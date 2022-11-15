Херсон залишається "столицею області у складі Росії", інших рішень не ухвалювалося, - Пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що деокупований Херсон залишається "столицею" області у нібито "складі Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Пєсков на запитання, чи залишається Херсон столицею області: будь-яких інших рішень не ухвалювалося", - цитує видання речника Путіна.

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