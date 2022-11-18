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Новини Війна
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Війська РФ перемістили окремі підрозділи з Херсонщини на Луганщину, - Генштаб ЗСУ

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 18.11.2022, передає Цензор.НЕТ

"Триває двісті шістдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;

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на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької;

на Криворізькому напрямку – з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

З метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

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Українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст", - йдеться у зведені Генштабу.

Автор: 

Генштаб ЗС (6763)


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Ну так и наши с Правобережье куда-то войска переместят
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18.11.2022 18:54 Відповісти
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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18.11.2022 18:54 Відповісти
Кацапам , вкрай, потрібно відвоювати Луганську і Донецьку області ,
інакше кремлівський упирь трісне від злоби 😠
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18.11.2022 18:57 Відповісти
Відбити частину Лівобережжя набагато більше важливо ніж Луганщину. Луганщина почекає.
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18.11.2022 19:03 Відповісти
А Днепр у нас, походу, как тот Стикс - переправляться нам на другой берег никак нельзя.
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18.11.2022 19:49 Відповісти
А тим часом Єнот вже їбашить орків
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18.11.2022 20:11 Відповісти
Ну ось такі бридкі злодюги на позолочених меблях тераси корчитимуть з себе інтелігентів, еліту,вершки суспільства. Тьху,доки ми будемо це терпіти?!
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18.11.2022 21:59 Відповісти
 
 