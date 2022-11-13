Только Украине решать, когда вести переговоры с РФ, - главнокомандующий ВС Великобритании Радакин

Решение о начале диалога с Россией будет принимать только президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил в интервью BBC начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос стоит ли Украине садиться за стол переговоров с Россией, адмирал Радакин ответил, что это решение за президентом Владимиром Зеленским.

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять свою нацию, когда будет подходящая точка для переговоров", - сказал Радакин.

Он добавил, что после возвращения Херсона поддержка Британии останется неизменной. "Великобритания всегда поддерживала президента Зеленского", – сказал он.

Радакин отметил, что Россия проигрывает войну в Украине и проигрывает ее с самого начала.

Но он осторожно относится к использованию фраз о "переломном моменте".

"Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным, затяжным конфликтом", – считает Радакин.