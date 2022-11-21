В окупованій Макіївці на Донеччині горіла нафтобаза
Минулої ночі в окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "влучання вибухонебезпечного предмета".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт окупаційної адміністрації.
За даними окупантів, у ніч на понеділок, 21 листопада, було встановлено горіння двох цистерн із паливом обсягом 70 кв. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також горіння 3 стаціонарних ємностей обсягом 60 кв. м, що розташовані в 20-25 м від залізничного полотна.
"Причиною пожежі стало "влучання вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.
На місці пожежі створено дві ділянки: одна спрямована на ліквідацію горіння стаціонарних ємностей на площі 300 кв. м, друга - на залізничному полотні з цистернами на площі 350 кв.
На гасіння пожежі кинули 20 одиниць техніки та 84 особи особового складу. Станом на ранок 21 листопада пожежу майже загасили.
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«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 м³ на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м³, находящихся в 20-25 м от ж/д полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета»
Уже к шести утра спасатели разделились на две группы, одни занялись ликвидацией горения стационарных емкостей на площади 300 м2, другие - тушением железнодорожного полотна с цистернами на площади 350 м2.
Объём цистерны колеблется в широких пределах от 15-20 м³ в первых вагонах-цистернах, строившихся в конце XIX века, до 120 м³ (8-осная цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов) и больше.
в мене зараз світло вимкнуть (через 30 хв) тому...тому думаю тема вичерпана ))) чи як?