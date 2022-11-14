Українські та іноземні журналісти закликають владу повернути акредитацію медіа, які висвітлювали події в Херсоні

Українські та іноземні журналісти, медійні організації вимагають від влади вжити негайних заходів і повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та у яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Про це йдеться в спільній заяві, яка адресована Президенту України Володимиру Зеленському, Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Рєзнікову, інформує Цензор.НЕТ.

Медійники вимагають повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та в яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали. Крім того, журналісти вимагають провести внутрішнє розслідування щодо роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України, ухвалити відповідні кадрові рішення.

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"Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема, непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи й дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно позначаються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української й світової аудиторії", - йдеться у заяві.

У звернення зазначається, що професійні журналісти, які отримали офіційну акредитацію Міноборони, мають відповідні навички, пройшли численні тренінги, мають міжнародні сертифікати з безпеки й величезний досвід роботи на передовій.

"Ті українські та зарубіжні журналісти, які потрапили до Херсона, не виконавши всіх вимог Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, сьогодні позбавлені акредитації та більше не зможуть висвітлювати події на передовій та в прифронтовій зоні, а зарубіжні кореспонденти, можливо, взагалі не працюватимуть в Україні", – зазначається у заяві.

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