Бавовна в Мелітополі майже щодня, окуповане місто стало військовою базою рашистів, - мер Федоров

окупанти,мелітополь,рашисти

Окупований Мелітополь на сьогодні є логістичним та адміністративним центром російських загарбників на Запоріжжі.

Про це в інтерв'ю НВ заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна в Мелітополі майже щодня або в найкращому для окупантів випадку через день, тому що вони незрозуміло її як, де палять і не досить добре слідкують за технікою безпеки. Тому сьогодні в південній частині нашого міста були чергові вибухи, їх було чотири, декілька одиниць техніки рашистів черговий раз стали непридатними", - зазначив очільник міста.

За словами Федорова, Мелітополь сьогодні є логістичним і адміністративним центром, який рашисти для себе визначили таким.

"Сьогодні ми не можемо сказати, що десь у Мелітополі є скупчення рашистської техніки чи якась військова база, тому що в цілому і місто Мелітополь, і Мелітопольський район стали штабом російських військ і в цілому військовою базою. Саме через наше місто Мелітополь вони перекидають військову техніку як у бік херсонського напрямку, так і в бік запорізької лінії фронту", - додав він.

Автор: 

Мелітополь (776) окупація (6827) Федоров Іван (653)
Нічого ЗСУ не за горами. Почистять Херсонщину,візьмуться і за Запоріжський край.
12.11.2022 11:58 Відповісти
Краще було б по бєлгараду і курську...
12.11.2022 12:03 Відповісти
підуть на Запоріжжя?
12.11.2022 12:04 Відповісти
Хто? Орки, в море по раки....ЗСУ також вивільнили особистий склад,техніку і зброю.
12.11.2022 12:08 Відповісти
орки ж йонуті.їх штаб скаже -впєрьод..вони і підутьхіба це в перший раз таке/..Тим більше пофіґ їм на солдат своїх.та після приниження з Херсоном .)(уйлу просто необхідна хоть якась перемога..
12.11.2022 12:16 Відповісти
Незабаром ЗСУ візьмуться і за Мелітополь який Вава здав за один день.
12.11.2022 12:29 Відповісти
Шо, дали возможность перебазироваться оркам из Чернобаевки?
12.11.2022 12:33 Відповісти
А ты сможешь восемью бригадами окружить 10? При том, что химер поштучно и каждый ракет на счет
12.11.2022 13:11 Відповісти
Речь идет не о наших, а о бавовняных войсках, которые не учатся на своих ошибках.
12.11.2022 17:41 Відповісти
 
 