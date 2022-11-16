Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 19 лютого 2023

Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 19 лютого 2023 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

З"а відповідні постанови #8189 та #8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів. Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив Голова РНБО Олексій Данілов), додав парламентар.

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