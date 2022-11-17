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Новини
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Сьогодні у Нідерландах оголосять вирок у справі MH17

mh17

У Нідерландах 17 листопада оголосять вирок щодо загибелі рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", який у липні 2014 року збила у небі над Донбасом російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Засідання має початися о 14:00. Рішення оголосять щодо усіх обвинувачуваних у справі - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За словами одного з адвокатів родичів загиблих пасажирів, жоден з них не з'явиться у суді. Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедія MH17: родичі загиблих просять суд встановити роль Росії у збитті літака - це не може зійти з рук державі, яка сприяє масовим убивствам

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР".

Автор: 

Нідерланди (1584) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+18
будуть винні 4 приватних особи! звідки в них взявся бук - залишиться поза межами розслідування
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17.11.2022 09:04
+15
Четырём обвиняемым - пожизненное, а путину и шойгу - выговор.....без занесения в личное дело !?
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17.11.2022 08:40
+15
Все буде так, як передбачає закон і які докази зібрали прокурори і слідчі. Якщо визнають винними отих телепнів-терористів із ГРУ РФ, то і так зрозуміло, що ГРУ є державною установою Засрашки і понесе відповідальність "лідер", як тільки перестане бути президентом терористичної держави. А по відношенню до тих, хто отримає пожиттєве, по всьому світу будуть розставлені червоні прапорці. Не пам'ятаєте хто головного свідка Цемаха включив в обмінний список терористів московії і не видав його в Нідерланди, а всіх розвідників, що провели цю операцію звільнили?
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17.11.2022 08:56
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Напевно знову щось таке нах#йовертять що не зрозумієш,хто ж винен.
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17.11.2022 08:39 Відповісти
будуть винні 4 приватних особи! звідки в них взявся бук - залишиться поза межами розслідування
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17.11.2022 09:04 Відповісти
Ну так.. сиділи чотири придурки, ім було нєіфг робити, вони купили в воєнторзі "Бук" і збили літак.
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17.11.2022 10:57 Відповісти
купили? ви ШООО? це ж можуть постраждати партнери з московії!
знайшли узбіччям валявся
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17.11.2022 11:06 Відповісти
пардоньте, не купили а видобули в шахті!
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17.11.2022 11:19 Відповісти
Четырём обвиняемым - пожизненное, а путину и шойгу - выговор.....без занесения в личное дело !?
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17.11.2022 08:40 Відповісти
Підозрюю, що у вироку навіть згадки про Кацапію не буде. А як же ж - а то ***** образиться.
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17.11.2022 09:18 Відповісти
Аби Байден щось знов не ляпнув.
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17.11.2022 08:43 Відповісти
Все четыре ублюдка, фамилии которых названы в теме, являются лишь криворукими исполнителями преступлений и террора, инициатором которых выступает кремлевское ху*ло. Без привлечения последнего к ответственности справедливость не восторжествует.
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17.11.2022 08:54 Відповісти
Все буде так, як передбачає закон і які докази зібрали прокурори і слідчі. Якщо визнають винними отих телепнів-терористів із ГРУ РФ, то і так зрозуміло, що ГРУ є державною установою Засрашки і понесе відповідальність "лідер", як тільки перестане бути президентом терористичної держави. А по відношенню до тих, хто отримає пожиттєве, по всьому світу будуть розставлені червоні прапорці. Не пам'ятаєте хто головного свідка Цемаха включив в обмінний список терористів московії і не видав його в Нідерланди, а всіх розвідників, що провели цю операцію звільнили?
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17.11.2022 08:56 Відповісти
Впевнений, що більша частина так званих виборців вже й забула про вагнергейт. Що вони мають таку особливість забувати все, що було вчора, свідчать результати всіх виборів, починаючи з 1991 року.
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17.11.2022 09:23 Відповісти
знайшли стрєлочників...реальних винних навіть не згадують
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17.11.2022 08:59 Відповісти
І розпочнете бомбити расєю ? хоча про що це я, яке бомбордування. Як завжди занепокоєння. а кацапів треба валити цю ракову пухлину .
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17.11.2022 09:01 Відповісти
якось вони швидко, хвилююсь прям щоб нічого не пропустили в своїх рослідуваннях
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17.11.2022 09:02 Відповісти
саме так, залишиться по за межами ЦЬОГО розслідування. Але воно фундамент для наступних які наразі тривають. В рамках цього розслідування були проведені експертизи та інші дії, які ************ в наступних. Тож їх вже не будуть проводити, а будуть просто на них спиратись
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17.11.2022 11:25 Відповісти
Повесить касаплутина.. и осиновым колом добить скотину.
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17.11.2022 09:02 Відповісти
Интересно, голландский Филлипс после решения суда и дальше будет сидеть в рашке и обеспечивать русню работой и деньгами?
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17.11.2022 09:13 Відповісти
Вирок буде, як і учора по Польщі: збила українська ракета (щоб росію не сердити), але Україна не винна (щоб і нас не винити).
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17.11.2022 09:16 Відповісти
Або ж визнають цих чотирьох винними і присудять їм показово по максимуму. Чому б і ні, дістати їх з росії все одно не можливо.
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17.11.2022 09:19 Відповісти
цирк вже замучився аплодувати ..
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17.11.2022 09:21 Відповісти
Засцють правду сказати?
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17.11.2022 09:23 Відповісти
Засцуть!

Навіть не сумніваюсь у цьому. Хоча сподіваюсь на справедливість.
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17.11.2022 10:38 Відповісти
Це скільки там?... Вісім років пройшло?
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17.11.2022 09:31 Відповісти
Кацапи подадуть апеляцію, і будуть ще 10 років розглядати. Спорим?
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17.11.2022 09:35 Відповісти
ні, дурних нема..
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17.11.2022 09:56 Відповісти
а последний пункт приговора: "путину владимиру - разбить кувалдой голову с трансляцией на весь мир"?
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17.11.2022 09:45 Відповісти
Ооо, це буде ганебно, ставлю гроші.
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17.11.2022 09:55 Відповісти
вот почему лично для меня очень подозрительный инциндент с ракетами в Польше как раз накануне решения суда МН17. Особенно, если помнить, как рашисты подбрасывали ложные фрагменты следствию, что бы сбить его с толку....
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17.11.2022 09:57 Відповісти
Чекаємо висеру в стилі "не все так однозначно"
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17.11.2022 10:10 Відповісти
Интересно, если ублюдка Гиркина, который сейчас находится в лугондонии, возьмут в плен его ЗЕсранцы обменяют, как Цемаха?
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17.11.2022 10:29 Відповісти
Да. Просто будут держать некоторое время взаперти, пока вал событий смоет свежесть пленения, а потом тихонько обменяют.
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17.11.2022 10:44 Відповісти
Дописувачів, які зовсім не обізнанні у сутті справ, не знайомі з перебігом процесу та його нюансами, краще утриматись від тупих ганебних коментів.
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17.11.2022 11:28 Відповісти
Я так понимаю, что известие о якобы окочуривании Пулатова, на суд не подействовало?
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17.11.2022 12:27 Відповісти
Тю ! Ну так для цього у нас є Ви !! Якщо не важко поясніть, які будуть наслідки для РФ, як держави ??
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17.11.2022 12:28 Відповісти
с 16:30

https://www.youtube.com/watch?v=MD3OHN3luAA
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17.11.2022 14:41 Відповісти
Профанация, как и обычно. Где Путин и его банда?! Тьфу, ничтожества...
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17.11.2022 11:52 Відповісти
...***** и подворотню повесить..прочюю швль болот мацковии на пожизненное под видео камеру....
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17.11.2022 15:10 Відповісти
 
 