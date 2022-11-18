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Новини Війна
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У 2023 році Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах, - Резніков

резніков

Міністр оборони Олексій Резінков розповів, що українські виробники розробили також бронежилет спеціально для захисниць з врахуванням антропологічних особливостей.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі пам’ятають, наскільки непростою була ситуація з забезпеченням шоломами та бронежилетами у березні та квітні. Згідно з даними, які мені доповідали, на весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві … один шолом. Стартувати довелося саме у такій реальності. Станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не тільки забезпечило поточні потреби Збройних Сил України, але й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів. Це при тому, що відбувається постійний рух – забезпечуються нові підрозділи, здійснюється заміна тощо. Резерв буде поступово зростати відповідно до запитів ЗСУ. На цей результат вже можна спиратися" .- наголосив міністр.

За його словами, результат не тільки кількісний.

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"Взимку 2022 року українські виробники бронежилетів були спроможні виготовити 3-5 тис. одиниць броні на місяць. Що абсолютно не відповідало запитам військових. Коли виникла необхідність швидко забезпечувати армію, чисельність якої вибухова зростала, Міноборони довелося активно працювати на зовнішньому ринку, імпортувати. З метою диверсифікації було укладено десятки контрактів. Ми також зверталися за допомогою до міжнародних партнерів. Велику допомогу тоді надали наші громадяни, волонтери". - сказав очільник Міноборони.

Резніков зазначив, що наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням.

Міністр продемонстрував екземпляри шоломів і бронежилетів українського виробництва, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО.

"Наші виробники не тільки виконували замовлення для Міноборони, але й експериментували, створювали нові зразки, підвищували якість. Зокрема, розроблено бронежилет спеціально для наших захисниць з врахуванням антропологічних особливостей, з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Йому немає аналогів. Після завершення циклу випробувань він піде у війська. Так само зараз тестується бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами і низкою новацій, які знижують навантаження на спину і дозволяють одним рухом швидко скинути захист. Він легкий і надійний. Переконаний, що ці продукти мають потенціал стати конкурентними на міжнародному ринку" , - пояснив він.

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За словами Резнікова, Міноборони ініціювало та забезпечило ухвалення рішення Уряду, яке значно спростило процес випробування та прийняття зразків на озброєння чи постачання: "Наступним кроком буде перегляд усіх існуючих ДКРів (дослідно-конструкторських розробок), щоб залишити фінансування тільки тих, які дійсно зорієнтовані на результат. А також зміна підходу до реалізації ДКР. Щоб вони не перетворювалися на безкінечний процес, який може тривати десятиліттям і підтримуватися тільки тому, що на нього вже колись були витрачені кошти, а закрити – це взяти на себе відповідальність".

"Я готовий брати на себе цю відповідальність, щоб забезпечити потрібну динаміку. Інакше ми будемо залежні і приречені наздоганяти навіть там, де спроможні бути лідерами. Ми вдосконалюємо логістику, у тому числі – через впровадження натівської програми Logfas. Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проектів підтримки не середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України", - підсумував очільник Міноборони.

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Автор: 

армія (3778) оборона (4822) Бронежилет (157) ЗСУ (7658) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+22
Бачили ми, як ви за три роки самостійно "забезпечили"
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18.11.2022 12:31 Відповісти
+22
генерала Марченко за бронежелеты перестаньте преследовать и залог верните
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18.11.2022 12:35 Відповісти
+18
до 19 года самостийно все забеспечували...але мудрий нарид выришив по иншому..
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18.11.2022 12:34 Відповісти
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18.11.2022 12:30 Відповісти
...Або ж (якщо це не черговий "свістьож") когось дуууже міцно вхопили за яйця наші західні партнери. Треба ж і самім щось робити, а не бігати з протягнутою рукою до союзників, навіть попри критичний стан в економіці!
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18.11.2022 13:43 Відповісти
Ви, потвори, хоч один патронний завод побудуйте
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18.11.2022 14:06 Відповісти
Шоломи, броніки це ті,що наші партнери передали. Так ви ж їх продасте оркам ще до весни.
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18.11.2022 14:10 Відповісти
Его можно назвать умным?!

зачем публично Во время Войны информировать врага?

Какое военное изделие будет изготавливаться в Украине?

В какие сроки.
В каком объёме.
Какого качества.

Закон об охране гостайны Уже Отменил?
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18.11.2022 14:27 Відповісти
в якому тисячолітті Україна буде здатна сама виробляти *********?
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18.11.2022 12:30 Відповісти
У столітті БЕЗ ЗЕ (( інакше ні в якому , бо дороги то святе , на снаряди не вистачатиме ((
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18.11.2022 12:36 Відповісти
Коли здихаємося g2московитів, москальських попів, коли влада належатиме українцям, то відразу й будк здатна.
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18.11.2022 14:08 Відповісти
***** ви молодці. Такими темпами десь в 2981 зможете і ракети самостійно виготовляти?
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18.11.2022 12:31 Відповісти
Бачили ми, як ви за три роки самостійно "забезпечили"
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18.11.2022 12:31 Відповісти
до 19 года самостийно все забеспечували...але мудрий нарид выришив по иншому..
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18.11.2022 12:34 Відповісти
Самостійно попросити у союзників, а потім роззявляти на них халяву, що мало дали...
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18.11.2022 12:34 Відповісти
Это ложь. Хотя, если нас заставят подписать капитуляцию и армия уменьшится, то тогда да, да..
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18.11.2022 12:34 Відповісти
не заставлять, а пуголовок дурноголовий підпише обноособно, без погодження
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18.11.2022 12:36 Відповісти
ну..да. В начале вторжения почти это и произошло.
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18.11.2022 13:13 Відповісти
піндити не мішки ворочати..десь за спиною пальці схрестив, опудало..яка промисловість?? кричите ж, шо всьо пропало - енергетична система у критичному стані..
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18.11.2022 12:35 Відповісти
генерала Марченко за бронежелеты перестаньте преследовать и залог верните
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18.11.2022 12:35 Відповісти
4 роки знадобилось шоб вийти на рівень 2019 року.
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18.11.2022 12:36 Відповісти
Знов брехня.
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18.11.2022 12:36 Відповісти
Немає нічого неможливого якщо ти ********.
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18.11.2022 12:37 Відповісти
Чекаємо фотосесію бершої бледі у вітчизняному бронєжилеті і шоломі з розчепіренними ногами.
Енні Лейбовіц не турбуйте,зєкономте трохи бюджетних коштів.Хай Єрмак сфотографує.
Але...Чи буде дешевше?
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18.11.2022 12:39 Відповісти
зекономте
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18.11.2022 12:47 Відповісти
Це якісь нові бронежилети чи такі ж, за які найвеличніший кидав за грати Марченка?
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18.11.2022 12:42 Відповісти
Дуже велика підозра,що найвеличніший дав заробити на бронежилетах Колі Мітболу.
Все ж не чужа людина. Та й від ножа можуть ті броніки захистити...Мабуть.
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18.11.2022 12:57 Відповісти
********, мля
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18.11.2022 12:46 Відповісти
Так, шоломи, бронежилети дуже потрібні моїм красеням. З лютого ніяк, але ракети дуже потрібні, і не з 2025
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18.11.2022 12:52 Відповісти
Випав сніг...Білі маскувальні халати...ними наші забезпечені?..Прості речі,як ото ложка,термос...про них мають дбати волонтери,про більш складні і дорогі нехай дбає держава...
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18.11.2022 12:53 Відповісти
на дев'ятий рік війни спромоглись шоломів наробити ! це зе-перемога ! коли патрони почнемо виробляти ?
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18.11.2022 13:02 Відповісти
Все шо кажуть посіпаки зеленского, треба возводити у куб брехні - от тоді буде 100% правдива брехня.
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18.11.2022 13:06 Відповісти
Кремлевский мрійник ! А в 2025 році Україна ого-го ?
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18.11.2022 13:16 Відповісти
Ви даже те що вже розроблене заморозили! А тепер розповідаєте про те що ви щось розробили і виготовлятимете. На чому? Багато підприємств зруйновано
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18.11.2022 13:23 Відповісти
знову обіцянки продає
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18.11.2022 13:30 Відповісти
Зовсім недавно, такі ж самі П И З Д У Н И запевняли, що Українська енергосистема має надпотужний запас стабільності, інші бекали що росіся вже ніколи не зможе зібрати більше 50 ракет для удару. Питання: на Х У Я і навіщо П И З Д І Т И ?
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18.11.2022 14:12 Відповісти
Уже накормил Армию яйцами , пока СМИ не проверили ... С Брониками тоже был инцидент ... А про аваковские рюкзаки забыли ... МЫ ПОМНИМ ... Так и живем от скандала до скандала , а между ними ПИАР . И главное виновных НЕТТТТ .
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29.01.2023 17:33 Відповісти
 
 