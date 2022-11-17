Сьогодні у Нідерландах оголосять вирок у справі MH17

У Нідерландах 17 листопада оголосять вирок щодо загибелі рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", який у липні 2014 року збила у небі над Донбасом російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Засідання має початися о 14:00. Рішення оголосять щодо усіх обвинувачуваних у справі - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За словами одного з адвокатів родичів загиблих пасажирів, жоден з них не з'явиться у суді. Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.

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Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР".