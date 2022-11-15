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Джуліані не висунули звинувачень щодо операцій в Україні

джулиани

Колишньому особистому адвокату Дональда Трампа Руді Джуліані не буде пред’явлено жодних звинувачень за кримінальним розслідуванням ділових операцій в Україні.

Про це на суді заявив прокурор США на Манхеттені Даміан Вільямс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Федеральна прокуратура вивчає дії Джуліані, колишнього мера Нью-Йорка, у тому числі питання про те, чи порушував він закони США про лобіювання, виступаючи як незареєстрований іноземний агент, працюючи на тодішнього президента США Трампа.

У квітні 2021 року федеральні агенти обшукали квартиру та офіс Джуліані на Манхеттені, вилучивши мобільні телефони та комп'ютери в рамках розслідування спроб Джуліані зібрати компромат на тодішнього кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена перед виборами 2020 року.

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За словами його адвоката у серпні, на знак того, що розслідування згортається, агенти ФБР повернули Джуліані вилучені електронні пристрої. Джуліані заперечує правопорушення.

"Розслідування великого журі, яке призвело до видачі вищезгаданих ордерів, завершено", - написав Даміан Вільямс, прокурор США на Манхеттені, у судовому документі у понеділок.

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Згідно з ордером на обшук, американські слідчі намагалися перевірити листування Джуліані з більш як десятком людей, у тому числі з високопоставленим прокурором України та колишнім президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, у 2021 році у США пройшли обшуки у квартирі Руді Джуліані в рамках розслідування його діяльності в Україні, а також його причетності до відставки експосла США в Україні Марі Йованович.

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звинувачення (215) розслідування (2275) США (23303) Джуліані Руді (126)


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агенти ФБР повернули Джуліані вилучені електронні пристрої

Старий хрыч успел почистить историю в бравзере
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15.11.2022 09:29 Відповісти
А за розбещення неповнолітніх йому висунули обвинувачення? Хто бачив Борат-2, той зрозуіє...
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15.11.2022 09:32 Відповісти
Якось до лампочки.
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15.11.2022 09:36 Відповісти
Такі справи, просто так не розпочинають,
тепер буде саме цікаве, цей хрич, по законами жанру, мав би подати на компенсацію за свою ділову репутацію і тд...
якщо цього небуде....
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15.11.2022 10:09 Відповісти
После выборов часики перевернулись
Если раньше думали, что правый глаз видит, а левый нет
то сейчас поняли, что придется смотреть двумя глазами
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15.11.2022 10:53 Відповісти
Джуліані кручений хє*, майбуть вже почав здавати чубатого.
цікавий факт, що цю новину оприлюднили після проміжних виборів, коли стало зрозуміло - чубчик стає "збитим льтчіком".
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15.11.2022 11:14 Відповісти
 
 