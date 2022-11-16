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Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку

пацкан

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"НАПИСАВ ЗАЯВУ ПРО ВІДСТАВКУ Чому? Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки.

Сьогодні дехто дивиться в очі смерті на передовій, а дехто тремтить від перевірки аудиторів. І ті, й інші у камуфляжі, але, як то кажуть, є нюанс. І тут треба зупинитися. У країні війна. Гинуть найкращі. Не робити свою роботу – це підло. Закривати очі на безглузде використання коштів – злочинно. А влаштовувати політичні розбірки – низько. Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу. Написав заяву про відставку. Честь маю", - пояснив він.

Нагадаємо, про відставку Пацкана повідомив нардеп Гончаренко 4 листопада.

Раніше НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Читайте: Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру щодо компенсації за оренду житла: "Задекларована квартира була непридатною для проживання"

Автор: 

відставка (1470) Рахункова палата (284) Пацкан Валерій (99)


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Кругом Зеленського одны свинарчуки!
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16.11.2022 15:27 Відповісти
І слова правильні, і осад якоїсь безглуздості...

"Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці - наша задача" Джерело:

Слова правильні, але чому вирішили почати з НАБУ, а не з МО чи РНБО? Або хоча б з Укравтодору (де 1,5млрд на асфальт опинились у фітнестренера)?
Мабуть тому, що при перевірці НАБУ є 100% вірогідність не вийти на когось з ОПУ, ВРУ чи КМУ, вгадав?
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16.11.2022 15:31 Відповісти
Интересно,какую теперь непыльную и вкусную должность в гос.структуре займёт этот чиновник!А может,его мобилизуют на войну?
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16.11.2022 16:45 Відповісти
Хіба таку сволоту може замучити совість ?
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16.11.2022 17:17 Відповісти
чого кажеш "сволота" ? Поясни, аргументуй
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16.11.2022 17:30 Відповісти
взагалі то сумма що йому інкримінується смішна, це ж не коханка Рєзніченко.. тай багато ще таких яким житло компенсують...Але якось багато пафосу в заяві...Люди на фронті такого пафосу не мають...а тут чиновник. Якщо вважаєш себе правим і чесним, відстоюй репутацію, а не зливайся
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16.11.2022 17:28 Відповісти
Пацкан , всього навсього хотів провести ревізію , та дізнатися скільки було вкрадено державного майна ( пам'ятаєте розкрпдене зерно ,
яке з'їли миші , ремонт доріг і інш)
але зедєрмаки його зупинили , бо не на часі 😠😡
Отака фу @ ня , малята 😠
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16.11.2022 18:00 Відповісти
Пацкан сказал - пацкан сделал!
)))
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16.11.2022 18:55 Відповісти
 
 