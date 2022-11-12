УКР
4 156 20

Визволення Херсону - це надзвичайна перемога українців, - Салліван

херсон

Відхід армії РФ з Херсона є надзвичайною перемогою для України, йдеться у заяві радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Схоже на те, що росіяни дійсно відступили. І справді схоже на те, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, повернувся під український прапор", - зазначив Салліван під час спілкування з журналістами.

При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів з РФ.

"Україна є стороною миру в конфлікті, а Росія є стороною війни. РФ могла б відвести свої війська і припинити війну, тоді як якщо б українські сили припинили бої - це був би кінець України", - підсумував Салліван.

Автор: 

+17
Вітаю херсонців з визволенням від рашистів.
12.11.2022 11:06
+8
12.11.2022 11:24
+7
12.11.2022 11:13
Вітаю херсонців з визволенням від рашистів.
12.11.2022 11:06
Мабуть намікав шо Украіні треба бути менш категоричною .
12.11.2022 11:11
Натякав.
12.11.2022 11:14
Патякав .
12.11.2022 11:20
Базікав
12.11.2022 14:26
Ви читали пост до кінця? "При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів з РФ. Джерело:
Виявляється, ніхто Зеленського до мирних переговорів не штовхає. Очевидно Єрмак Зєлєнскому власні ініцвативи подає, як чужі.
12.11.2022 11:56
Салліван політик кручении .
12.11.2022 12:08
Зеля собі ціну набиває...
12.11.2022 12:27
12.11.2022 11:13
не факт шо й з криму, відпливать не будуть. такий собі "бєг-2" )
12.11.2022 11:56
и тут газмясов вискакує та як врєже!
"єсаул, єсаул, бросил что ж унитаз
утопить не поднялась рука." ))
12.11.2022 12:06
"При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів" - цікаво, хто з них бреше, Верховний лідер чи Салліван?
12.11.2022 11:19
Очевидно хто тут брехун. Зелені шахраї, авантюристи і зрадники. Щоб так нахабно і безпардонно оббріхувати найближчих і найбільших наших союзників в інтересах ворога є відкритою диверсійною діяльністю проти України. Не дивно, що Україні не хочуть давати більше озброєнь при такі владі.
12.11.2022 12:48
Обидва
12.11.2022 12:50
вони ще не починали,
а ми ще не закінчили
12.11.2022 11:23
12.11.2022 11:24
Вечером і сьогодні ранком отримала багато повідомлень від друзів в Україні, що Херсон повернувся додому. На день народження не мала скільки вітання. Це Перемога, не закінчення війни, але Перемога.
12.11.2022 11:46
а також репетиція по з.бу з Донецька, Луганська та Криму, буде замірятися рівень психозу на параші
12.11.2022 12:00
Вірніше це незаперечна перемога Українського народу ,а не ОПУ.
12.11.2022 12:48
Мы знаем
12.11.2022 13:21
 
 