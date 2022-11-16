Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 19 лютого 2023
Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 19 лютого 2023 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
З"а відповідні постанови #8189 та #8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів. Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив Голова РНБО Олексій Данілов), додав парламентар.
Топ коментарі
+2 Yuriy Smith
показати весь коментар16.11.2022 16:34 Посилання
+1 Рахиль Кошман
показати весь коментар16.11.2022 19:01 Посилання
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а я такой -
: Я вот младший полковопитек
: он такой - ща, розвоню(Папа, тут мне какой то поповник хочет вставить.. что7 ааа, я тут уже дегенерал, щас скажу)
- ыыы, где ты там?()а я свалил курить
- ыыы, вот и воюй стакими, мама, давай, я навое в(прилет)
ааааа(потом убирать надо кому то), мамааааааа(тікає)
я не понимаю - у нас че - 5млн. надо бугаев в армию?
давай всех что могут держать ... ну, лопату.. да не, ну зачем тупо садить всех на ... может кто то хочет ехать и бабло присылать? ну блин - нахера всех здоровых быков держать взаперти то?
я вот не хочу идти и шо?
разве, вот кстати, ракеты летали вчера - ну давай мне пзрк тогда. а вот если про...люблю, то
не ну реально - кому надо 5млн. мужичков держать в стране то? вставай с.... блаблабла шоле?
не понимаю.
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?