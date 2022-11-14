Українські та іноземні журналісти закликають владу повернути акредитацію медіа, які висвітлювали події в Херсоні
Українські та іноземні журналісти, медійні організації вимагають від влади вжити негайних заходів і повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та у яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.
Про це йдеться в спільній заяві, яка адресована Президенту України Володимиру Зеленському, Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Рєзнікову, інформує Цензор.НЕТ.
Медійники вимагають повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та в яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали. Крім того, журналісти вимагають провести внутрішнє розслідування щодо роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України, ухвалити відповідні кадрові рішення.
"Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема, непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи й дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно позначаються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української й світової аудиторії", - йдеться у заяві.
У звернення зазначається, що професійні журналісти, які отримали офіційну акредитацію Міноборони, мають відповідні навички, пройшли численні тренінги, мають міжнародні сертифікати з безпеки й величезний досвід роботи на передовій.
"Ті українські та зарубіжні журналісти, які потрапили до Херсона, не виконавши всіх вимог Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, сьогодні позбавлені акредитації та більше не зможуть висвітлювати події на передовій та в прифронтовій зоні, а зарубіжні кореспонденти, можливо, взагалі не працюватимуть в Україні", – зазначається у заяві.
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⚡️⚡️⚡️ Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали Прямий, 5 та Еспресо.
Це секретар РНБО Олексій Данилов.
3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно".
У мене є текст цього документу, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данилов, посилаючись на указ президента №152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код.
Насправді, ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу презідента. Саме вибірковості, бо 4 канал зрадника Ковальова чи 24 канал контрольованого Садового, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію.
Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую - якщо влада не припинить діяти засобами руського міра, це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю.
і да, навздогін, втомився вже акцентувати, але "українські та зарубіжні журналісти" щось не дуже "збудилися" на закриття 5, прямого та еспресо..
особисто, наприклад, мені, Українцю, довелося витратитися на супутникове обладнання (замість допомоги ЗСУ, наприклад), щоб обмежити вплив на голову зе ******** новин..
Ось єдине, що мене збентежило у цих репортажах. Те, що події слід висвітлювати, це безумовно!
В місті, де повно переодягнених орків, ДРГ, вати, ходить зеля, скільки часу потрібно на одне повідомлення, фоточку, дзвіночок,
в центрі Херсону є інтернет і зв'язок.
Люди, ви логікою, колись почнете користуватися ?
від буби та його зеленої кодли збавитися буде сложніше ніж від кацапів, бо тут Хаймарси не в дії...
а зелені вже вросли в Банкову і щось мені підказує, що за вибори мона забути...