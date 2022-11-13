Только Украине решать, когда вести переговоры с РФ, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин
Решение о начале диалога с Россией будет принимать только президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом заявил в интервью BBC начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На вопрос стоит ли Украине садиться за стол переговоров с Россией, адмирал Радакин ответил, что это решение за президентом Владимиром Зеленским.
"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять свою нацию, когда будет подходящая точка для переговоров", - сказал Радакин.
Он добавил, что после возвращения Херсона поддержка Британии останется неизменной. "Великобритания всегда поддерживала президента Зеленского", – сказал он.
Радакин отметил, что Россия проигрывает войну в Украине и проигрывает ее с самого начала.
Но он осторожно относится к использованию фраз о "переломном моменте".
"Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным, затяжным конфликтом", – считает Радакин.
Так, але трішечкі не так
З-за кордону, можливо, буде виглядати, що то бубочка щось вирішує чи визначає, але в Україні вже давно зрозуміло, що вирішує дєрьмак, а визначають наші ЗСУ на чолі з Генералом Залужним. А бубочка - просто ширма для виразного читання завчених чи написанах текстів.
До речі! А не замислювалися, шановне панство, чому, зазвичай, у другій половині дня від найвеличнішого ні пари з вуст аж до вечірнього хриплосика? Як на мене, то він вчить написаний кимось текст і репетирує промову перед дзеркалом, а потім записується той хриплосик, від яких вже нудить.
Нах"й.
Тому жодних "мораторіів" на фактичне відновлення територіальноі цілісності Украіни не може бути в принципі. Бо подібний "мораторій" лише спровокуэ повторну попномасштабну збройну агресію росіі проти Украіни. Але стартові умови для відбиття російськоі агресіі, для Украіни, після повномасштабноі російськоі агресіі 24.02.2022 будуть вже набагато-набагато гірші внаслідок руйнувань та збитків, котрих зазнала Украіна протягом 2022 року. і буде загрожувати вже цілковитим знищенням Украіни й Украінців.
Це голос сумчанки, яка ризикуючи життям надавала місця дислокації військ рф. На жаль, тростянчанку вбили, але вклад її залишиться неоціненним…
https://twitter.com/i/status/1591456904798212096