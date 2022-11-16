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Новини
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Директор ЦРУ Бернс був в Києві під час вибухів 15 листопада. Зустрічався з Зеленським, - WP

бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок. Зустріч відбулася в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони України.

Про це з посиланням на анонімного американського чиновника пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", повідомив чиновник. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США під час ракетних ударів, зазначив посадовець.

Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив у понеділок голові Служби зовнішньої розвідки Росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.

Також читайте: Зеленський в жовтні приймав у Києві директора ЦРУ Бернса, - CNN

Відомо, що 14 листопада Бернс був в Анкарі та зустрічався там з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Це був перший відомий контакт на високому рівні між США і Росією з моменту вторгнення РФ в Україну.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) ЦРУ (142) Бернс Вільям (64)


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вибачайте, але об США вже витирають ноги

я не питаю "скільки дивізій" у ООН, мене цікавить чи є бодай якісь дивізії у США?
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16.11.2022 09:31 Відповісти
Наталя Мі-хайлова, у США та в Україні усе в порядку (ми впораємося), не треба хвилюватися.. проблеми у кацапів
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16.11.2022 09:56 Відповісти
Давайте координаты где сидят роские генералы и пункты управления!!! Или ***** нападет если так делать?
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16.11.2022 09:32 Відповісти
Може саме Бернс був цілю!
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16.11.2022 09:36 Відповісти
https://militarymonitoring.com/5v55-surface-to-air-missile-for-ukrainian-s-300-air-defense-system-hit-poland/
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16.11.2022 09:39 Відповісти
и что? просто снимок куска железа без привязки к местности
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16.11.2022 10:57 Відповісти
Сам директор ЦРУ приехал, к чему бы это? Зеленского с Залужным уговаривать сохранить лицо путину? Скорее всего, там патрушев видать умолял Бёрнса решить вопрос. Но то вряд ли.
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16.11.2022 11:22 Відповісти
 
 