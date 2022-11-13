РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11741 посетитель онлайн
Новости Война
3 103 27

Только Украине решать, когда вести переговоры с РФ, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин

тоні,радакін

Решение о начале диалога с Россией будет принимать только президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил в интервью BBC начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос стоит ли Украине садиться за стол переговоров с Россией, адмирал Радакин ответил, что это решение за президентом Владимиром Зеленским.

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять свою нацию, когда будет подходящая точка для переговоров", - сказал Радакин.

Читайте также: Глава Минобороны Британии Уоллес приветствует освобождение Херсона: Украина и дальше будет давить

Он добавил, что после возвращения Херсона поддержка Британии останется неизменной. "Великобритания всегда поддерживала президента Зеленского", – сказал он.

Радакин отметил, что Россия проигрывает войну в Украине и проигрывает ее с самого начала.

Но он осторожно относится к использованию фраз о "переломном моменте".

"Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным, затяжным конфликтом", – считает Радакин.

Автор: 

Великобритания (5099) переговоры (5132) Радакин Тони (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Рішення щодо початку буде приймати УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. і ніхто крім нього. Крапка.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:21 Ответить
+11
Украинцы вообще не хотят никаких переговоров с Россией. Вообще.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:36 Ответить
+9
Задрали вже своїми переговорами!
показать весь комментарий
13.11.2022 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Задрали вже своїми переговорами!
показать весь комментарий
13.11.2022 16:20 Ответить
Только Победа❤️❤️❤️💙💛🙏‼️‼️‼️
показать весь комментарий
13.11.2022 18:02 Ответить
Рішення щодо початку буде приймати УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. і ніхто крім нього. Крапка.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:21 Ответить
Зеля та Єрмак так не думають !
показать весь комментарий
13.11.2022 17:24 Ответить
В СТАМБУЛЛЕ ТЕРРАКТ СМЕРТНИК ВЗОРВАЛ БОМБУ НАПРОТИВ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ НО ПОЛАГАЮ ЗА ВСЕМ ТОРЧАТ УШКИ ПУТИНА И ПРИГОЖИНА КАДЫРОВА И ПРОЧЕЙ НАВОЛОЧИ...
показать весь комментарий
13.11.2022 16:28 Ответить
а вот і ні! тут гавнохамія, потім прокурор, і проча зелена шваль вже б говорили
показать весь комментарий
13.11.2022 16:31 Ответить
Украинцы вообще не хотят никаких переговоров с Россией. Вообще.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:36 Ответить
"саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде підходяща точка для переговорів" Джерело:
Так, але трішечкі не так
З-за кордону, можливо, буде виглядати, що то бубочка щось вирішує чи визначає, але в Україні вже давно зрозуміло, що вирішує дєрьмак, а визначають наші ЗСУ на чолі з Генералом Залужним. А бубочка - просто ширма для виразного читання завчених чи написанах текстів.

До речі! А не замислювалися, шановне панство, чому, зазвичай, у другій половині дня від найвеличнішого ні пари з вуст аж до вечірнього хриплосика? Як на мене, то він вчить написаний кимось текст і репетирує промову перед дзеркалом, а потім записується той хриплосик, від яких вже нудить.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:40 Ответить
Мне интересно чем он занимается сейчас помимо видосиков. Раньше понятно - он там ездил по гастролям постоянно или снимался на ТВ. А сейчас куча свободного времени и пятиминутные видосики.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:45 Ответить
Економить світло - вдень спить. Вночі, коли тариф удвічі дешевший - працює над текстом
показать весь комментарий
13.11.2022 16:55 Ответить
Времени слишком много свободного. Как бы я не любил Зеленского, но по факту он же трудоголик. Он по той причине и мотался постоянно по всяким курортам, так как он привык, что надо там видеть много мест. А теперь никаких впечатлений вообще. Сидишь где-то на даче и видосики пишешь.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:57 Ответить
Короче, Зеленскому по типажу нужна информационная нагрузка. Просто потому что он так привык.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:00 Ответить
говорят, Байден одобрил поставку Атакмс..., но это не точно......
показать весь комментарий
13.11.2022 16:43 Ответить
Зеленський вже б давно сів за стіл переговорів з ******. Тільки він народу України боїться.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:52 Ответить
Вспоминаем знаменитую фразу что украинцы слишком жадные и не хотят идти на уступки. В прошлом марте было сказано.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:53 Ответить
знову просуваэться наратив про "переговори" замість перемоги над московіэю-росіэю. і про те, що зеленський щось там "вирішить". А що може "вирішити" кукла эрмака-коломоя-росіі? А по за нашою спиною "торг" - як краще "розділити" Украіну.
Нах"й.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:56 Ответить
7-річний мараторій на відвоювання Криму. Це є умовою для зернового договору.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:21 Ответить
Крим э плацдармом росіі для наступу на Украіну. Його повернення під контроль Украіни э критично важливим і э необхідною умовою задля убезпечення від новоі агресіі з боку РФ.
Тому жодних "мораторіів" на фактичне відновлення територіальноі цілісності Украіни не може бути в принципі. Бо подібний "мораторій" лише спровокуэ повторну попномасштабну збройну агресію росіі проти Украіни. Але стартові умови для відбиття російськоі агресіі, для Украіни, після повномасштабноі російськоі агресіі 24.02.2022 будуть вже набагато-набагато гірші внаслідок руйнувань та збитків, котрих зазнала Украіна протягом 2022 року. і буде загрожувати вже цілковитим знищенням Украіни й Украінців.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:34 Ответить
дай ссилку та пітвердження? чи кацапі тобі сказали? ніхто про таке не казав, без Крима війна не закінчиться це навіть зеленський знае вони його ще більше нашпигують зброею і накопичать щоб вдарити і 7 років ніхто не буде чеrати за рік або меньше все окупують це говорять в ОП навіть да ы для самого зеленського в інтересах повернути Крим він стане героем якщо поверне а заморозка Крима це фіаско і кінець президенства він це розуміє+ ще з розмінуванням півдня буде не переливки так що Крим це козирь зеленського
показать весь комментарий
13.11.2022 17:36 Ответить
Игнат

Це голос сумчанки, яка ризикуючи життям надавала місця дислокації військ рф. На жаль, тростянчанку вбили, але вклад її залишиться неоціненним…

https://twitter.com/i/status/1591456904798212096
показать весь комментарий
13.11.2022 16:57 Ответить
Слава Україні !
показать весь комментарий
13.11.2022 17:19 Ответить
Заваліть уже про перемовини
показать весь комментарий
13.11.2022 16:59 Ответить
Залужный примет решение...😛😛
показать весь комментарий
13.11.2022 17:00 Ответить
Рейтинг Залужного 200%....,у ЗеКодломойского телемарафона Лохоротрона...и короля видосиков ноль...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:03 Ответить
Два дня назад ЗеДермак приобрел целый бывший телеканал Рината Ахметова...и назвали его "Мы Украина"...интересно откуда столько бабла свалилось ..😛
показать весь комментарий
13.11.2022 17:09 Ответить
Не пускати цього паскуду й близько до вирішення цього питання. У нас парламентсько президентська республіка. Прєзідєнт будєт рєшать... Щас! Воно вже ***** на Донбасі нарішало розведенням і бачило мір в очку у путіна. Воно злочинець.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:00 Ответить
 
 