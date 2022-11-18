Якщо дати Росії паузу, вона створить гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи. Нам потрібна перемога, а не нічия, - Кулеба

Росія не готова до серйозних переговорів, а надання їй зараз паузи дозволить "заморозити" конфлікт та перетворити його на "бомбу уповільненої дії" у центрі Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні до учасників ювілейного конгресу Пан’європейського союзу, який проходить з нагоди 100-річчя організації у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо ми дозволимо Росії отримати паузу зараз, то Путін створить із замороженого конфлікту гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи, готову вибухнути в будь-який момент. Для Європи було б стратегічною помилкою прагнути такого результату", - сказав очільник МЗС.

Він закликав усіх партнерів України не пропонувати їй "іти на компроміси з нашою свідомістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом". "Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою. Ми в Україні переживаємо величезний біль і як ніхто інший хочемо миру. Але ми також знаємо, що такі війни, як ця, повинні закінчуватися перемогою добра над злом. Давайте працювати разом для досягнення цієї мети", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що Росія веде проти України геноцидну війну і ця війна також є частиною ширшої стратегії Путіна з дестабілізації та руйнування Європейського Союзу.

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"Росія використовує продовольство та енергію як зброю та спрямовує її проти невинних людей в Європі та в усьому світі. Путін хоче вкрасти добробут і стабільність у кожної європейської родини, він також грає в "голодні ігри" з азійськими, африканськими та близькосхідними сім'ями, ставлячи під загрозу експорт українського зерна. Він вдається до ядерного шантажу, щоб налякати Захід і посіяти сумніви щодо доцільності подальшої підтримки України", - сказав очільник українського МЗС.

Міністр закликав "не піддаватися страху і шантажу", нагадавши: щоразу, коли європейці залишалися твердими, принциповими, згуртованими і сильними, "Путін завжди відступав". "І навпаки, будь-яка ознака слабкості – це запрошення Росії до подальшого терору і звірств. Саме тому підтримка України має продовжуватися і посилюватися, і кроки назад у санкційному режимі щодо Росії є неприйнятними", - наголосив він.

Кулеба також підкреслив, що настав час взяти за мету українську перемогу і спільно працювати над її досягненням, а не шукати передчасних мирних домовленостей з Росією. "Москва не змінила свого ультимативного тону і зараз не готова до серйозних переговорів. Вони роблять заяви, покликані створити враження, що вони готові до переговорів, але це – лише димова завіса для продовження агресії. Ніхто не повинен вестися на це", - заявив міністр.

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На його переконання, справжній мир принесе лише українська перемога: "Ця мета є цілком досяжною, і ми довели це успішними харківським та херсонським контрнаступами цієї осені. Важливою умовою на шляху до перемоги є відмова від страху", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що перемога України буде також перемогою Європи і Заходу та "відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиліття вперед".

"Нам потрібна подальша підтримка наших міжнародних партнерів. Це й оборонна допомога, і подальша ізоляція Росії, і фінансова підтримка, і термінова допомога у відновленні нашої енергетичної системи, пошкодженої російськими ударами. Ще раз наголошую, що підтримка України – це не благодійність. Допомагаючи Україні, європейські партнери допомагають і собі. Вони інвестують у довгострокову безпеку та стабільність в Європі", - заявив Кулеба.