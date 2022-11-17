Сегодня в Нидерландах объявят приговор по делу MH17

В Нидерландах 17 ноября объявят приговор по гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который в июле 2014 г. сбила в небе над Донбассом российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заседание должно начаться в 14:00. Решение объявят в отношении всех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. По словам одного из адвокатов родственников погибших пассажиров, ни один из них не появится в суде. Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

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Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ" ДНР Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне так называемой "ДНР".