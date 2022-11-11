УКР
"Вы лучшие", "Молодці, хлопці", - херсонці гучно зустрічають українських бійців. ВIДЕО

Мешканці Херсону збираються натовпами, тримаючи в руках прапори України та інші національні символи.

Відповідне відео оприлюднено у телеграм-каналі "Групи Тора", яка боронила Київську область та продовжує воювати у складі батальйону спеціального призначення поліції "Софія", інформує Цензор.НЕТ.

Люди зустрічають автівки, заступають дорогу, махають та протягують руки у вікна.

Чутно, як вони вигукують: "Вы лучшие", "Молодці, хлопці".

В іншому відеоролику чутно слова присутніх в автівці: "Патрульна поліція їде по Херсону. Херсон - українське місто. Так назавжди буде. Бачите, скільки людей зустрічає. Люди дуже радіють. Ми одними з перших зайшли в місто. Так що така ситуація".

Нагадаємо, 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу доручив розпочати "відведення військ" з правого берега Дніпра на Херсонщині.

11 листопада у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро завершено. При цьому Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, попри відведення військ.

Наразі Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ.

Херсон (3570) деокупація (951)
Слава ЗСУ! Слава першій армії світу!
Эти моменты у хлопцев до конца их жизни будут в голове! Спавсибо!!! Слава Украине!
Це тільки дякуючи ЗСУ, а не по плану орків. Це тільки дякуючи мотивації, самопожертви, професійності, мужності і героїзму захисників України сьогодні Херсон в українських прапорах.
Слава ЗСУ! Слава першій армії світу!
К твоему коменту добавить больше нечего.
Что то руzzких "освободителей" так не где не встречают.
Эти моменты у хлопцев до конца их жизни будут в голове! Спавсибо!!! Слава Украине!
95% "зарасію" кажете...
Того що казав вже хробаки почали пережовувати.
Це тільки дякуючи ЗСУ, а не по плану орків. Це тільки дякуючи мотивації, самопожертви, професійності, мужності і героїзму захисників України сьогодні Херсон в українських прапорах.
11.11.2022 20:20 Відповісти
Так. Не має ні яких "жест доброй воли", по правому берегу місяцями ******* с Хімарсів та розйобували хармами пво, кожне "на *****" (хто підписан на Ванька той знає) лише наближало цей день. Їм просто дали пізди
Фил жжот
вночі повилазять тисячі орків, передаянутих в треніки, тому требі фільтрувати все населення Херсона...нажаль...
Звідки вони повилазять? максимум до Дніпра поповзуть недобитки. Всі один одного (сусідів) знають
Дома жителей Херсона после визитов руzни - армии свиней и мародёров


начитався орковських пабликів?
раша - параша, путін - *****.
Колона українських воїнів у Херсоні. ВIДЕО
https://videos.cnscdn.com/video/3/111122_zsu.mp4
Так, ви найкращі! Аж сльози навертаються. Слава ЗСУ! Слава жителям Херсону, які вірили в наші ЗСУ! Більше слів немає - лише сльози радості!
Тепер на раzzійских мапах Херсон буде називатись Херсним.
Маску покажите ето видео, который говорил что жители окупированных территорий хотели жить на росие
И заметте, ето еще невернулись люди которые евакуировались от окупантов
Слава ЗСУ!
З поверненням, рідненький Херсон! Слава Україні! Слава ЗСУ!
аж сліози на очах, так треба ще ґрошенят на нашу ЗСУ відправити
А чому не НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,які жертвують собою,однак все на кацапський "язик"-маргінали закінчені.
ми вас вірно розуміємо, шо русь пішла з монголо-кацапіі ?
Вітаю херсонців з визволенням ! ось був би такий народ на Донбасі і не булоб ніяких лднр і війни можливо не було .
к сожалению тот нужній вам народ, которій там должен біл біть, погиб в 30-х годах прошлого века в оккупации. Единственній віход - населять донбасс украиномовніми пятидесятниками, которіе рожают по 12 детей за женский сезон.
І, навіть, кращі від лучших!
От кого насправді українці зустрічають з квітами!
Розповсюджуйте це відео на весь світ. Хай знають за кого, насправді, українці!
