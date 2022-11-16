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Новини Війна
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Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 19 лютого 2023

війна,зсу

Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 19 лютого 2023 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

З"а відповідні постанови #8189 та #8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів. Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив Голова РНБО Олексій Данілов), додав парламентар.

Читайте: Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Автор: 

ВР (15027) мобілізація (3111) воєнний стан (575) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+2
Вчера иду по окопу - идет сін Арахнофобии, ну я и отдаю честь рядом солдату, а он мне - іііі, че ті не отдаешь мне, я вот старший капитан вот,
а я такой -
: Я вот младший полковопитек
: он такой - ща, розвоню(Папа, тут мне какой то поповник хочет вставить.. что7 ааа, я тут уже дегенерал, щас скажу)
- ыыы, где ты там?()а я свалил курить
- ыыы, вот и воюй стакими, мама, давай, я навое в(прилет)
ааааа(потом убирать надо кому то), мамааааааа(тікає)
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16.11.2022 16:34
+1
Передайте тогда приват банку , пока не откроют границы , то кредит платить нечем.
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16.11.2022 19:01
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Вчера иду по окопу - идет сін Арахнофобии, ну я и отдаю честь рядом солдату, а он мне - іііі, че ті не отдаешь мне, я вот старший капитан вот,
а я такой -
: Я вот младший полковопитек
: он такой - ща, розвоню(Папа, тут мне какой то поповник хочет вставить.. что7 ааа, я тут уже дегенерал, щас скажу)
- ыыы, где ты там?()а я свалил курить
- ыыы, вот и воюй стакими, мама, давай, я навое в(прилет)
ааааа(потом убирать надо кому то), мамааааааа(тікає)
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16.11.2022 16:34 Відповісти
просто в ролике - честь отдает солдат офицеру, в клипе - ВМВ, но видно что боевая обстановка, то не могу представить Арахнофобию и этого.. Бородатую жепщину.
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16.11.2022 16:37 Відповісти
нуну, всех мужичков закрыли... круто!
я не понимаю - у нас че - 5млн. надо бугаев в армию?
давай всех что могут держать ... ну, лопату.. да не, ну зачем тупо садить всех на ... может кто то хочет ехать и бабло присылать? ну блин - нахера всех здоровых быков держать взаперти то?
я вот не хочу идти и шо?
разве, вот кстати, ракеты летали вчера - ну давай мне пзрк тогда. а вот если про...люблю, то
не ну реально - кому надо 5млн. мужичков держать в стране то? вставай с.... блаблабла шоле?
не понимаю.
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16.11.2022 16:43 Відповісти
Дай угадаю...рассмеши комика? Не улыбнуло, ни разу.
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16.11.2022 17:25 Відповісти
я это не смотрел
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?
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16.11.2022 17:32 Відповісти
я это не смотрел
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?
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16.11.2022 17:33 Відповісти
Шикарно, хай дебіли, які "усталі ат вайни" в 2019-му, посидять у злиднях ще півроку. Вєдь какая разніца хто президент - професійний менеджер або клоун із шапіто каломойше.
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16.11.2022 18:47 Відповісти
Передайте тогда приват банку , пока не откроют границы , то кредит платить нечем.
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16.11.2022 19:01 Відповісти
Опача. Я вже чую виття носіїв штанців через облави в людних місцях, через призов обмежено придатних (доречі вже для частини ВОСів дозволили призивати кривих/горбатих). Ну що ж. Попереду нас чекають ачпуїтєльні 3 місяці ( мінімум). Зі смішними погрозами відправити у війська, позбавлення винагород і всьо такоє. Ящик "**********" в поміч.
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16.11.2022 19:33 Відповісти
 
 