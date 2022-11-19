Відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів армії РФ в Луганську, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з кількістю окупантів у Луганську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово висиляє цивільне населення з домівок в інші населені пункти", - зазначається у повідомленні.
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CrossFirenko
показати весь коментар19.11.2022 20:43 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Александр Бычик
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Ан Мур
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петро удеч #477971
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