую область своей территорией, несмотря на отвод войск.

В данній момент Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят ВСУ.