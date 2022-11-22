Сейм Польщі назвав призначення Мельника до МЗС "невдалим". Дуда каже, "Це суверенне рішення України"
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що призначення колишнього посла у Німеччині Андрія Мельника заступником глави МЗС є суверенним рішенням України - після того, як у Сеймі назвали його "невдалим".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Дуду запитали його думку щодо цього питання.
"Це суверенне рішення, прийняте українською владою. Він - український фахівець із закордонних справ. Такі рішення приймаються узгоджено з адміністрацією президента, українськими органами влади", - прокоментував Дуда.
Він додав, що польська сторона не готувала ноту протесту у зв’язку з цим.
Коментуючи нагадування, що Мельник казав про те, що поляки під час Другої світової війни вбивали українців, Дуда відповів: "Можливо, варто попросити міністра трохи почитати історичні факти, щоб мати об’єктивнішу точку зору. На жаль, майже 100 тисяч поляків були вбиті українськими націоналістами під час Другої світової війни".
Напередодні голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Радослав Фогель назвав невдалим призначення колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ.
"Тут наші українські партнери повинні демонструвати більше розуміння вразливих для Польщі питань" - сказав Фогель.
Нагадаємо, влітку в інтерв’ю журналісту Тіло Юнгу український дипломат прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною щодо Степана Бандери. "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбивали євреїв", - сказав Мельник, який також зазначив, що це наратив, який просуває Росія.
Коли в певний момент розмови журналіст заявив, що йому не зрозуміло, як людину, відповідальну за вбивство поляків і євреїв, можна назвати "героєм", Мельник рішуче заперечив цю думку і заявив, що Бандера не був масовим убивцею.
Заяви Мельника викликали ажіотаж у Німеччині і Польщі.
В МЗС України після цього пояснили, що слова Мельника не є офіційною позицією Києва, а Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським візаві Збігнєвом Рау.
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Навіть якщо мельник у чомусь правий, його треба негайно звільнити і щоб він стулив пельку і більше не патякав на радість москальні...
А навчання почались до того, як цей кусок гівна почав тявкати на німців.
Він пише скоріще це не як докір Польщі , а як те , що наше ZE-кодло могло надійслати ще гіршого упиря
Але ж війна... вже більше 270 діб, знищені міста і села, на 50 % зруйнована інфраструктура життєзабезпечення, захоплена атомна електростанція в Запоріжжі, ракети обструлюють АЕС в Хмельницькому... і дипломатія має бути відверта, жостка - людство стоїть на порозі ТРЕТЬОЇ світової війни, яка з кожною добою все ближче...
В історії вже були випадки, коли загрози топили в солодких речах, засідали, ухвалювали... і танцювали на балах
У юдеїв що не герой, то террорист, який вбивав англійців. А у поляків взагалі - Пілсудський, шовіністична падла. І поляки теж багато украінців вбили тоді, а ще більше разом із большевіками вигнали із своїх земель під час операції "Вісла".
Може він російський агент?
І що , хіба Мельник тут не правий . ? .
Журналюга ніс повну нісенітницю , а Мельник що , мав мовчати .?
поляки продовжують навязувати нам свій сфальшований погляд на нашу історію, а укр лошари продовжують хавати це, видаючи за власну поразку. В природі не існує доказів вбивства 100 тис поляків українцями. Просто немає ні стільки могил, ні стільки записів у церковних та ін книгах. У цифру до 20 тис, я ще повірю, а 100 тис - це чисто фейк польських шовіністів.
Хай би фронтовики прочистили тому Мельнику мізки.