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Сейм Польщі назвав призначення Мельника до МЗС "невдалим". Дуда каже, "Це суверенне рішення України"

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що призначення колишнього посла у Німеччині Андрія Мельника заступником глави МЗС є суверенним рішенням України - після того, як у Сеймі назвали його "невдалим".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Дуду запитали його думку щодо цього питання.

"Це суверенне рішення, прийняте українською владою. Він - український фахівець із закордонних справ. Такі рішення приймаються узгоджено з адміністрацією президента, українськими органами влади", - прокоментував Дуда.

Він додав, що польська сторона не готувала ноту протесту у зв’язку з цим.

Коментуючи нагадування, що Мельник казав про те, що поляки під час Другої світової війни вбивали українців, Дуда відповів: "Можливо, варто попросити міністра трохи почитати історичні факти, щоб мати об’єктивнішу точку зору. На жаль, майже 100 тисяч поляків були вбиті українськими націоналістами під час Другої світової війни".

Читайте: Експосла Мельника призначено заступником глави МЗС

Напередодні голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Радослав Фогель назвав невдалим призначення колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ.

"Тут наші українські партнери повинні демонструвати більше розуміння вразливих для Польщі питань" - сказав Фогель.

Нагадаємо, влітку в інтерв’ю журналісту Тіло Юнгу український дипломат прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною щодо Степана Бандери. "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбивали євреїв", - сказав Мельник, який також зазначив, що це наратив, який просуває Росія.

Коли в певний момент розмови журналіст заявив, що йому не зрозуміло, як людину, відповідальну за вбивство поляків і євреїв, можна назвати "героєм", Мельник рішуче заперечив цю думку і заявив, що Бандера не був масовим убивцею.

Також читайте: Німеччина та ліві ліберали "оголосили Польщі нетрадиційну війну", - Дуда

Заяви Мельника викликали ажіотаж у Німеччині і Польщі.

В МЗС України після цього пояснили, що слова Мельника не є офіційною позицією Києва, а Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським візаві Збігнєвом Рау.

Автор: 

Польща (8632) Дуда Анджей (788) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+13
Мельник не дипломат. Он блогер -хайпожер, ставящий личный хайп выше интересов страны, которой он служит. Каждое слово можно и нужно произносить вовремя. А эта паскуда, мало того, что привел к саботажу поставок вооружений из Германии, теперь хочет разрушить отношения Польши и Украины в разгар войны. А зачем? А затем, что бы полезные идиоты читали Мельника и он в их глазах был пупер патриотом.
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22.11.2022 11:00 Відповісти
+13
Мельник вообще-то все по делу сказал.Бандера никогда и нигде не призывал к геноциду поляков и евреев и лично сам он их тоже не убивал.
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22.11.2022 11:30 Відповісти
+10
Коли говорять правду, то це Зелі може не сподобатися !
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22.11.2022 10:36 Відповісти
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Коли говорять правду, то це Зелі може не сподобатися !
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22.11.2022 10:36 Відповісти
Ну, то таке... Дипломатія-95...
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22.11.2022 11:28 Відповісти
Приеднуюсь до р1шення польского сейму. Цей Мельник, ще нашкодить нам. Чергове призначення Ермака?
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22.11.2022 11:52 Відповісти
Кроти гадять як можуть. За наказом з Москви. Без Польщі Україна довго не протягне з об'єктивних причин.
Навіть якщо мельник у чомусь правий, його треба негайно звільнити і щоб він стулив пельку і більше не патякав на радість москальні...
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22.11.2022 12:50 Відповісти
Ви дебіли, завдяки Мельнику, зараз німеччина один із головних донорів України. Послухайте, що казав шульц у березні, і що він каже зараз. Невже фріц сам так швидко роздуплився?! Тому Мельника і забрали із Німеччини, бо він сильно дратував меркельську гівноеліту, яка хотіла дружити з другом владіміром.
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22.11.2022 13:04 Відповісти
Да да да завдяки Мельнику... як тільки цього гондона виперли звідти - так і допомоги стало більше.
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22.11.2022 14:27 Відповісти
Ні не при Гімномельнику Ірис привезли. Ти ще й брехун.
А навчання почались до того, як цей кусок гівна почав тявкати на німців.
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22.11.2022 21:03 Відповісти
Кончений довбойоп це той, хто тебе родив виховав і дав в твою тупорилу голову думку, що якщо ти людей ганьбиш, обзиваєш та поводиш себе як свиня - то до тебе не будуть відноситись як до наглої свині, а навпаки стануть більше допомогати та поважати.
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22.11.2022 21:52 Відповісти
Хай подякують, що не Венедіктову або якогось довбня з Міноборони.
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22.11.2022 10:38 Відповісти
Мені здається , що ви трохи не зрозуміли дописувача вище

Він пише скоріще це не як докір Польщі , а як те , що наше ZE-кодло могло надійслати ще гіршого упиря
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22.11.2022 11:15 Відповісти
треба розсварити нас з поляками👀
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22.11.2022 10:41 Відповісти
треба чітко вказувати, що кацабська брехня, а що історичний факт. Претензії?
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22.11.2022 10:51 Відповісти
для этого и делают такие "назначения" -это суть зэ-Иуды и ко работать на вред Украине
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22.11.2022 11:01 Відповісти
Меркантильна, боягузлива, лукава,... Європа, як і США, не бажає слухати все що НЕ є компліментарним.

Але ж війна... вже більше 270 діб, знищені міста і села, на 50 % зруйнована інфраструктура життєзабезпечення, захоплена атомна електростанція в Запоріжжі, ракети обструлюють АЕС в Хмельницькому... і дипломатія має бути відверта, жостка - людство стоїть на порозі ТРЕТЬОЇ світової війни, яка з кожною добою все ближче...

В історії вже були випадки, коли загрози топили в солодких речах, засідали, ухвалювали... і танцювали на балах
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22.11.2022 10:55 Відповісти
А українці дуже люлять слухати щось не комплементарне до себе?
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22.11.2022 14:29 Відповісти
це ти про "шашлички,чи про "без паніки",чи про те що "СНН гірше за скабєєху",а зеблюдь? Хто там кому правду намагався донести га зеблюдь? ще трохи часу і ви ******** почнете розказувати як буба увесь світ попереджав про напад рашки,а його ніхто не слухав...
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23.11.2022 03:04 Відповісти
Все грузопотоки в Украину идут через Польшу.. гуманитарные военные и прочие пассажирские...значит что надо сделать путлеру,?...правильно...чтобы Дуда и Зеля дали друг другу по морде...под любым Соусом и под любым предлогом...
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22.11.2022 10:57 Відповісти
Мельник не дипломат. Он блогер -хайпожер, ставящий личный хайп выше интересов страны, которой он служит. Каждое слово можно и нужно произносить вовремя. А эта паскуда, мало того, что привел к саботажу поставок вооружений из Германии, теперь хочет разрушить отношения Польши и Украины в разгар войны. А зачем? А затем, что бы полезные идиоты читали Мельника и он в их глазах был пупер патриотом.
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22.11.2022 11:00 Відповісти
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22.11.2022 11:05 Відповісти
Офуеть
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22.11.2022 18:02 Відповісти
"Тут наші польські партнери повинні демонструвати більше розуміння вразливих для України питань" - за поляком Фогелем. Висловлювляння цього прорашистського поляка , про внутрішні справи в Україні є недоречними і цілком можливо,що продиктовані вони йому рашистами з тією ж метою.на котру вказує польська сторона
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22.11.2022 11:07 Відповісти
Мельник гівно. Але поляки та юдеї перегибають палку. Прирівнюють українців до нацистів, та намагаються привити відчуття вини.
У юдеїв що не герой, то террорист, який вбивав англійців. А у поляків взагалі - Пілсудський, шовіністична падла. І поляки теж багато украінців вбили тоді, а ще більше разом із большевіками вигнали із своїх земель під час операції "Вісла".
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22.11.2022 11:20 Відповісти
Пілсуцький ще й товариш гітлера.Коли суцький зажмуривсвя Адольф був присутній на погжєбє цього шовіністичного пацифікатора українців русинів.
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22.11.2022 12:20 Відповісти
Мельник вообще-то все по делу сказал.Бандера никогда и нигде не призывал к геноциду поляков и евреев и лично сам он их тоже не убивал.
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22.11.2022 11:30 Відповісти
Мельник - це той дебіл, який Україну з усім світом сварить?
Може він російський агент?
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22.11.2022 11:34 Відповісти
Мельнику треба замовкнути, поляки друзі, їх не треба провокувати, хай краще мадярами займеться
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22.11.2022 11:39 Відповісти
Ми не маємо мовчати, коли принижують пам'ять тих хто боровся за нашу землю і поклав за неї життя. Ні поляки, ні мадяри, ні кацапи, ні будь-хто інший не має права диктувати нам кого шанувати, а кого ні! Тому Мельник правий на 100%.
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22.11.2022 13:14 Відповісти
Навіщо ти сюди приліпив Пороха і порохоботів , ідіот ? . Тобі кортить розвести на цій гілці срач ?
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22.11.2022 11:54 Відповісти
КОГДА ВЫБИРАЮТ ШУТА ТО НЕ СТАНОВИТСЯ ЖИТЬ ВЕСЕЛО А ВСЯ СТРАНА ПРЕВРАЩАЕТЬСЯ В ЦИРК!
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22.11.2022 11:50 Відповісти
Обрали вже один раз Віллі Вонку, але щось замість шоколаду сиділи в чомусь теж коричневому
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22.11.2022 12:09 Відповісти
Про білих і пухнастих поляків Дуда тоже загнув,їхні вирізали українців цілими селами(Сагрин).
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22.11.2022 11:53 Відповісти
Павлукома та багато інших.
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22.11.2022 12:25 Відповісти
Для поляків Бандера як для бика червона тряпка, тут вони з какапами схожі. Невдоволення поляків викликали заяви які прирівняли вбивства поляків на Волині з вбивствами АК українців, що є для поляків ангеликів неприйнятним
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22.11.2022 11:54 Відповісти
Отож, що поляки замість того, щоб визнати правду - про те, що була абсолютно ВЗАЄМНЕ винищення українцями і поляками один одного - вважають, що то тільки українці вбивали білих та пушистих поляків, а поляки лише захищали себе.
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22.11.2022 12:02 Відповісти
Чомусь не згадують як століттями пацифікували українців, нищили церкву, до сих пір кажуть що Львів то Польща. Правда така що нам зараз краще не робити різких рухів з ними, дивитись на сьогодення і в майбутнє. Нам дуже вигідно що поляки прихистили міліони українців, це треба пам'ятати, яка би історія не була
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22.11.2022 12:25 Відповісти
вони прихистили українців з метою покращити своє економічне і демографічне становище. Тому не потрібно тут ніякі ілюзії.
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22.11.2022 21:47 Відповісти
Коли в певний момент розмови журналіст заявив, що йому не зрозуміло, як людину, відповідальну за вбивство поляків і євреїв, можна назвати "героєм", Мельник рішуче заперечив цю думку і заявив, що Бандера не був масовим убивцею. Джерело:
І що , хіба Мельник тут не правий . ? .
Журналюга ніс повну нісенітницю , а Мельник що , мав мовчати .?
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22.11.2022 11:58 Відповісти
Як раз навпаки, вдало
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22.11.2022 12:03 Відповісти
Мельник часто несе дічь яка шкодить Україні. Той твіт маску міг написати диванний воєн в інтернеті але не ПОЛІТИК
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22.11.2022 12:09 Відповісти
Іди мий сраки чехам. Твоя думка громадянам України не цікава.
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22.11.2022 13:11 Відповісти
Ти кацапська наволоч, а не Українець. Я цю кісельовщину про сортири вже чув
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23.11.2022 02:45 Відповісти
Прошлі війни зараз неважливі, бо актуальні вбивства кацапами сьогодні. Да і тоді ворожість між Польщею і Україною навмисно створювалась саме московщиною. Гадяцький мирний договір після війн Хмельницькогоі Речи Посполітой був единим правильним але запізним і нічого вже не міг виправити. А мельник при любий розкладах да ще в період війни, наносить величезну шкоду при начеб-то добрих намірах.
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22.11.2022 12:18 Відповісти
"..майже 100 тисяч поляків були вбиті українськими націоналістами під час Другої світової війни"

поляки продовжують навязувати нам свій сфальшований погляд на нашу історію, а укр лошари продовжують хавати це, видаючи за власну поразку. В природі не існує доказів вбивства 100 тис поляків українцями. Просто немає ні стільки могил, ні стільки записів у церковних та ін книгах. У цифру до 20 тис, я ще повірю, а 100 тис - це чисто фейк польських шовіністів.
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22.11.2022 13:08 Відповісти
Из Мельника политрук получился бы, но точно не дипломат. Кто то тупой двигает его дальше.
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22.11.2022 13:53 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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22.11.2022 16:58 Відповісти
Невдалим - це дуже м'яко сказано.
Хай би фронтовики прочистили тому Мельнику мізки.
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22.11.2022 13:30 Відповісти
Пора Кулебе дистанцироваться от главы ОП и навести порядок в дипкорпусе..Мельнику лучше на фронте "комиссарить",а не ставить под сомнение нашу дружбу с РП как с наиважнейшим союзником..Вообще-то в топ дипломаты у нас назначаются весьма отдаленные от дипломатии особы-Маркарова,Венедиктова,Таран..,наверняка и лейтенант Баканов уже в кандидатах
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22.11.2022 17:49 Відповісти
Мельник - единственная фигура, которая сказала фрицам прямо в глаза....Респект ему....а все остальные благодарят за каждый патрон и молчат в тряпочку....Мне подэод Мельника нравится больше....Ни с кем не хочу спорить, ваше дело...Нравится клянчить, получать мизер и кланятся за это...
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22.11.2022 21:36 Відповісти
ага і німаки сказали опі,що з цим бидлом розмовляти не будуть тому заберіть цього чмошника,мельиик це бидло рване,яке до 24 го чомусь дуже тихо і ритмічно сосало у німців,коли ті блокували продаж нам зброї,а знаєш чому,тому що ***** гавкає тільки по команді,як і мельник
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23.11.2022 03:09 Відповісти
 
 