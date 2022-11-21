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Новини Війна
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В окупованій Макіївці на Донеччині горіла нафтобаза

макіївка

Минулої ночі в окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "влучання вибухонебезпечного предмета".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт окупаційної адміністрації.

За даними окупантів, у ніч на понеділок, 21 листопада, було встановлено горіння двох цистерн із паливом обсягом 70 кв. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також горіння 3 стаціонарних ємностей обсягом 60 кв. м, що розташовані в 20-25 м від залізничного полотна.

"Причиною пожежі стало "влучання вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі створено дві ділянки: одна спрямована на ліквідацію горіння стаціонарних ємностей на площі 300 кв. м, друга - на залізничному полотні з цистернами на площі 350 кв.

На гасіння пожежі кинули 20 одиниць техніки та 84 особи особового складу. Станом на ранок 21 листопада пожежу майже загасили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Макіївці уночі загорілася нафтобаза з пальним для окупантів: Рашисти кажуть про удар ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Макіївка (110) нафтопродукти (613)


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Топ коментарі
+4
ВСУ щось не хоче виконувати взятих Зелею оманських зобов"язань .
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21.11.2022 10:05 Відповісти
+3
Зарницы..
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21.11.2022 10:03 Відповісти
+3
У цистернах та стаціонарних ємностях метри не кв., а куб.
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21.11.2022 10:10 Відповісти
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Зарницы..
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21.11.2022 10:03 Відповісти
ВСУ щось не хоче виконувати взятих Зелею оманських зобов"язань .
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21.11.2022 10:05 Відповісти
Понеділок то таке... Бавовнятко на те не зважає,- гарячий почин, - як тиждень почнеш, так і закінчиш
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21.11.2022 10:07 Відповісти
У цистернах та стаціонарних ємностях метри не кв., а куб.
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21.11.2022 10:10 Відповісти
може малась на увазі не ємність цистерн, а площа горіння (під ними)...тобто колії чи поруч ??
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21.11.2022 10:19 Відповісти
Ось першоджерело:
«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 м³ на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м³, находящихся в 20-25 м от ж/д полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета»
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21.11.2022 10:28 Відповісти
Ну і щоб не було питань по площі

Уже к шести утра спасатели разделились на две группы, одни занялись ликвидацией горения стационарных емкостей на площади 300 м2, другие - тушением железнодорожного полотна с цистернами на площади 350 м2.
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21.11.2022 10:30 Відповісти
тогда из рашавики:
Объём цистерны колеблется в широких пределах от 15-20 м³ в первых вагонах-цистернах, строившихся в конце XIX века, до 120 м³ (8-осная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов) и больше.
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21.11.2022 10:34 Відповісти


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21.11.2022 10:43 Відповісти
нажаль, не читається
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21.11.2022 10:46 Відповісти
тапни на фото, вони відкриється збільшеним і прочитаєш - 60т 73м3
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21.11.2022 11:03 Відповісти
так нема фото...чиста біла безодня і все))
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21.11.2022 11:23 Відповісти
і за шо ми сперечаємось? чи дискутуємо?? ))))
в мене зараз світло вимкнуть (через 30 хв) тому...тому думаю тема вичерпана ))) чи як?
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21.11.2022 11:25 Відповісти
Для Макеевки - это норм!
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21.11.2022 13:27 Відповісти
А хіба Макіївку не звільнили?
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21.11.2022 10:24 Відповісти
Це донецька і це місто, а то луганська і то село Макіївка.
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21.11.2022 10:26 Відповісти
Дякую!
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21.11.2022 10:59 Відповісти
 
 