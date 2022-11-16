Директор ЦРУ Бернс був в Києві під час вибухів 15 листопада. Зустрічався з Зеленським, - WP
Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок. Зустріч відбулася в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони України.
Про це з посиланням на анонімного американського чиновника пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", повідомив чиновник. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США під час ракетних ударів, зазначив посадовець.
Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив у понеділок голові Служби зовнішньої розвідки Росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.
Відомо, що 14 листопада Бернс був в Анкарі та зустрічався там з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Це був перший відомий контакт на високому рівні між США і Росією з моменту вторгнення РФ в Україну.
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я не питаю "скільки дивізій" у ООН, мене цікавить чи є бодай якісь дивізії у США?