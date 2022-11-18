У 2023 році Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резінков розповів, що українські виробники розробили також бронежилет спеціально для захисниць з врахуванням антропологічних особливостей.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі пам’ятають, наскільки непростою була ситуація з забезпеченням шоломами та бронежилетами у березні та квітні. Згідно з даними, які мені доповідали, на весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві … один шолом. Стартувати довелося саме у такій реальності. Станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не тільки забезпечило поточні потреби Збройних Сил України, але й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів. Це при тому, що відбувається постійний рух – забезпечуються нові підрозділи, здійснюється заміна тощо. Резерв буде поступово зростати відповідно до запитів ЗСУ. На цей результат вже можна спиратися" .- наголосив міністр.

За його словами, результат не тільки кількісний.

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"Взимку 2022 року українські виробники бронежилетів були спроможні виготовити 3-5 тис. одиниць броні на місяць. Що абсолютно не відповідало запитам військових. Коли виникла необхідність швидко забезпечувати армію, чисельність якої вибухова зростала, Міноборони довелося активно працювати на зовнішньому ринку, імпортувати. З метою диверсифікації було укладено десятки контрактів. Ми також зверталися за допомогою до міжнародних партнерів. Велику допомогу тоді надали наші громадяни, волонтери". - сказав очільник Міноборони.

Резніков зазначив, що наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням.

Міністр продемонстрував екземпляри шоломів і бронежилетів українського виробництва, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО.

"Наші виробники не тільки виконували замовлення для Міноборони, але й експериментували, створювали нові зразки, підвищували якість. Зокрема, розроблено бронежилет спеціально для наших захисниць з врахуванням антропологічних особливостей, з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Йому немає аналогів. Після завершення циклу випробувань він піде у війська. Так само зараз тестується бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами і низкою новацій, які знижують навантаження на спину і дозволяють одним рухом швидко скинути захист. Він легкий і надійний. Переконаний, що ці продукти мають потенціал стати конкурентними на міжнародному ринку" , - пояснив він.

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За словами Резнікова, Міноборони ініціювало та забезпечило ухвалення рішення Уряду, яке значно спростило процес випробування та прийняття зразків на озброєння чи постачання: "Наступним кроком буде перегляд усіх існуючих ДКРів (дослідно-конструкторських розробок), щоб залишити фінансування тільки тих, які дійсно зорієнтовані на результат. А також зміна підходу до реалізації ДКР. Щоб вони не перетворювалися на безкінечний процес, який може тривати десятиліттям і підтримуватися тільки тому, що на нього вже колись були витрачені кошти, а закрити – це взяти на себе відповідальність".

"Я готовий брати на себе цю відповідальність, щоб забезпечити потрібну динаміку. Інакше ми будемо залежні і приречені наздоганяти навіть там, де спроможні бути лідерами. Ми вдосконалюємо логістику, у тому числі – через впровадження натівської програми Logfas. Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проектів підтримки не середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України", - підсумував очільник Міноборони.

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