Директор ЦРУ Бернс був в Києві під час вибухів 15 листопада. Зустрічався з Зеленським, - WP

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок. Зустріч відбулася в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони України.

Про це з посиланням на анонімного американського чиновника пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", повідомив чиновник. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США під час ракетних ударів, зазначив посадовець.

Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив у понеділок голові Служби зовнішньої розвідки Росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.

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Відомо, що 14 листопада Бернс був в Анкарі та зустрічався там з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Це був перший відомий контакт на високому рівні між США і Росією з моменту вторгнення РФ в Україну.