УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 472 21

Якщо дати Росії паузу, вона створить гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи. Нам потрібна перемога, а не нічия, - Кулеба

кулеба

Росія не готова до серйозних переговорів, а надання їй зараз паузи дозволить "заморозити" конфлікт та перетворити його на "бомбу уповільненої дії" у центрі Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні до учасників ювілейного конгресу Пан’європейського союзу, який проходить з нагоди 100-річчя організації у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо ми дозволимо Росії отримати паузу зараз, то Путін створить із замороженого конфлікту гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи, готову вибухнути в будь-який момент. Для Європи було б стратегічною помилкою прагнути такого результату", - сказав очільник МЗС.

Він закликав усіх партнерів України не пропонувати їй "іти на компроміси з нашою свідомістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом". "Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою. Ми в Україні переживаємо величезний біль і як ніхто інший хочемо миру. Але ми також знаємо, що такі війни, як ця, повинні закінчуватися перемогою добра над злом. Давайте працювати разом для досягнення цієї мети", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що Росія веде проти України геноцидну війну і ця війна також є частиною ширшої стратегії Путіна з дестабілізації та руйнування Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це - війна, розв’язана східною деспотією проти західної демократії. Режим Путіна має бути змінений, - Карл фон Габсбург

"Росія використовує продовольство та енергію як зброю та спрямовує її проти невинних людей в Європі та в усьому світі. Путін хоче вкрасти добробут і стабільність у кожної європейської родини, він також грає в "голодні ігри" з азійськими, африканськими та близькосхідними сім'ями, ставлячи під загрозу експорт українського зерна. Він вдається до ядерного шантажу, щоб налякати Захід і посіяти сумніви щодо доцільності подальшої підтримки України", - сказав очільник українського МЗС.

Міністр закликав "не піддаватися страху і шантажу", нагадавши: щоразу, коли європейці залишалися твердими, принциповими, згуртованими і сильними, "Путін завжди відступав". "І навпаки, будь-яка ознака слабкості – це запрошення Росії до подальшого терору і звірств. Саме тому підтримка України має продовжуватися і посилюватися, і кроки назад у санкційному режимі щодо Росії є неприйнятними", - наголосив він.

Кулеба також підкреслив, що настав час взяти за мету українську перемогу і спільно працювати над її досягненням, а не шукати передчасних мирних домовленостей з Росією. "Москва не змінила свого ультимативного тону і зараз не готова до серйозних переговорів. Вони роблять заяви, покликані створити враження, що вони готові до переговорів, але це – лише димова завіса для продовження агресії. Ніхто не повинен вестися на це", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині росіяни тримали в катівнях навіть підлітків, - Лубінець. ВIДЕО

На його переконання, справжній мир принесе лише українська перемога: "Ця мета є цілком досяжною, і ми довели це успішними харківським та херсонським контрнаступами цієї осені. Важливою умовою на шляху до перемоги є відмова від страху", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що перемога України буде також перемогою Європи і Заходу та "відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиліття вперед".

"Нам потрібна подальша підтримка наших міжнародних партнерів. Це й оборонна допомога, і подальша ізоляція Росії, і фінансова підтримка, і термінова допомога у відновленні нашої енергетичної системи, пошкодженої російськими ударами. Ще раз наголошую, що підтримка України – це не благодійність. Допомагаючи Україні, європейські партнери допомагають і собі. Вони інвестують у довгострокову безпеку та стабільність в Європі", - заявив Кулеба.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Если не США то вся Европа должна понять, что сейчас рашисты окупировали и держат под окупацией миллионы украинцев. И все ето потенциальная армия которую рашисты вскоре пошлют на Европу. Так что всем нам выгоднее освободить наших людей чем ждать когда их рашисты превратят в zомбаков как даунбаситов и попрут на нас и Европу
показати весь коментар
18.11.2022 22:33 Відповісти
+6
Кулеба, хвалити Богу, на своєму місці, не скурвився

А якщо Захід бажає переговорів, то буде:

Мінск-3 (або Стамбул-1) - Президент Залужний - українська ядерна зброя - звільнення українських територій

А інакше - ніяк! 👿
показати весь коментар
18.11.2022 22:50 Відповісти
+5
И как мы уже увидели ни НАТО ни США не очень захотят воевать ни за Польшу ни за страны Балтии. Будут *ради мира* отдавать рашистам кусок за куском страны пока обезумевший от безнаказанности ***** не запустит ядерные боеголовки по США
показати весь коментар
18.11.2022 22:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.11.2022 22:30 Відповісти
Кулєбу в президенти. Він найбільш опікується країною.
показати весь коментар
18.11.2022 22:32 Відповісти
ви коли небудь стріляли хоч з чогось, ну хоч по мішенях?
так от у вас "молоко" - аллегорія і без образ пліз
показати весь коментар
18.11.2022 22:45 Відповісти
Кулеба, хвалити Богу, на своєму місці, не скурвився

А якщо Захід бажає переговорів, то буде:

Мінск-3 (або Стамбул-1) - Президент Залужний - українська ядерна зброя - звільнення українських територій

А інакше - ніяк! 👿
показати весь коментар
18.11.2022 22:50 Відповісти
категорично проти "Президента Залужного"!
дивлюся на це з точки зору - талановитого Головнокомандуючого позбавимося....
талановиті Головнокомандуючі - це золото нації!
а през? - ви ж знову сміття яке знайдете...
лисий чим придyрковатeє буби?
показати весь коментар
18.11.2022 23:04 Відповісти
талановиті Головнокомандуючі - це золото нації!👍
показати весь коментар
18.11.2022 23:07 Відповісти
В деякі моменти здається що необхідна хунта, ... а як подумаю то "відпускає"...
показати весь коментар
19.11.2022 00:07 Відповісти
боже нас всіх спаси від цієї думки, бо тоді ми проїбали все...
показати весь коментар
19.11.2022 03:58 Відповісти
тяжко аж за край, але ні якого сраного діктатора більше в Україні - відмахаєтеся, відмахаємося!
ви не самі!....- разом зможемо - но панік!
показати весь коментар
19.11.2022 04:05 Відповісти
угу гуппі уже обрали собі нового ідолка,нагадати що це бидло знало про вторгнення ще у вересні минулого року?
показати весь коментар
18.11.2022 23:30 Відповісти
так буба знову вже не згоден на перемовини і сігнали від кацапні і агрохімії катеґорично відхиляє? - заплутали ви мене, зелені, вщент...
показати весь коментар
18.11.2022 22:33 Відповісти
Если не США то вся Европа должна понять, что сейчас рашисты окупировали и держат под окупацией миллионы украинцев. И все ето потенциальная армия которую рашисты вскоре пошлют на Европу. Так что всем нам выгоднее освободить наших людей чем ждать когда их рашисты превратят в zомбаков как даунбаситов и попрут на нас и Европу
показати весь коментар
18.11.2022 22:33 Відповісти
И как мы уже увидели ни НАТО ни США не очень захотят воевать ни за Польшу ни за страны Балтии. Будут *ради мира* отдавать рашистам кусок за куском страны пока обезумевший от безнаказанности ***** не запустит ядерные боеголовки по США
показати весь коментар
18.11.2022 22:36 Відповісти
Жадний втрачає двічи

Захід хоче віддати економічний, людський та військовий потенциал України рашці?

Тупізм у квадраті!
показати весь коментар
18.11.2022 22:53 Відповісти
Говорить все правильно, а робить правильно ЗСУ.
показати весь коментар
18.11.2022 23:17 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 23:35 Відповісти
росія перехитрила америку. вона підписала з сша таємну угоду, що наданная ракет Україні це вже буде червоною лінією, і це буде вважатись вступом сша у війну.

і зразу після цього почала бити по українській інфраструктурі ракетами.

сша не можуть україні дати ракети. і нічого з цими обстрілами не можуть зробити.

ппо накрити всю україні не вийде.

тому сша ************ україну до переговорів.
показати весь коментар
18.11.2022 23:43 Відповісти
"Новини" з палати пишеш?
показати весь коментар
18.11.2022 23:54 Відповісти
И это правда которую знает каждый украинский сознательный гражданин. Денно и нощно, рядом живущий ******** сосед рассказывает про можем павтарить и встают с кален, переделим Мир. Но самое опасное в том , что фашистский рабсейский рейх начал активно действовать по реализации своих кровавых маниакальных планов.
показати весь коментар
19.11.2022 00:46 Відповісти
П вони уявляють собі скільки втікачів з України посуне на захід у разі такого миру???
Бо вже останньому йолопу ясно що або війна закінчиться на кордонах 1991. З подальшими гарантіями(вступ у НАТО чи щось таке) або війна виникатиме щоразу як у москви вистачить сил.
Хто захоче жити у такій країні???
Тому доведеться терпіти усе холод, голод , темноту. Або просто тікати....
показати весь коментар
19.11.2022 06:23 Відповісти
Так вам вже паузу не дадуть зробити ті, що надали зброю і український народ разом із ЗСУ, а так мамахамії і підляки з єлдаками давно б вже взяли гроші і щось нам напідписували з лішнєхромним.
показати весь коментар
19.11.2022 08:46 Відповісти
 
 