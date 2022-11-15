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Новини Війна
14 093 94

Херсон залишається "столицею області у складі Росії", інших рішень не ухвалювалося, - Пєсков

пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що деокупований Херсон залишається "столицею" області у нібито "складі Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Пєсков на запитання, чи залишається Херсон столицею області: будь-яких інших рішень не ухвалювалося", - цитує видання речника Путіна.

Читайте: Відомо про щонайменше три катівні окупантів на деокупованій Херсонщині, - глава Нацполіції Клименко

Автор: 

Пєсков Дмитро (1676) Херсон (3418) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+31
Це світовий рекорд:

оголосити територією "своєю" на віки вічні,
і через місяць втікти, спаливши мости.
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15.11.2022 12:35
+22
хєрвам
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15.11.2022 12:33
+21
А Лиман?
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15.11.2022 12:33
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15.11.2022 12:32 Відповісти
ПНХ , голимый ЁРШИК 🇷🇺💩🤮‼️
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15.11.2022 13:02 Відповісти
Ха_ ха_ ха!!!
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15.11.2022 13:05 Відповісти
А завтра вырыгнет, что Майами, столица росийского штата Флорида
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15.11.2022 13:34 Відповісти
Ды мы просто Краснодар назначим столицей южной овощебазы
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15.11.2022 13:59 Відповісти
А Лиман?
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15.11.2022 12:33 Відповісти
*** подарите унитажной письке Глобус Рашки ********* времен 1278 года пусть там ушлебок ищет Хер...пардон.... а не Херсонскую область...
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15.11.2022 12:48 Відповісти
Лиман не столица области, а город в Раиссе Понять дурдом нельзя, их нужно только лечить
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15.11.2022 12:49 Відповісти
Мiсто в Донецькiй обл.
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15.11.2022 14:22 Відповісти
Это у здоровых людей.
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15.11.2022 16:05 Відповісти
хєрвам
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15.11.2022 12:33 Відповісти
о**нуте на всю голову
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15.11.2022 12:33 Відповісти
Воно і вірно. Потім все разом викреслити буде простіше, щоб два рази не нагинатися.
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15.11.2022 12:34 Відповісти
усы сброй, должно попустить.
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15.11.2022 12:35 Відповісти
Це світовий рекорд:

оголосити територією "своєю" на віки вічні,
і через місяць втікти, спаливши мости.
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15.11.2022 12:35 Відповісти
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15.11.2022 12:54 Відповісти
З бодуна можна ше и не таке ухвалити .
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15.11.2022 12:36 Відповісти
Мразь тупорила кацапська!!!
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15.11.2022 12:36 Відповісти
У них там сьогодні з Коньом-обкуреним що, передоз ?
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15.11.2022 12:36 Відповісти
Это еще конь с Бали свеженького кокса пока не привез.
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15.11.2022 13:04 Відповісти
Зарано з лікарні виписали, верзе щось про сон рябої кобили.
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15.11.2022 14:21 Відповісти
Правильно казати: сон рабого лаврова.
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15.11.2022 15:15 Відповісти
Страна 404 с фейковыми республиками и царем-самозванцем там что то из зоопарка вякают
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15.11.2022 12:36 Відповісти
Хто вам винен, що ви ухвалюєте такі дурні рішення. Як репарацію доведеться віддати Україні Кубань
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15.11.2022 12:37 Відповісти
Підтримую разом з ростовською , а також все по пів: пів брянської ,пів курської ,пів бєлгородської , пів воронезької. Білорусі також це відноситься. І це при умові якщо війна закінчиться до кінця цього року. Якщо ні тоді "лічильник" ще по пів області.
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15.11.2022 12:54 Відповісти
А як же Генічеськ? "Столицю" окупанти туди перенесли.
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15.11.2022 12:38 Відповісти
Зняли з язика, тільки збирався про Геничеськ нагадати. Мабуть, він собі мислить Херсон та Геничеськ як Москву і Пітер.
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15.11.2022 12:41 Відповісти
Скажи, письков, а чем тогда отличается Херсон от белгорода? От курска? От мацквы?
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15.11.2022 12:38 Відповісти
Для чого цитувати вислови рашинських маразматиків, вони всі хворі на голову.
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15.11.2022 12:38 Відповісти
Пихуй.
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15.11.2022 12:40 Відповісти
интересно,а как это,быть дураком на зарплате?
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15.11.2022 12:40 Відповісти
В столиці россосійської області майорять українські прапори, з чим і вітаю Пєскова.
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15.11.2022 12:41 Відповісти
согласно теории - эволюция медленно создала из обезяны человека, а параша за короткое время превратила своих полуфабрикатов-обезьян вообще в скот )
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15.11.2022 12:41 Відповісти
якісь їб*нуті тварюки вважають, що можна тупо назвати кусок чужої території "своєю" і всі цивілізовані нації з цим погодяться? Ви там повністю ох*ли, виродки?
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15.11.2022 12:42 Відповісти
Гнилий рот та вуса піськова залишаються улюбленим статевим органом путлера,інших рішень медвєдєв не приймав!
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15.11.2022 12:42 Відповісти
С таким же успехом, мАцква является райцентром Житомирской области...
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15.11.2022 12:43 Відповісти
Для чого у Чернігівської області забирати її райцентр? ))
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15.11.2022 12:55 Відповісти
Люди зі звільнених сіл запитують, що робити з колаборантами?
Чому влада ними не займається?
 Як жити поруч з тими, хто допомагав ворогу? Багато питань

https://twitter.com/aronets/status/1592433756194734081
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15.11.2022 12:43 Відповісти
Дати вибір широкий: гілляк і мотузки... І не бачити як вони вчиняють прикре самогубство
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15.11.2022 12:50 Відповісти
В умовах воєнного часу суд Лінча в кожне село. Місцеві найкраще знають, що робити з колоборантами
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15.11.2022 12:54 Відповісти
вила в бік і прикопати потихеньку..
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15.11.2022 12:57 Відповісти
А в хати колаборантів заселити тих чиї домівки зруйновані!!!
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15.11.2022 13:08 Відповісти
Пора консиліум психіатров збирати
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15.11.2022 12:43 Відповісти
Путін підписує указ про вихід Херсона зі складу РФ .! .

..
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15.11.2022 12:43 Відповісти
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15.11.2022 12:46 Відповісти
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15.11.2022 13:24 Відповісти
Все больше убеждаюсь в том, что Песков западный агент. Нести такую ахинею может только мотивированный человек. Песков подсвечивает всю неприглядность развитого путинизма, после войны он со своей навкой будет жить где-нибудь в Канаде и продавать миллионными тиражами свои мемуары на Амазоне. Ай да сукин сын
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15.11.2022 12:44 Відповісти
смешно... жги ешшо письков...
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15.11.2022 12:44 Відповісти
С таким же успехом они могут принять в состав расеи еще хоть пол мира, разве что...на бумаге....
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15.11.2022 12:45 Відповісти
А Москва будет одним из захолустных областных центров Украины.
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15.11.2022 12:47 Відповісти
Зеля со своим 95 дерЬмо кварталом отдыхает,по сравнению с мавзолейным быдлом Шариковых 🤣😆впереди планеты всей...шутка юмора спасет дохлятину💀РабZeю...🤣
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15.11.2022 12:48 Відповісти
Это еще раз говорит о том, что Раисса не страна
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15.11.2022 12:48 Відповісти
Ось, що важка наркота коїть - не оране поле для клінічних випробувань та досліджень. Давно в психлікарні день відкритих дверей?!🤔😡
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15.11.2022 12:50 Відповісти
От як отаку дурню можна слухати? І тим більше коментувати. Це вже і не діагноз
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15.11.2022 12:50 Відповісти
У главного кремлевского троля пока нет новой методички ))))
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15.11.2022 12:50 Відповісти
.мацкву можно обьвить,деревней в составе Ukrainy,.воошет болота мацковии до Урала в составе тоже
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15.11.2022 12:51 Відповісти
Когда западные политики придумали ООН...Украина была соучредителем,поскольку были все юридические Атрибуты Государственности Украины...,впрочем чем Белоруссии тоже...,а вот РабZeи нет...
Фишка в том что СССР не был государством...это был Союз республик свободных..типа сейчас ЕС..
Правопреемники долбанные...🤣🤣🤣
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15.11.2022 12:53 Відповісти
Ой! Говорите еще! В данном случае не имеет значения то, что вы там говорите. Всем -- практически всему миру -- пох на то, что вы там себе думаете и говорите.
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15.11.2022 12:56 Відповісти
А почему тогда в этой столице области нет представителей расеи?
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15.11.2022 12:58 Відповісти
Та бігають ще перевдягнуті в цивільне, прямо як ряжені.
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15.11.2022 14:26 Відповісти
У Гавна не спрашивают
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15.11.2022 12:59 Відповісти
кацапня сама себя опускает, нация опущенцев )
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15.11.2022 13:00 Відповісти
а у меня- мандріан..........
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15.11.2022 13:01 Відповісти
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15.11.2022 13:03 Відповісти
Уже не вспомню автора и название одного фантастического рассказа, но запомнился весьма забавный и безотказный способ контроля деятельности представителей власти.
Главным атрибутом, удостоверяющим властные полномочия, был ошейник с взрывчаткой и счётчиком количества избирателей, выразивших этому представителю власти своё "фэ". Как только показатель счётчика превышал некое критическое значение, ошейник взрывался...

Если бы этот "способ контроля власти" обрёл реальность, то ни предыдущих коллаборантов, ни сегодняшнего Зеленского с его коррумпированной жОПой, ни монобольшинства "слуг 95-го квартала" уже давно бы не было в живых.
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15.11.2022 16:12 Відповісти
OLGA 25 %
@OLGA34783989
·
10 год
Валерій Попадос:
Як житель Херсонщини розповім.
23 лютого від нас поїхали колони пририкордонників, поліції, СБУ, прокуратури. На Чонгарі залишили митників, яких і розстріляли орки. Не попередили атошників, які і попали в лапи окупантів. Зате піарились на протестних мітингах.
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15.11.2022 13:05 Відповісти
получається у росії є окуповані території?

до якого позора довів росію путін!
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15.11.2022 13:07 Відповісти
представте, в росії є окуповані території!

Україною!

маленькою Україною!
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15.11.2022 13:08 Відповісти
письков-иди ***** **** свинособачья..............................................
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15.11.2022 13:09 Відповісти
а рускім самим не стидно говорить, що Україна в росії окупувала якісь території?)))))
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15.11.2022 13:09 Відповісти
не там все редкии дебилы
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15.11.2022 13:13 Відповісти
вам ******** присоединить к своему оркостану на бумаге недолго и вашингтон, и берлин, и аделаиду... так шо гавкайте пока паскуды, пока наш караван идет дальше
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15.11.2022 13:14 Відповісти
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15.11.2022 13:21 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUSkHd3w85Fc-iPeF2IB0We7oRCLB0zO82CbLiiKDQPOgIHE1jV9CWkQ3lCJ7OB58p9epyhHmRQfm4uf8KNbm8DqekpMJQfcg-6Rit_vs-wf3KcvgDeth8rPRSRBbpeDYN1hL4KB55xvyjIc70hH-m3IrX75mTpaQvDgAQ5ihosyg&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

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Ничто так не угрожает стратегической безопасности и территориальной целостности россии, как Джим Керри!
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15.11.2022 13:22 Відповісти
У місті Джуно (штат Аляска) сильно напружились.
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15.11.2022 13:31 Відповісти
Мудило. Коли немає шо сказати, воно мукає щось аби мукати...
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15.11.2022 13:32 Відповісти
Досить пи#діти,йоршик. Твій гумор недоречний.
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15.11.2022 13:35 Відповісти
https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE?__cft__[0]=AZW6PEhaxJt3H-g0p5Y9RoLHIezn1RaRYNxK_qF-*****************-UKKT9D7zpUbCyF2aUomCv_SU43lwiEnI6hz2ZZrXRRekrhNcEO3Y5hciLI8iGeDgQH3hw1USkFhXykZAUhWb3WCR1h3XEvvqCz4HvFnzdIx1PpqSmCOtZOhRM0HpqUIIfO633xmrA&__tn__=-UC%2CP-R Усы Пескова

https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE/posts/pfbid0eGkiPcABsCk25a8kw1Qb22Z78nHMXoMtQ98CURN6tramC1Wv7tf4DEFyombR6ziZl?__cft__[0]=AZW6PEhaxJt3H-g0p5Y9RoLHIezn1RaRYNxK_qF-*****************-UKKT9D7zpUbCyF2aUomCv_SU43lwiEnI6hz2ZZrXRRekrhNcEO3Y5hciLI8iGeDgQH3hw1USkFhXykZAUhWb3WCR1h3XEvvqCz4HvFnzdIx1PpqSmCOtZOhRM0HpqUIIfO633xmrA&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин.
Строить самолёты мы так и не научились. Зато их разборку освоили рекордными темпами.

Вот такое вот импортозамещение. Бессмысленное и беспощадное
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15.11.2022 13:37 Відповісти
1995 год. Джохар Дудаев:
 "Если сейчас международное сообщество не остановит Россию, если не будет остановлено руководство России и не будет судимо, то рано или поздно случится народоубийство и трагедия гигантского масштаба.."
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15.11.2022 13:37 Відповісти
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15.11.2022 13:43 Відповісти
ХЕРСОН: Київ, шо робиш?

КИЇВ: Плачу.

ХЕРСОН: Тю. Чого?

КИЇВ: Через тебе плачу. Дивлюсь, як ти повернувся, як наші до тебе зайшли - і плачу.

ХЕРСОН: Дивно.. Тернопіль!

ТЕРНОПІЛЬ: (скрізь сльози) Шо?

ХЕРСОН: І ти теж… Полтава! Дніпро!

(чути судомне схлипування та сморкання в носовички)

ХЕРСОН: Зрозуміло.. Хмельницький!

(у відповідь лунає гучне ридання)

ХЕРСОН: Да шо с вами?

ВІННИЦЯ; (крізь сльози) Ми всі через тебе плачемо! Від радощів!

ХЕРСОН: Дивно! Я сміюся, стрибаю догори, танцюю, а вони ридають..Хоча, (зізнається) якщо чесно, я теж спочатку плакав…

БЕРДЯНСК: (тихо) Ми теж за тебе радіємо. Мелітополь, Маріуполь, я… Але нам трохи завидно. Ми теж хочемо додому.

ХЕРСОН: Будете! Скоро будете! Бачили ви б тих хлопців, що мене визволили! Це ж не люди! Це реально богі! (теж заходиться сльозами)

КРЫМ: Всем привет! А чего это вы ревете?

ЧЕРНІГІВ: Йди звідси, зрадник, не заважай!

КРЫМ: (обиженно) А чо сразу зрадник? Я, между прочим, под оккупацией дольше всех нахожусь!

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК: Та ти шо!

КРЫМ: А шо, не? Я, может, за эти девять лет больше всех настрадался! Чего вы меня не жалеете?

ЗАПОРІЖЖЯ: Тому що Херсон опирався зі всіх сил. З першого дня! А ти?

КРЫМ: Что я? Я боялся, за своих людей боялся! Знаете как страшно было?

ДНЕПР: Ти за ковбасою побіг! За два двадцать. Но шо, поїв ковбаски?

КРЫМ: Та не, у них колбаса дерьмо. Из чего это они ее делают?

СУМИ: Все по радянському рецепту - з туалетного папіру та кісток!

ОДЕССА: Кстати, Херсон, говорят, что у тебя кости сперли? Ну те, что Потемкину принадлежали.

ХЕРСОН: Та хєр з ціми кістками, нехай забирають, некроманти хєрови. От єнота забрали - це було неприємно! Крим!

КРЫМ:А че сразу я?

ХЕРСОН: Мій єнот у тебе. Поверни!

КРЫМ: Можно подумать, только у тебя сперли! У меня знаешь сколько всего забрали? Одно скифское золото чего стоит!

МИКОЛАЇВ: Не переживай, Херсон! Наш єнот їм устроит. Он им покажет, где їхня кузькіна мать зарита.

КРИМ: (тихо) Херсон, слышишь? А освобождаться страшно?

ХЕРСОН? Дурак ти, Крим!. Свобода - це завжди чудово! За неї нічого не страшно віддати. Це сама дорога річ у світі! А ти продав її за ковбасу срану! Ну нічого. от повернемо тебе - будемо виховувати! Можливо щось з тебе й получиться. А єнота всеж поверни! Кожна істота - і людина, і тварина, і місто - повинні жити у власному домі!

https://www.facebook.com/aktorkaira/posts/pfbid0Zwu665XsQG8tcdA4BchiM9o9SvKgamGS45YT2BeGBKU6q4mNJQ81Uh7uQJvUxAwLl?__cft__[0]=AZWtHg1-IDB7eemxyt2B1Qu74N5O_sDGtdsEnXDmujzYVzCljc1wVWr1khC9Cl3dL7pcXkoG5c_NDi-C4UEoZtxXJqd_QoOThDUF62Z5pQekZwNnT9XWLbVdxBXRgCVmuT06fftFilD49bpNYGupgeNMnEJ4sVHqqRHhNYEL2wDhw7jZEqY3FlmqpzwHbDwnL4jLi9MykRChDac9NmwdLVOQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R ©Ірина Подгурська
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15.11.2022 13:44 Відповісти
Скоріше буде расея в складі Херсону!І зробимо ті частини болота своїм сибіром
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15.11.2022 13:56 Відповісти
Шо воно несе,жопа с усами?
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15.11.2022 14:04 Відповісти
Песькову потрібно викликати терміново санітарів , тому що він йо@ бнувся
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15.11.2022 14:16 Відповісти
Патологоанатоми потім поб'ються, щоб вирішити хто буде першим розколупувати череп цього довбо(ОЙ)ба, щоб подивитись "чим воно ***** собі думало?"
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15.11.2022 14:22 Відповісти
Вчора клялися, що "уси піськова тут навсегда", а сьогодні драпають. А як же ваші ж "нада аценівать сітуацию на зємлє" ))

Хоча чому дивуюсь: рашн-піпл хаває й не таке.
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15.11.2022 14:23 Відповісти
Шо эти идиоты курят????
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15.11.2022 14:29 Відповісти
У складі расєї поки що є москва, а хотєлкі кацапів не збігаються з реальністю. Херсон як і був, так і залишається українським містом і областним центром області, про це знає весь світ.
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15.11.2022 14:36 Відповісти
Дурак думкою багатiэ
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15.11.2022 14:36 Відповісти
Санитару пусть расскажет, с составе чего Херсон.
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15.11.2022 15:12 Відповісти
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15.11.2022 15:25 Відповісти
********** шизофрения
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15.11.2022 17:37 Відповісти
 
 