Бавовна в Мелітополі майже щодня, окуповане місто стало військовою базою рашистів, - мер Федоров

Окупований Мелітополь на сьогодні є логістичним та адміністративним центром російських загарбників на Запоріжжі.

Про це в інтерв'ю НВ заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна в Мелітополі майже щодня або в найкращому для окупантів випадку через день, тому що вони незрозуміло її як, де палять і не досить добре слідкують за технікою безпеки. Тому сьогодні в південній частині нашого міста були чергові вибухи, їх було чотири, декілька одиниць техніки рашистів черговий раз стали непридатними", - зазначив очільник міста.

За словами Федорова, Мелітополь сьогодні є логістичним і адміністративним центром, який рашисти для себе визначили таким.

"Сьогодні ми не можемо сказати, що десь у Мелітополі є скупчення рашистської техніки чи якась військова база, тому що в цілому і місто Мелітополь, і Мелітопольський район стали штабом російських військ і в цілому військовою базою. Саме через наше місто Мелітополь вони перекидають військову техніку як у бік херсонського напрямку, так і в бік запорізької лінії фронту", - додав він.

