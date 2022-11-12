Освобождение Херсона – это чрезвычайная победа украинцев, - Салливан

Уход армии РФ из Херсона является чрезвычайной победой для Украины, говорится в заявлении советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Похоже, что россияне действительно отступили. И действительно похоже, что украинцы только что одержали чрезвычайную победу, когда единственный областной центр, который Россия захватила в этой войне, вернулся под украинский флаг", - отметил Салливан во время общения с журналистами.

При этом он опроверг слова главы государства Владимира Зеленского о том, что якобы просил президента Украины продемонстрировать открытость к мирным переговорам с РФ.

"Украина является стороной мира в конфликте, а Россия является стороной войны. РФ могла бы отвести свои войска и прекратить войну, тогда как если бы украинские силы прекратили бои – это был бы конец Украины", – подытожил Салливан.

