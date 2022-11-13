430 дітей загинуло та понад 830 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Понад1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 830.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 421, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 60, Дніпропетровській - 31.
8 листопада в с. Борозенське Херсонської області внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в приватний будинок отримав поранення 3-місячний хлопчик", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прОклята русня забирає в вас не тільки дитинство, домівки, батьків... а й життя
коли бухав з ермаком в Буковелі - він ЗНАВ,
коли заперечував - вiн ЗНАВ,
коли розповідав про шашлички - вiн ЗНАВ
I свідомо нічого не робив.
Що краще: завчасно траншеï з окопами рити, чи пізніше могили ?
Одужання пораненим...