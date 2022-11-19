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Відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів армії РФ в Луганську, - Генштаб

рф,армія,російська

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з кількістю окупантів у Луганську. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово висиляє цивільне населення з домівок в інші населені пункти", - зазначається у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17833) Луганська область (4892)


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Кацапня, гойда кучкуватися! "Хаймерс" любить бити в купу!
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19.11.2022 20:43 Відповісти
Може дустом, їх посипати, може свинопси гермофродити і розмножуються один від одного? *********, хрін їх зрозумієш...
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19.11.2022 20:45 Відповісти
а дарма дали касапам можливість порівняно безперешкодно втекти з-під Києва, з лиманського котла, з правобережного мішка... Ні, в потилицю їм стріляти не потрібно було; але в спину - в самий раз: русня - не люди, і навіть не звірі.
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19.11.2022 21:02 Відповісти
Я думаю якби було чим бити їх би били, а так вийшло як вийшло.
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19.11.2022 22:00 Відповісти
Не втрачаймо надії і віри в ЗСУ...ВПЕВНЕНИЙ, ВОНИ ЗНАЮТЬ, ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ
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20.11.2022 06:02 Відповісти
 
 