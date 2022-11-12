Визволення Херсону - це надзвичайна перемога українців, - Салліван

Відхід армії РФ з Херсона є надзвичайною перемогою для України, йдеться у заяві радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Схоже на те, що росіяни дійсно відступили. І справді схоже на те, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, повернувся під український прапор", - зазначив Салліван під час спілкування з журналістами.

При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів з РФ.

"Україна є стороною миру в конфлікті, а Росія є стороною війни. РФ могла б відвести свої війська і припинити війну, тоді як якщо б українські сили припинили бої - це був би кінець України", - підсумував Салліван.

