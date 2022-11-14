УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 989 44

Українські та іноземні журналісти закликають владу повернути акредитацію медіа, які висвітлювали події в Херсоні

пресса

Українські та іноземні журналісти, медійні організації вимагають від влади вжити негайних заходів і повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та у яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Про це йдеться в спільній заяві, яка адресована Президенту України Володимиру Зеленському, Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Рєзнікову, інформує Цензор.НЕТ

Медійники вимагають повернути  акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та в яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали. Крім того, журналісти вимагають провести внутрішнє розслідування щодо роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України, ухвалити відповідні кадрові рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП, - Мусаєва

"Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема, непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи й дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно позначаються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української й світової аудиторії", - йдеться у заяві.

У звернення зазначається, що професійні журналісти, які отримали офіційну акредитацію Міноборони, мають відповідні навички, пройшли численні тренінги, мають міжнародні сертифікати з безпеки й величезний досвід роботи на передовій.

"Ті українські та зарубіжні журналісти, які потрапили до Херсона, не виконавши всіх вимог Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, сьогодні позбавлені акредитації та більше не зможуть висвітлювати події на передовій та в прифронтовій зоні, а зарубіжні кореспонденти, можливо, взагалі не працюватимуть в Україні", – зазначається у заяві. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль наказав ЗМІ якнайменше цитувати незадоволених війною в Україні депутатів Держдуми, - росЗМІ

Автор: 

Генштаб ЗС (6732) журналістика (1777) ЗМІ (1364) Херсон (3418)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Підтримую +++++👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
14.11.2022 15:30
+24
Те як зустрічають ЗСУ було висвітлено іноземними СМІ було супер думаю навіть до Ілона Маска дойшло що Херсон це Україна
показати весь коментар
14.11.2022 15:41
+23
Зеля якщо не зрозумієш що ситуацію висвітлювати потрібно з усіх сторін, то нам прямий шлях до бульбашів. А ми вільний народ, спочатку тебе виженем, а потім владу нормальну встановим
показати весь коментар
14.11.2022 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтримую +++++👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
14.11.2022 15:30 Відповісти
Журналисты СNN , НАПИШИТЕ И РАСКРОЙТЕ МИРУ ГЛАЗА НА БИОМУСОР НЕДОДИКТАТОРА ПРИХЛЕБАТЕЛЯ ***** Возьмите уже за зелёную дерьмаковсеую ж#пу 🤢БОРОТЕНЕЙ , сдавших Юг, МЕГАМАРОДЕРОВ РАЗВОРОВАВШИХ ВАГОНАМИ КОНТЕЙНЕРАМИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ старух , Тимошенко Атомобили , Резниченко миллиарды И так далее ……Мецгер СПОНСИРОВАЛ ТЕРРОРИСТОВ "ДНР" на миллионы , нападал на журналистов "Свободы
показати весь коментар
14.11.2022 16:14 Відповісти
А когда по бойцам ЗСУ прилетит из-за недобросовестных журнашлюшек, для которых работа МО и ЗСУ - лишняя бюрократия, тоже будете поддерживать?
Смотрите примеры как ЗСУ использовали видео рашистских пропагандистов для нанесения ударов. Вы не поверите, но противник тоже так умеет.
показати весь коментар
14.11.2022 16:41 Відповісти
Мені здається, що тут щось не те.

показати весь коментар
14.11.2022 15:35 Відповісти
в даному випадку вони не праві бо мені здається що вони залишили дещо поза увагою Херсон, Ой... творча невдача
показати весь коментар
14.11.2022 17:36 Відповісти
тобі не здається... невірний переклад,,********". імхо ,,відмазка на всі випадки"
показати весь коментар
14.11.2022 17:50 Відповісти
Зеля якщо не зрозумієш що ситуацію висвітлювати потрібно з усіх сторін, то нам прямий шлях до бульбашів. А ми вільний народ, спочатку тебе виженем, а потім владу нормальну встановим
показати весь коментар
14.11.2022 15:35 Відповісти
Ну, з "усіх сторін" - це ви погарячкували. Тоді ватро запросити шановних панів з RT або "Звєзди".
показати весь коментар
14.11.2022 15:37 Відповісти
Згоден
показати весь коментар
14.11.2022 15:45 Відповісти
Он и не собирается понимать , он прихвостень этой банды нанятый актеришка И когда уже до 73%🐏🐑дойдет ⁉️
показати весь коментар
14.11.2022 16:17 Відповісти
Всі змі повинні їздити тільки за найвеличнішим бубонним шашличником століття ,а за кордоном брати інтерв'ю тільки у лєнки скумбрії з розчепіреними ногами.
показати весь коментар
14.11.2022 15:36 Відповісти
Правильно.
показати весь коментар
14.11.2022 15:36 Відповісти
https://t.me/zakrytazona ЗАКРИТА ЗОНА

⚡️⚡️⚡️ Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали Прямий, 5 та Еспресо.

Це секретар РНБО Олексій Данилов.

3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно".

У мене є текст цього документу, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данилов, посилаючись на указ президента №152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код.

Насправді, ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу презідента. Саме вибірковості, бо 4 канал зрадника Ковальова чи 24 канал контрольованого Садового, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію.

Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую - якщо влада не припинить діяти засобами руського міра, це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю.
показати весь коментар
14.11.2022 15:39 Відповісти
Данилов шавка ОП ! В этой банде все и все подчиняется дерьмаку , ещё хуже чем Янукович и *****!>
показати весь коментар
14.11.2022 16:21 Відповісти
в новинах було, ніби, що заборона була від військових, тому спочатку підтримав.. але, коли це - справді дермаківська ОПа, то, звичайно, від зехвойд нічого доброго - геть чекати
і да, навздогін, втомився вже акцентувати, але "українські та зарубіжні журналісти" щось не дуже "збудилися" на закриття 5, прямого та еспресо..
особисто, наприклад, мені, Українцю, довелося витратитися на супутникове обладнання (замість допомоги ЗСУ, наприклад), щоб обмежити вплив на голову зе ******** новин..
показати весь коментар
14.11.2022 15:40 Відповісти
Представникам преси зейла просто стало заздрісно, що не здатні до таких репортажів! Ці дії нагадують "коників", яких викидали деякі представники влади перед вторгненням, щоб зірвати надання допомоги від наших парнерів!
показати весь коментар
14.11.2022 15:40 Відповісти
Те як зустрічають ЗСУ було висвітлено іноземними СМІ було супер думаю навіть до Ілона Маска дойшло що Херсон це Україна
показати весь коментар
14.11.2022 15:41 Відповісти
Це робилося у прямому ефірі. Що заважало кацапам обстрілювати у цей момент центр міста, знаючи скільки там людей.
Ось єдине, що мене збентежило у цих репортажах. Те, що події слід висвітлювати, це безумовно!
показати весь коментар
14.11.2022 15:51 Відповісти
Те що це робилось в прямому ефірі іноземними СМІ це й завадило якби русня вдарила їх би навіть талібан визнав терористами, анологічно сьогодні з приїздом Зе
показати весь коментар
14.11.2022 16:11 Відповісти
Символічно що люди Херсона ізольовані від люсь і телемарахвонів прославляють ЗСУ, навіть під час виступу у місті перед іноземними змі чутно було як люди скандують ЗСУ...ЗСУ і як перекосило мармизу Боневтіка.
показати весь коментар
14.11.2022 15:43 Відповісти
Правду не сховати і в ********* світі інформація так само важлива, як і зброя!!!!
показати весь коментар
14.11.2022 16:04 Відповісти
Через журналістів були вже випадки, коли через них прилітали росйські ракети. Іх недбалість може дорого коштувати
показати весь коментар
14.11.2022 16:04 Відповісти
особливо "журналюг " з 95 кварталу .. коли в ДЕСНІ після їхніх відвідин в травні прилетіло і більше сотні бійців лягло від російських ракет .. !!
показати весь коментар
14.11.2022 16:15 Відповісти
А в березні на яворівському полігоні
показати весь коментар
14.11.2022 17:33 Відповісти
А нікого не дивує, як боневтік з шоблою, ходять по Херсону, коли москалі майже поруч, без касочок, броників, влаштовують фотосесії, це не могло спровокувати удар по місту і людям. Чи можливо так комусь треба, а бож навіть ***** зрозумів, що це недорозуміня, неварте навіть витраченого 120-го заряду.....
показати весь коментар
14.11.2022 18:30 Відповісти
а хіба там була онлайн трансляція? Буба вже був мабуть біля Києва, коли в мережу і в телеканали запустили це відео.
показати весь коментар
14.11.2022 19:08 Відповісти
Ви це серйозно?
В місті, де повно переодягнених орків, ДРГ, вати, ходить зеля, скільки часу потрібно на одне повідомлення, фоточку, дзвіночок,
в центрі Херсону є інтернет і зв'язок.
Люди, ви логікою, колись почнете користуватися ?
показати весь коментар
15.11.2022 06:20 Відповісти
Це як один з варіантів. І так, цілком серйозно. Ніхто ж не робить анонсів, що президент буде там і там, та ще й о такій годині, особливо майже на передовій. І навіть при наявності зв'язку і інтернету в центрі міста, то той центр настільки зачищений перед приїздом делегації, все ж контролюється спецами. До того ж вата з Херсона давно уже виїхала. а така, яка скритна вата і ще в Херсоні, то боїться носа показати на вулицю. Тому тут все логічно. на відміну від дічі про якісь там договорняки... може і під Ізюмом, Балаклією був теж договорняк? що вам тут підказує ваша логіка?
показати весь коментар
15.11.2022 15:06 Відповісти
Зе сам себя а тюрьму пасадить...
показати весь коментар
14.11.2022 16:05 Відповісти
Фишка в том что за бандой ЗеКодломойских очень внимательно следят в Госдепе...за каждым долларом американских налогоплательщиков...😛фиксируют Все....
показати весь коментар
14.11.2022 16:08 Відповісти
Просто вони випередили бубочку.
показати весь коментар
14.11.2022 16:09 Відповісти
ОПа розгнівалась, що незалежні журналісти висвітлювали і показували не їх героя, а ЗСУ. Ось і придумують кому можна, а кому ні висвітлювати фронтові події, мерзота фсбшна.
показати весь коментар
14.11.2022 16:09 Відповісти
На українські медіа (і на українців) їм насрати. Прислухаться, хіба що, до іноземних (після кількох цікавих дзвінків).
показати весь коментар
14.11.2022 16:10 Відповісти
Лаврова сразу по прибытии на Бали отвезли в госпиталь... наверно Новичок...кобылу свалил...путлер в шоке...🤣
показати весь коментар
14.11.2022 16:10 Відповісти
Боевые Комары Украины отравили Лаврова ..так скажет Ольга *********...💀🐔главная Курица рабZeи...🤣
показати весь коментар
14.11.2022 16:16 Відповісти
П...деш и популизм вот девиз ваЗЕлиновского Сброда, плюс нужно скрыть результат сдачи юга Украины!!!
показати весь коментар
14.11.2022 18:40 Відповісти
вангую...
від буби та його зеленої кодли збавитися буде сложніше ніж від кацапів, бо тут Хаймарси не в дії...
а зелені вже вросли в Банкову і щось мені підказує, що за вибори мона забути...
показати весь коментар
14.11.2022 19:00 Відповісти
Проблема не в тім, як від них позбавитися, проблема в тупизні, політичній безграмотності, соціальної свідомості люмпену моєї країни, яке спроможне сприймати інформацію, з картинок і відосиків. + байдужість, а ще більше, їх такий стан речей влаштовує....
показати весь коментар
15.11.2022 06:29 Відповісти
Кроме того, журналисты требуют оборвать телефонный провод между ОП и коммуникационным отделом ОК Південь и в целом коммуникационным сектором Министерства обороны Украины И
показати весь коментар
14.11.2022 23:11 Відповісти
 
 