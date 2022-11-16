Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"НАПИСАВ ЗАЯВУ ПРО ВІДСТАВКУ Чому? Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки.

Сьогодні дехто дивиться в очі смерті на передовій, а дехто тремтить від перевірки аудиторів. І ті, й інші у камуфляжі, але, як то кажуть, є нюанс. І тут треба зупинитися. У країні війна. Гинуть найкращі. Не робити свою роботу – це підло. Закривати очі на безглузде використання коштів – злочинно. А влаштовувати політичні розбірки – низько. Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу. Написав заяву про відставку. Честь маю", - пояснив він.

Нагадаємо, про відставку Пацкана повідомив нардеп Гончаренко 4 листопада.

Раніше НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

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