Енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури Києва відновлено, - КМВА

Станом на ранок середи, 16 листопада, енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури Києва відновлено.

Про це повідомили у КМВА, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників усіх комунальних служб міста Києва наразі живлення об'єктів критичної інфраструктури відновлено", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Також зазначається, що водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.