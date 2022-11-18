На боці РФ проти України воюють 20 ексберкутівців, - ДБР
На сьогодні 20 колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" воюють проти України на боці РФ.
Про це повідомив заступник керівника Управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський під час дискусії "Перспективи розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Яблонського, після повномасштабного вторгнення Росії Управління у справах Майдану ДБР розпочало перевірку експрацівників "Беркута", щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції гідності, але була інформація, що їх задіювали до охорони громадського порядку.
"Ми розпочали їх перевірку на колабораційну діяльність і встановили, що з усіх підрозділів "Беркута" уже 20 осіб воюють проти України або служать у так званих правоохоронних органах держави-агресора. Зараз по частині з них є підозри. Інші особи перевіряються оперативними підрозділами", - сказав він.
Водночас керівник першого відділу Управління Державного бюро розслідувань Віталій Музика повідомив, що ДБР найближчим часом планує передати до суду провадження стосовно бійців загону "Беркут", яким командував Дмитро Садовник.
"Він разом з іншими бійцями своєї роти переховується на території Російської Федерації. Відомо, що частина його підлеглих нині воює проти України", - сказав Музика.
Своєю чергою заступник Генпрокурора Олексій Хоменко поінформував, що цьогоріч прокуратура оголосила підозру командиру роти севастопольського "Беркута", який організував убивство трьох протестувальників. Унаслідок дій його підлеглих були поранені майже 200 учасників Революції гідності. Надалі він очолив управління росгвардії у Севастополі і був обраний у раду федерації РФ.
За словами Хоменка, справа щодо командира севастопольського "Беркута" демонструє: ті, хто убивав людей на Майдані, зараз на боці ворога вбивають українських військовослужбовців.
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Напевне, десь за бізнес-інтереси Порошенка воюють...
Між іншим, у якому баті той полковник? Чи не в "Монако"?
Беркутовцы это только вершина айсберга.
Нужно полное очищение общества.
»Всеобщая люстрация» с наказанием.
Если это не сделает «государство» во время, то это могут сделать Сами « ответственные граждане». Не стоит ждать судью Линча..
Почему «личико покрыто»?
Их Фото с именами должны быть известны всей Украине!
Хватит играть «в защиту персональных данных» этих уродов.
Зєля відпустив беркутов, Зеля отпустил вагнеровцев, Зеля отпустил Цемаха и все в интересах Пороха?
Да вы, батенька, просто сказочник
Вот в чем вопрос
Хватит бегать в форме ВСУ и пиариться.
к ответу щура!
Зелені мразі єрмак і татаров чого тільки варті!
ДБР це не хвилює?
Командир севастопольского спецподразделения "Беркут" подполковник Колбин рапортует о возвращении отряда.
Ожидаемо им стал депутат от округа № 6 Сергей Колбин, поэтому в следующем году горожанам придется вновь идти на избирательные участки. О подробностях избрания второго сенатора от Севастополя - в материале ИА FederalCity.
На внеочередном пленарном заседании депутаты рассматривали две кандидатуры - Романа Кияшко (выдвинут КПРФ) и Сергея Колбина (от "единороссов").
Первый секретарь горком Василий Пархоменко, стоя на трибуне, назвал Совет Федерации местом, где сидят отставные политики, по сути, досиживающие свое на властном Олимпе. Однако несколько нелогично попросил своих коллег-парламентариев отправить на эту синекуру второго секретаря горкома Кияшко.
Все остальные депутаты выступали за кандидатуру одномандатника Колбина. Фракция "Единой России" накануне утвердила его в качестве представителя законодательной власти Севастополя в СФ, ЛДПР также решила поддержать бывшего командира "Беркута".
Как закономерный итог - 20 голосов "за", три "против".
В своем выступлении почти сенатор пообещал защищать в Совете Федерации права и интересы каждого севастопольца вне зависимости от партийной принадлежности.
На трибуне - депутат от округа № 6 Сергей Колбин. Источник: sevzakon.ru.
Избранию главы комитета по законодательству и госстроительству предшествовала оживленная дискуссия среди городского истеблишмента и СМИ. Примечательно, что поначалу в качестве будущего сенатора многие видели спикера заксобрания Владимира Немцева. Предполагалось, что его на должности председателя парламента сменит недавно избранный по округу № 2 вице-адмирал Валерий Куликов, недавний член Совета Федерации от Севастополя по губернаторской квоте. Однако рокировки не случилось.
Среди реальных кандидатур была также вице-спикер и глава фракции ЕР Татьяна Лобач, но она публично отказалась от сенаторского кресла, пояснив, что не может бросить своих избирателей-балаклавцев.
Называлась также фамилия бизнесмена и мецената Сергея Лисейцева, который известен своей поддержкой политических проектов исполнительной власти. О Сергее Колбине, как о потенциальном члене Совфеда, заговорили относительно недавно, и именно он стал сенатором.
Пленарное заседание заксобрания Севастополя, 29 октября 2020 года. Источник: sevzakon.ru.
По мнению ряда политологов, в какой-то мере он является компромиссной фигурой, в равной степени приближенной к городскому правительству, силовикам и самому влиятельному человеку города федерального значения Алексею Чалому.
Сергей Колбин родился в 1969 году в семье потомственного военного. Поначалу он пошел по стопам отца, но после развала Советского Союза перешел в систему МВД.
С мая 1994 года Сергей Колбин служит в Севастополе, в частях Нацгвардии, на должности заместителя командира горно-стрелкового батальона специального назначения "Кобра".
После расформирования войск Нацгвардии в 2001 году переведен в УМВД по г. Севастополю, с 2005 года по 2014 год командир севастопольской роты милиции особого назначения "Беркут".
Когда в столице Украины начались беспорядки, полсотни бойцов севастопольского "Беркута" под командованием подполковника Колбина находились в Киеве, в самой гуще событий 11 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го.
Подполковник Сергей Колбин, Майдан, Киев, февраль 2014 года