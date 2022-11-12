Бавовна в Мелітополі майже щодня, окуповане місто стало військовою базою рашистів, - мер Федоров
Окупований Мелітополь на сьогодні є логістичним та адміністративним центром російських загарбників на Запоріжжі.
Про це в інтерв'ю НВ заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Бавовна в Мелітополі майже щодня або в найкращому для окупантів випадку через день, тому що вони незрозуміло її як, де палять і не досить добре слідкують за технікою безпеки. Тому сьогодні в південній частині нашого міста були чергові вибухи, їх було чотири, декілька одиниць техніки рашистів черговий раз стали непридатними", - зазначив очільник міста.
За словами Федорова, Мелітополь сьогодні є логістичним і адміністративним центром, який рашисти для себе визначили таким.
"Сьогодні ми не можемо сказати, що десь у Мелітополі є скупчення рашистської техніки чи якась військова база, тому що в цілому і місто Мелітополь, і Мелітопольський район стали штабом російських військ і в цілому військовою базою. Саме через наше місто Мелітополь вони перекидають військову техніку як у бік херсонського напрямку, так і в бік запорізької лінії фронту", - додав він.
