Лише Україні вирішувати, коли вести переговори з РФ, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

Рішення про початок діалогу з Росією прийматиме лише президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив в інтерв'ю ВВС начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На запитання, чи варто Україні сідати за стіл переговорів з Росією, адмірал Радакін відповів, що це рішення за президентом Володимиром Зеленським.

"Ми повинні виявляти повагу та визнати, що саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде підходяща точка для переговорів", – сказав Радакін.

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Він додав, що після повернення Херсона підтримка Британії залишиться незмінною. "Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського", – сказав він.

Радакін зауважив, що Росія програє війну в Україні, і програє її від самого початку.

Але він обережно ставиться до використання фраз про "переломний момент".

"Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом", – вважає Радакін.