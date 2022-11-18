На боці РФ проти України воюють 20 ексберкутівців, - ДБР

На сьогодні 20 колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" воюють проти України на боці РФ.

Про це повідомив заступник керівника Управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський під час дискусії "Перспективи розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Яблонського, після повномасштабного вторгнення Росії Управління у справах Майдану ДБР розпочало перевірку експрацівників "Беркута", щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції гідності, але була інформація, що їх задіювали до охорони громадського порядку.

"Ми розпочали їх перевірку на колабораційну діяльність і встановили, що з усіх підрозділів "Беркута" уже 20 осіб воюють проти України або служать у так званих правоохоронних органах держави-агресора. Зараз по частині з них є підозри. Інші особи перевіряються оперативними підрозділами", - сказав він.

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Водночас керівник першого відділу Управління Державного бюро розслідувань Віталій Музика повідомив, що ДБР найближчим часом планує передати до суду провадження стосовно бійців загону "Беркут", яким командував Дмитро Садовник.

"Він разом з іншими бійцями своєї роти переховується на території Російської Федерації. Відомо, що частина його підлеглих нині воює проти України", - сказав Музика.

Своєю чергою заступник Генпрокурора Олексій Хоменко поінформував, що цьогоріч прокуратура оголосила підозру командиру роти севастопольського "Беркута", який організував убивство трьох протестувальників. Унаслідок дій його підлеглих були поранені майже 200 учасників Революції гідності. Надалі він очолив управління росгвардії у Севастополі і був обраний у раду федерації РФ.

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За словами Хоменка, справа щодо командира севастопольського "Беркута" демонструє: ті, хто убивав людей на Майдані, зараз на боці ворога вбивають українських військовослужбовців.