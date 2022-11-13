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Новини Війна
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430 дітей загинуло та понад 830 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

діти

Понад1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 830.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 421, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 60, Дніпропетровській - 31.

8 листопада в с. Борозенське Херсонської області внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в приватний будинок отримав поранення 3-місячний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 279 дітей вважаються безвісти зниклими в Україні, - Офіс Генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

армія рф (17698) діти (5123) діти війни (126) Офіс Генпрокурора (3268)


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діти наші діти...нажахані війною...
прОклята русня забирає в вас не тільки дитинство, домівки, батьків... а й життя
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13.11.2022 09:48 Відповісти
Коли катався на лижах в Карпатах - вiн ЗНАВ,
коли бухав з ермаком в Буковелі - він ЗНАВ,
коли заперечував - вiн ЗНАВ,
коли розповідав про шашлички - вiн ЗНАВ
I свідомо нічого не робив.

Що краще: завчасно траншеï з окопами рити, чи пізніше могили ?
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13.11.2022 09:59 Відповісти
А погибшие дети до "полномасштабного" вторжения уже не считаются нашим правительством? У родителей и родственников различается горе, в зависимости от того это было до зеледента, или после?
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13.11.2022 10:32 Відповісти
регулярно раз на тиждень офіс простітуского прокуророра це друкує.. смакують цю цифру.. насолоджуються .. самі по кабінетах сидять і смакують
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13.11.2022 10:33 Відповісти
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13.11.2022 10:35 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим...
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13.11.2022 10:47 Відповісти
В октябре 1949 года в районе Колымы,в детском концлагере были зверски замучены и изнасилованы свыше 2 000 детей-девочек из Украины...старшей из них было 12 лет...
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13.11.2022 10:52 Відповісти
 
 