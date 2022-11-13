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Новини Війна
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Лише Україні вирішувати, коли вести переговори з РФ, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

тоні,радакін

Рішення про початок діалогу з Росією прийматиме лише президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив в інтерв'ю ВВС начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На запитання, чи варто Україні сідати за стіл переговорів з Росією, адмірал Радакін відповів, що це рішення за президентом Володимиром Зеленським.

"Ми повинні виявляти повагу та визнати, що саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде підходяща точка для переговорів", – сказав Радакін.

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Він додав, що після повернення Херсона підтримка Британії залишиться незмінною. "Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського", – сказав він.

Радакін зауважив, що Росія програє війну в Україні, і програє її від самого початку.

Але він обережно ставиться до використання фраз про "переломний момент".

"Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом", – вважає Радакін.

Автор: 

Велика Британія (5638) перемовини (2989) Радакін Тоні (27)


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Топ коментарі
+18
Рішення щодо початку буде приймати УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. і ніхто крім нього. Крапка.
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13.11.2022 16:21
+11
Украинцы вообще не хотят никаких переговоров с Россией. Вообще.
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13.11.2022 16:36
+9
Задрали вже своїми переговорами!
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13.11.2022 16:20
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Задрали вже своїми переговорами!
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13.11.2022 16:20 Відповісти
Только Победа❤️❤️❤️💙💛🙏‼️‼️‼️
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13.11.2022 18:02 Відповісти
Рішення щодо початку буде приймати УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. і ніхто крім нього. Крапка.
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13.11.2022 16:21 Відповісти
Зеля та Єрмак так не думають !
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13.11.2022 17:24 Відповісти
В СТАМБУЛЛЕ ТЕРРАКТ СМЕРТНИК ВЗОРВАЛ БОМБУ НАПРОТИВ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ НО ПОЛАГАЮ ЗА ВСЕМ ТОРЧАТ УШКИ ПУТИНА И ПРИГОЖИНА КАДЫРОВА И ПРОЧЕЙ НАВОЛОЧИ...
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13.11.2022 16:28 Відповісти
а вот і ні! тут гавнохамія, потім прокурор, і проча зелена шваль вже б говорили
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13.11.2022 16:31 Відповісти
Украинцы вообще не хотят никаких переговоров с Россией. Вообще.
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13.11.2022 16:36 Відповісти
"саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде підходяща точка для переговорів" Джерело:
Так, але трішечкі не так
З-за кордону, можливо, буде виглядати, що то бубочка щось вирішує чи визначає, але в Україні вже давно зрозуміло, що вирішує дєрьмак, а визначають наші ЗСУ на чолі з Генералом Залужним. А бубочка - просто ширма для виразного читання завчених чи написанах текстів.

До речі! А не замислювалися, шановне панство, чому, зазвичай, у другій половині дня від найвеличнішого ні пари з вуст аж до вечірнього хриплосика? Як на мене, то він вчить написаний кимось текст і репетирує промову перед дзеркалом, а потім записується той хриплосик, від яких вже нудить.
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13.11.2022 16:40 Відповісти
Мне интересно чем он занимается сейчас помимо видосиков. Раньше понятно - он там ездил по гастролям постоянно или снимался на ТВ. А сейчас куча свободного времени и пятиминутные видосики.
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13.11.2022 16:45 Відповісти
Економить світло - вдень спить. Вночі, коли тариф удвічі дешевший - працює над текстом
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13.11.2022 16:55 Відповісти
Времени слишком много свободного. Как бы я не любил Зеленского, но по факту он же трудоголик. Он по той причине и мотался постоянно по всяким курортам, так как он привык, что надо там видеть много мест. А теперь никаких впечатлений вообще. Сидишь где-то на даче и видосики пишешь.
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13.11.2022 16:57 Відповісти
Короче, Зеленскому по типажу нужна информационная нагрузка. Просто потому что он так привык.
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13.11.2022 17:00 Відповісти
говорят, Байден одобрил поставку Атакмс..., но это не точно......
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13.11.2022 16:43 Відповісти
Зеленський вже б давно сів за стіл переговорів з ******. Тільки він народу України боїться.
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13.11.2022 16:52 Відповісти
Вспоминаем знаменитую фразу что украинцы слишком жадные и не хотят идти на уступки. В прошлом марте было сказано.
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13.11.2022 16:53 Відповісти
знову просуваэться наратив про "переговори" замість перемоги над московіэю-росіэю. і про те, що зеленський щось там "вирішить". А що може "вирішити" кукла эрмака-коломоя-росіі? А по за нашою спиною "торг" - як краще "розділити" Украіну.
Нах"й.
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13.11.2022 16:56 Відповісти
7-річний мараторій на відвоювання Криму. Це є умовою для зернового договору.
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13.11.2022 17:21 Відповісти
Крим э плацдармом росіі для наступу на Украіну. Його повернення під контроль Украіни э критично важливим і э необхідною умовою задля убезпечення від новоі агресіі з боку РФ.
Тому жодних "мораторіів" на фактичне відновлення територіальноі цілісності Украіни не може бути в принципі. Бо подібний "мораторій" лише спровокуэ повторну попномасштабну збройну агресію росіі проти Украіни. Але стартові умови для відбиття російськоі агресіі, для Украіни, після повномасштабноі російськоі агресіі 24.02.2022 будуть вже набагато-набагато гірші внаслідок руйнувань та збитків, котрих зазнала Украіна протягом 2022 року. і буде загрожувати вже цілковитим знищенням Украіни й Украінців.
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13.11.2022 17:34 Відповісти
дай ссилку та пітвердження? чи кацапі тобі сказали? ніхто про таке не казав, без Крима війна не закінчиться це навіть зеленський знае вони його ще більше нашпигують зброею і накопичать щоб вдарити і 7 років ніхто не буде чеrати за рік або меньше все окупують це говорять в ОП навіть да ы для самого зеленського в інтересах повернути Крим він стане героем якщо поверне а заморозка Крима це фіаско і кінець президенства він це розуміє+ ще з розмінуванням півдня буде не переливки так що Крим це козирь зеленського
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13.11.2022 17:36 Відповісти
Игнат

Це голос сумчанки, яка ризикуючи життям надавала місця дислокації військ рф. На жаль, тростянчанку вбили, але вклад її залишиться неоціненним…

https://twitter.com/i/status/1591456904798212096
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13.11.2022 16:57 Відповісти
Слава Україні !
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13.11.2022 17:19 Відповісти
Заваліть уже про перемовини
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13.11.2022 16:59 Відповісти
Залужный примет решение...😛😛
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13.11.2022 17:00 Відповісти
Рейтинг Залужного 200%....,у ЗеКодломойского телемарафона Лохоротрона...и короля видосиков ноль...
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13.11.2022 17:03 Відповісти
Два дня назад ЗеДермак приобрел целый бывший телеканал Рината Ахметова...и назвали его "Мы Украина"...интересно откуда столько бабла свалилось ..😛
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13.11.2022 17:09 Відповісти
Не пускати цього паскуду й близько до вирішення цього питання. У нас парламентсько президентська республіка. Прєзідєнт будєт рєшать... Щас! Воно вже ***** на Донбасі нарішало розведенням і бачило мір в очку у путіна. Воно злочинець.
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13.11.2022 18:00 Відповісти
 
 