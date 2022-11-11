"Вы лучшие", "Молодці, хлопці", - херсонці гучно зустрічають українських бійців. ВIДЕО

Мешканці Херсону збираються натовпами, тримаючи в руках прапори України та інші національні символи.

Відповідне відео оприлюднено у телеграм-каналі "Групи Тора", яка боронила Київську область та продовжує воювати у складі батальйону спеціального призначення поліції "Софія", інформує Цензор.НЕТ.

Люди зустрічають автівки, заступають дорогу, махають та протягують руки у вікна.

Чутно, як вони вигукують: "Вы лучшие", "Молодці, хлопці".

В іншому відеоролику чутно слова присутніх в автівці: "Патрульна поліція їде по Херсону. Херсон - українське місто. Так назавжди буде. Бачите, скільки людей зустрічає. Люди дуже радіють. Ми одними з перших зайшли в місто. Так що така ситуація".

Нагадаємо, 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу доручив розпочати "відведення військ" з правого берега Дніпра на Херсонщині.

11 листопада у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро завершено. При цьому Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, попри відведення військ.

Наразі Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ.

