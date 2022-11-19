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Отмечается увеличение количества оккупационных подразделений армии РФ в Луганске, - Генштаб

рф,армія,російська

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с количеством оккупантов в Луганске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области, противник размещает личный состав в покинутых помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Россияне провели военные учения. Военным выдали старую амуницию, а техника постоянно нуждается в ремонте, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19670) Луганская область (6510)


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Кацапня, гойда кучкуватися! "Хаймерс" любить бити в купу!
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19.11.2022 20:43 Ответить
Може дустом, їх посипати, може свинопси гермофродити і розмножуються один від одного? *********, хрін їх зрозумієш...
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19.11.2022 20:45 Ответить
а дарма дали касапам можливість порівняно безперешкодно втекти з-під Києва, з лиманського котла, з правобережного мішка... Ні, в потилицю їм стріляти не потрібно було; але в спину - в самий раз: русня - не люди, і навіть не звірі.
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19.11.2022 21:02 Ответить
Я думаю якби було чим бити їх би били, а так вийшло як вийшло.
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19.11.2022 22:00 Ответить
Не втрачаймо надії і віри в ЗСУ...ВПЕВНЕНИЙ, ВОНИ ЗНАЮТЬ, ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ
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20.11.2022 06:02 Ответить
 
 