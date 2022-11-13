Лише Україні вирішувати, коли вести переговори з РФ, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін
Рішення про початок діалогу з Росією прийматиме лише президент України Володимир Зеленський.
Про це заявив в інтерв'ю ВВС начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На запитання, чи варто Україні сідати за стіл переговорів з Росією, адмірал Радакін відповів, що це рішення за президентом Володимиром Зеленським.
"Ми повинні виявляти повагу та визнати, що саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде підходяща точка для переговорів", – сказав Радакін.
Він додав, що після повернення Херсона підтримка Британії залишиться незмінною. "Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського", – сказав він.
Радакін зауважив, що Росія програє війну в Україні, і програє її від самого початку.
Але він обережно ставиться до використання фраз про "переломний момент".
"Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом", – вважає Радакін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, але трішечкі не так
З-за кордону, можливо, буде виглядати, що то бубочка щось вирішує чи визначає, але в Україні вже давно зрозуміло, що вирішує дєрьмак, а визначають наші ЗСУ на чолі з Генералом Залужним. А бубочка - просто ширма для виразного читання завчених чи написанах текстів.
До речі! А не замислювалися, шановне панство, чому, зазвичай, у другій половині дня від найвеличнішого ні пари з вуст аж до вечірнього хриплосика? Як на мене, то він вчить написаний кимось текст і репетирує промову перед дзеркалом, а потім записується той хриплосик, від яких вже нудить.
Нах"й.
Тому жодних "мораторіів" на фактичне відновлення територіальноі цілісності Украіни не може бути в принципі. Бо подібний "мораторій" лише спровокуэ повторну попномасштабну збройну агресію росіі проти Украіни. Але стартові умови для відбиття російськоі агресіі, для Украіни, після повномасштабноі російськоі агресіі 24.02.2022 будуть вже набагато-набагато гірші внаслідок руйнувань та збитків, котрих зазнала Украіна протягом 2022 року. і буде загрожувати вже цілковитим знищенням Украіни й Украінців.
Це голос сумчанки, яка ризикуючи життям надавала місця дислокації військ рф. На жаль, тростянчанку вбили, але вклад її залишиться неоціненним…
https://twitter.com/i/status/1591456904798212096