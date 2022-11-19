Отмечается увеличение количества оккупационных подразделений армии РФ в Луганске, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с количеством оккупантов в Луганске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области, противник размещает личный состав в покинутых помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты", - отмечается в сообщении.

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