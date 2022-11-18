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Новини Війна
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На боці РФ проти України воюють 20 ексберкутівців, - ДБР

беркут

На сьогодні 20 колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" воюють проти України на боці РФ.

Про це повідомив заступник керівника Управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський під час дискусії "Перспективи розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Яблонського, після повномасштабного вторгнення Росії Управління у справах Майдану ДБР розпочало перевірку експрацівників "Беркута", щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції гідності, але була інформація, що їх задіювали до охорони громадського порядку.

"Ми розпочали їх перевірку на колабораційну діяльність і встановили, що з усіх підрозділів "Беркута" уже 20 осіб воюють проти України або служать у так званих правоохоронних органах держави-агресора. Зараз по частині з них є підозри. Інші особи перевіряються оперативними підрозділами", - сказав він.

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Водночас керівник першого відділу Управління Державного бюро розслідувань Віталій Музика повідомив, що ДБР найближчим часом планує передати до суду провадження стосовно бійців загону "Беркут", яким командував Дмитро Садовник.

"Він разом з іншими бійцями своєї роти переховується на території Російської Федерації. Відомо, що частина його підлеглих нині воює проти України", - сказав Музика.

Своєю чергою заступник Генпрокурора Олексій Хоменко поінформував, що цьогоріч прокуратура оголосила підозру командиру роти севастопольського "Беркута", який організував убивство трьох протестувальників. Унаслідок дій його підлеглих були поранені майже 200 учасників Революції гідності. Надалі він очолив управління росгвардії у Севастополі і був обраний у раду федерації РФ.

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За словами Хоменка, справа щодо командира севастопольського "Беркута" демонструє: ті, хто убивав людей на Майдані, зараз на боці ворога вбивають українських військовослужбовців.

Автор: 

Беркут (533) державна зрада (1714) Садовник (9) ДБР (3552) Яблонський Артем (7)


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Топ коментарі
+30
а де ті беркути, що розстрілювали протестувальників на Майдані, яких Зеля наказав Рябокепці/Сабакову випустити в 2019-му році прямо з зали суду за декілька днів до оголошення вироку?

Напевне, десь за бізнес-інтереси Порошенка воюють...
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18.11.2022 01:56 Відповісти
+28
А Шуфрич - голова комитета Рады по свободе слова.
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18.11.2022 01:59 Відповісти
+28
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18.11.2022 02:14 Відповісти
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а де ті беркути, що розстрілювали протестувальників на Майдані, яких Зеля наказав Рябокепці/Сабакову випустити в 2019-му році прямо з зали суду за декілька днів до оголошення вироку?

Напевне, десь за бізнес-інтереси Порошенка воюють...
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18.11.2022 01:56 Відповісти
Ти забув за Гриценка, який вивозив цю мерзоту з Києва.
Між іншим, у якому баті той полковник? Чи не в "Монако"?
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18.11.2022 03:16 Відповісти
Це який Гриценко, той що муж Мостової ? А яким він там боком ?
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18.11.2022 05:24 Відповісти
Украина не добила пятую колону Кремля у себя дома.

Беркутовцы это только вершина айсберга.

Нужно полное очищение общества.
»Всеобщая люстрация» с наказанием.

Если это не сделает «государство» во время, то это могут сделать Сами « ответственные граждане». Не стоит ждать судью Линча..
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18.11.2022 14:55 Відповісти
А где имена и фото этих 20 убийц?!

Почему «личико покрыто»?

Их Фото с именами должны быть известны всей Украине!

Хватит играть «в защиту персональных данных» этих уродов.
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18.11.2022 15:01 Відповісти
А Шуфрич - голова комитета Рады по свободе слова.
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18.11.2022 01:59 Відповісти
До чого тут бізнес інтереси Порошенка? Якийсь бред
Зєля відпустив беркутов, Зеля отпустил вагнеровцев, Зеля отпустил Цемаха и все в интересах Пороха?
Да вы, батенька, просто сказочник
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18.11.2022 02:03 Відповісти
У вас совсем с чувством юмора туго?) У Ан Мура же хорошо видно не прикрытый сарказм)
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18.11.2022 03:44 Відповісти
Ну дивина ! Ан Мура заподозрили ? Остап видать давно не читав ЦН.
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18.11.2022 05:27 Відповісти
Необхідно робити нову структуру, як Моссад та знищувати покидьків
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18.11.2022 02:06 Відповісти
Так кто отвечать будет за всех этих отпущеных?
Вот в чем вопрос
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18.11.2022 02:06 Відповісти
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18.11.2022 02:14 Відповісти
прастіть і панять.. нє всьо так адназначна.. і просто перестать стрєлять.
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18.11.2022 02:29 Відповісти
не здатна діюча влада боротись з колаборантами бо сама така а всі хто працює чи співпрацюї з ворогом мають йти за ковальовим та стремоусовим , а то від дбр та сбУ не дочекаємось...
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18.11.2022 02:18 Відповісти

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18.11.2022 02:20 Відповісти
Допу на нары!

Хватит бегать в форме ВСУ и пиариться.
к ответу щура!
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18.11.2022 15:04 Відповісти

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18.11.2022 02:22 Відповісти
Тільки 20? Угу...
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18.11.2022 04:12 Відповісти
Этих тварей из двуглавого беркута ни в коем случае нельзя менять. Они должны получить максимальные сроки заключения или быть уничтожены. И если будут суды по ним - контроль за судьями должкен быть под микроскопом. Только так можно сломать судебно-мусорское государство.
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18.11.2022 04:33 Відповісти
Там першу скрипку по відпустці грав Арсен Аваков. Без нього там нічого не рішалось. памятаєте історію з організатором убивства в Херсоні. Так його в Порубне на кордон відвозив сам начальник обслуправління МВС, а Антоша скрізь розказував, що це СБУ підстроїло і вказав пальцем на непричетну особу. Там була грандіозний хабар за розвал кримінальної справи. Але поскільки МВС зараз очолює дружбалик Антона, активний учасник операції "Двері ОПи", Арсен може відпочивати.
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18.11.2022 05:42 Відповісти
Якщо комусь попадуться - не беріть їх в полон будь ласка!
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18.11.2022 05:52 Відповісти
А скільки ексберкутівців воюють на боці України? І про це треба обов'язково говорити.
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18.11.2022 07:09 Відповісти
А же там зараз чоловік Верещучки?
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18.11.2022 07:27 Відповісти
Назви "беркут" для підрозділу правоохоронних органів не повинно було бути в принципі. Бо беркут це хижий, агресивний птах, який нападає на жертву, в якої проблеми зі своїм захистом.
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18.11.2022 07:28 Відповісти
Коли пали, та у нас вчора в Україні спорт очолили путініст Гутцайт, Суркіс і Шуфрич !!!
Зелені мразі єрмак і татаров чого тільки варті!
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18.11.2022 07:41 Відповісти
За що воюємо? Щоб все було як і раніше? Щоб вся мразота повернулася з-за кордону, а інші мразота їх обрала на чергових виборах? І всі покірно це сприйняли?
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18.11.2022 08:06 Відповісти
А в ОП сидить колишній начальник цих беркутівців Татаров.

ДБР це не хвилює?
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18.11.2022 08:11 Відповісти
В расход..
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18.11.2022 08:29 Відповісти
Чому забулися про татрова і ще з десяток біля нього, які сидять у самих високих владних кабінетах і шкодячть Україні? У кіно про Голобородьку цього не було?
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18.11.2022 08:29 Відповісти
вместе с вагнероацами, которых тоже отдали
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18.11.2022 09:11 Відповісти
тварей в плен не брать ..
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18.11.2022 10:07 Відповісти
От командира "Беркута" до сенатора - севастопольские парламентарии выбрали своего представителя в Совфеде



Командир севастопольского спецподразделения "Беркут" подполковник Колбин рапортует о возвращении отряда.

Ожидаемо им стал депутат от округа № 6 Сергей Колбин, поэтому в следующем году горожанам придется вновь идти на избирательные участки. О подробностях избрания второго сенатора от Севастополя - в материале ИА FederalCity.

На внеочередном пленарном заседании депутаты рассматривали две кандидатуры - Романа Кияшко (выдвинут КПРФ) и Сергея Колбина (от "единороссов").

Первый секретарь горком Василий Пархоменко, стоя на трибуне, назвал Совет Федерации местом, где сидят отставные политики, по сути, досиживающие свое на властном Олимпе. Однако несколько нелогично попросил своих коллег-парламентариев отправить на эту синекуру второго секретаря горкома Кияшко.

Все остальные депутаты выступали за кандидатуру одномандатника Колбина. Фракция "Единой России" накануне утвердила его в качестве представителя законодательной власти Севастополя в СФ, ЛДПР также решила поддержать бывшего командира "Беркута".

Как закономерный итог - 20 голосов "за", три "против".

В своем выступлении почти сенатор пообещал защищать в Совете Федерации права и интересы каждого севастопольца вне зависимости от партийной принадлежности.


На трибуне - депутат от округа № 6 Сергей Колбин. Источник: sevzakon.ru.

Избранию главы комитета по законодательству и госстроительству предшествовала оживленная дискуссия среди городского истеблишмента и СМИ. Примечательно, что поначалу в качестве будущего сенатора многие видели спикера заксобрания Владимира Немцева. Предполагалось, что его на должности председателя парламента сменит недавно избранный по округу № 2 вице-адмирал Валерий Куликов, недавний член Совета Федерации от Севастополя по губернаторской квоте. Однако рокировки не случилось.

Среди реальных кандидатур была также вице-спикер и глава фракции ЕР Татьяна Лобач, но она публично отказалась от сенаторского кресла, пояснив, что не может бросить своих избирателей-балаклавцев.

Называлась также фамилия бизнесмена и мецената Сергея Лисейцева, который известен своей поддержкой политических проектов исполнительной власти. О Сергее Колбине, как о потенциальном члене Совфеда, заговорили относительно недавно, и именно он стал сенатором.


Пленарное заседание заксобрания Севастополя, 29 октября 2020 года. Источник: sevzakon.ru.

По мнению ряда политологов, в какой-то мере он является компромиссной фигурой, в равной степени приближенной к городскому правительству, силовикам и самому влиятельному человеку города федерального значения Алексею Чалому.

Сергей Колбин родился в 1969 году в семье потомственного военного. Поначалу он пошел по стопам отца, но после развала Советского Союза перешел в систему МВД.

С мая 1994 года Сергей Колбин служит в Севастополе, в частях Нацгвардии, на должности заместителя командира горно-стрелкового батальона специального назначения "Кобра".

После расформирования войск Нацгвардии в 2001 году переведен в УМВД по г. Севастополю, с 2005 года по 2014 год командир севастопольской роты милиции особого назначения "Беркут".

Когда в столице Украины начались беспорядки, полсотни бойцов севастопольского "Беркута" под командованием подполковника Колбина находились в Киеве, в самой гуще событий 11 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го.


Подполковник Сергей Колбин, Майдан, Киев, февраль 2014 года
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19.11.2022 15:21 Відповісти
 
 