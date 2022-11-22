Сейм Польщі назвав призначення Мельника до МЗС "невдалим". Дуда каже, "Це суверенне рішення України"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що призначення колишнього посла у Німеччині Андрія Мельника заступником глави МЗС є суверенним рішенням України - після того, як у Сеймі назвали його "невдалим".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Дуду запитали його думку щодо цього питання.

"Це суверенне рішення, прийняте українською владою. Він - український фахівець із закордонних справ. Такі рішення приймаються узгоджено з адміністрацією президента, українськими органами влади", - прокоментував Дуда.

Він додав, що польська сторона не готувала ноту протесту у зв’язку з цим.

Коментуючи нагадування, що Мельник казав про те, що поляки під час Другої світової війни вбивали українців, Дуда відповів: "Можливо, варто попросити міністра трохи почитати історичні факти, щоб мати об’єктивнішу точку зору. На жаль, майже 100 тисяч поляків були вбиті українськими націоналістами під час Другої світової війни".

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Напередодні голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Радослав Фогель назвав невдалим призначення колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ.

"Тут наші українські партнери повинні демонструвати більше розуміння вразливих для Польщі питань" - сказав Фогель.

Нагадаємо, влітку в інтерв’ю журналісту Тіло Юнгу український дипломат прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною щодо Степана Бандери. "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбивали євреїв", - сказав Мельник, який також зазначив, що це наратив, який просуває Росія.

Коли в певний момент розмови журналіст заявив, що йому не зрозуміло, як людину, відповідальну за вбивство поляків і євреїв, можна назвати "героєм", Мельник рішуче заперечив цю думку і заявив, що Бандера не був масовим убивцею.

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Заяви Мельника викликали ажіотаж у Німеччині і Польщі.

В МЗС України після цього пояснили, що слова Мельника не є офіційною позицією Києва, а Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським візаві Збігнєвом Рау.