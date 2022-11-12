РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости Война
4 156 20

Освобождение Херсона – это чрезвычайная победа украинцев, - Салливан

херсон

Уход армии РФ из Херсона является чрезвычайной победой для Украины, говорится в заявлении советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Похоже, что россияне действительно отступили. И действительно похоже, что украинцы только что одержали чрезвычайную победу, когда единственный областной центр, который Россия захватила в этой войне, вернулся под украинский флаг", - отметил Салливан во время общения с журналистами.

При этом он опроверг слова главы государства Владимира Зеленского о том, что якобы просил президента Украины продемонстрировать открытость к мирным переговорам с РФ.

"Украина является стороной мира в конфликте, а Россия является стороной войны. РФ могла бы отвести свои войска и прекратить войну, тогда как если бы украинские силы прекратили бои – это был бы конец Украины", – подытожил Салливан.

Читайте также: США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась, - Салливан

Автор: 

освобождение (570) США (27770) Херсон (3023) Салливан Джейк (259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Вітаю херсонців з визволенням від рашистів.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:06 Ответить
+8
показать весь комментарий
12.11.2022 11:24 Ответить
+7
показать весь комментарий
12.11.2022 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаю херсонців з визволенням від рашистів.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:06 Ответить
Мабуть намікав шо Украіні треба бути менш категоричною .
показать весь комментарий
12.11.2022 11:11 Ответить
Натякав.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:14 Ответить
Патякав .
показать весь комментарий
12.11.2022 11:20 Ответить
Базікав
показать весь комментарий
12.11.2022 14:26 Ответить
Ви читали пост до кінця? "При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів з РФ. Джерело:
Виявляється, ніхто Зеленського до мирних переговорів не штовхає. Очевидно Єрмак Зєлєнскому власні ініцвативи подає, як чужі.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:56 Ответить
Салліван політик кручении .
показать весь комментарий
12.11.2022 12:08 Ответить
Зеля собі ціну набиває...
показать весь комментарий
12.11.2022 12:27 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 11:13 Ответить
не факт шо й з криму, відпливать не будуть. такий собі "бєг-2" )
показать весь комментарий
12.11.2022 11:56 Ответить
и тут газмясов вискакує та як врєже!
"єсаул, єсаул, бросил что ж унитаз
утопить не поднялась рука." ))
показать весь комментарий
12.11.2022 12:06 Ответить
"При цьому він відкинув слова глави держави Володимира Зеленського про те, що він нібито просив президента України продемонструвати відкритість до мирних переговорів" - цікаво, хто з них бреше, Верховний лідер чи Салліван?
показать весь комментарий
12.11.2022 11:19 Ответить
Очевидно хто тут брехун. Зелені шахраї, авантюристи і зрадники. Щоб так нахабно і безпардонно оббріхувати найближчих і найбільших наших союзників в інтересах ворога є відкритою диверсійною діяльністю проти України. Не дивно, що Україні не хочуть давати більше озброєнь при такі владі.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:48 Ответить
Обидва
показать весь комментарий
12.11.2022 12:50 Ответить
вони ще не починали,
а ми ще не закінчили
показать весь комментарий
12.11.2022 11:23 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 11:24 Ответить
Вечером і сьогодні ранком отримала багато повідомлень від друзів в Україні, що Херсон повернувся додому. На день народження не мала скільки вітання. Це Перемога, не закінчення війни, але Перемога.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:46 Ответить
а також репетиція по з.бу з Донецька, Луганська та Криму, буде замірятися рівень психозу на параші
показать весь комментарий
12.11.2022 12:00 Ответить
Вірніше це незаперечна перемога Українського народу ,а не ОПУ.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:48 Ответить
Мы знаем
показать весь комментарий
12.11.2022 13:21 Ответить
 
 