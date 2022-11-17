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Новости
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Сегодня в Нидерландах объявят приговор по делу MH17

mh17

В Нидерландах 17 ноября объявят приговор по гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который в июле 2014 г. сбила в небе над Донбассом российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заседание должно начаться в 14:00. Решение объявят в отношении всех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. По словам одного из адвокатов родственников погибших пассажиров, ни один из них не появится в суде. Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

Читайте: По делу MH17 состоялось последнее заседание. Приговор будет 17 ноября

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ" ДНР Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне так называемой "ДНР".

Нидерланды (1598) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+18
будуть винні 4 приватних особи! звідки в них взявся бук - залишиться поза межами розслідування
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17.11.2022 09:04
+15
Четырём обвиняемым - пожизненное, а путину и шойгу - выговор.....без занесения в личное дело !?
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17.11.2022 08:40
+15
Все буде так, як передбачає закон і які докази зібрали прокурори і слідчі. Якщо визнають винними отих телепнів-терористів із ГРУ РФ, то і так зрозуміло, що ГРУ є державною установою Засрашки і понесе відповідальність "лідер", як тільки перестане бути президентом терористичної держави. А по відношенню до тих, хто отримає пожиттєве, по всьому світу будуть розставлені червоні прапорці. Не пам'ятаєте хто головного свідка Цемаха включив в обмінний список терористів московії і не видав його в Нідерланди, а всіх розвідників, що провели цю операцію звільнили?
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17.11.2022 08:56
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Напевно знову щось таке нах#йовертять що не зрозумієш,хто ж винен.
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17.11.2022 08:39 Ответить
будуть винні 4 приватних особи! звідки в них взявся бук - залишиться поза межами розслідування
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17.11.2022 09:04 Ответить
Ну так.. сиділи чотири придурки, ім було нєіфг робити, вони купили в воєнторзі "Бук" і збили літак.
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17.11.2022 10:57 Ответить
купили? ви ШООО? це ж можуть постраждати партнери з московії!
знайшли узбіччям валявся
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17.11.2022 11:06 Ответить
пардоньте, не купили а видобули в шахті!
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17.11.2022 11:19 Ответить
Четырём обвиняемым - пожизненное, а путину и шойгу - выговор.....без занесения в личное дело !?
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17.11.2022 08:40 Ответить
Підозрюю, що у вироку навіть згадки про Кацапію не буде. А як же ж - а то ***** образиться.
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17.11.2022 09:18 Ответить
Аби Байден щось знов не ляпнув.
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17.11.2022 08:43 Ответить
Все четыре ублюдка, фамилии которых названы в теме, являются лишь криворукими исполнителями преступлений и террора, инициатором которых выступает кремлевское ху*ло. Без привлечения последнего к ответственности справедливость не восторжествует.
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17.11.2022 08:54 Ответить
Все буде так, як передбачає закон і які докази зібрали прокурори і слідчі. Якщо визнають винними отих телепнів-терористів із ГРУ РФ, то і так зрозуміло, що ГРУ є державною установою Засрашки і понесе відповідальність "лідер", як тільки перестане бути президентом терористичної держави. А по відношенню до тих, хто отримає пожиттєве, по всьому світу будуть розставлені червоні прапорці. Не пам'ятаєте хто головного свідка Цемаха включив в обмінний список терористів московії і не видав його в Нідерланди, а всіх розвідників, що провели цю операцію звільнили?
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17.11.2022 08:56 Ответить
Впевнений, що більша частина так званих виборців вже й забула про вагнергейт. Що вони мають таку особливість забувати все, що було вчора, свідчать результати всіх виборів, починаючи з 1991 року.
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17.11.2022 09:23 Ответить
знайшли стрєлочників...реальних винних навіть не згадують
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17.11.2022 08:59 Ответить
І розпочнете бомбити расєю ? хоча про що це я, яке бомбордування. Як завжди занепокоєння. а кацапів треба валити цю ракову пухлину .
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17.11.2022 09:01 Ответить
якось вони швидко, хвилююсь прям щоб нічого не пропустили в своїх рослідуваннях
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17.11.2022 09:02 Ответить
саме так, залишиться по за межами ЦЬОГО розслідування. Але воно фундамент для наступних які наразі тривають. В рамках цього розслідування були проведені експертизи та інші дії, які ************ в наступних. Тож їх вже не будуть проводити, а будуть просто на них спиратись
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17.11.2022 11:25 Ответить
Повесить касаплутина.. и осиновым колом добить скотину.
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17.11.2022 09:02 Ответить
Интересно, голландский Филлипс после решения суда и дальше будет сидеть в рашке и обеспечивать русню работой и деньгами?
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17.11.2022 09:13 Ответить
Вирок буде, як і учора по Польщі: збила українська ракета (щоб росію не сердити), але Україна не винна (щоб і нас не винити).
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17.11.2022 09:16 Ответить
Або ж визнають цих чотирьох винними і присудять їм показово по максимуму. Чому б і ні, дістати їх з росії все одно не можливо.
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17.11.2022 09:19 Ответить
цирк вже замучився аплодувати ..
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17.11.2022 09:21 Ответить
Засцють правду сказати?
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17.11.2022 09:23 Ответить
Засцуть!

Навіть не сумніваюсь у цьому. Хоча сподіваюсь на справедливість.
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17.11.2022 10:38 Ответить
Це скільки там?... Вісім років пройшло?
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17.11.2022 09:31 Ответить
Кацапи подадуть апеляцію, і будуть ще 10 років розглядати. Спорим?
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17.11.2022 09:35 Ответить
ні, дурних нема..
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17.11.2022 09:56 Ответить
а последний пункт приговора: "путину владимиру - разбить кувалдой голову с трансляцией на весь мир"?
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17.11.2022 09:45 Ответить
Ооо, це буде ганебно, ставлю гроші.
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17.11.2022 09:55 Ответить
вот почему лично для меня очень подозрительный инциндент с ракетами в Польше как раз накануне решения суда МН17. Особенно, если помнить, как рашисты подбрасывали ложные фрагменты следствию, что бы сбить его с толку....
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17.11.2022 09:57 Ответить
Чекаємо висеру в стилі "не все так однозначно"
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17.11.2022 10:10 Ответить
Интересно, если ублюдка Гиркина, который сейчас находится в лугондонии, возьмут в плен его ЗЕсранцы обменяют, как Цемаха?
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17.11.2022 10:29 Ответить
Да. Просто будут держать некоторое время взаперти, пока вал событий смоет свежесть пленения, а потом тихонько обменяют.
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17.11.2022 10:44 Ответить
Дописувачів, які зовсім не обізнанні у сутті справ, не знайомі з перебігом процесу та його нюансами, краще утриматись від тупих ганебних коментів.
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17.11.2022 11:28 Ответить
Я так понимаю, что известие о якобы окочуривании Пулатова, на суд не подействовало?
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17.11.2022 12:27 Ответить
Тю ! Ну так для цього у нас є Ви !! Якщо не важко поясніть, які будуть наслідки для РФ, як держави ??
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17.11.2022 12:28 Ответить
с 16:30

https://www.youtube.com/watch?v=MD3OHN3luAA
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17.11.2022 14:41 Ответить
Профанация, как и обычно. Где Путин и его банда?! Тьфу, ничтожества...
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17.11.2022 11:52 Ответить
...***** и подворотню повесить..прочюю швль болот мацковии на пожизненное под видео камеру....
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17.11.2022 15:10 Ответить
 
 