МЗС викликає угорського посла через шарф Орбана з картою Угорщини з українськими територіями
МЗС України викликає угорського посла, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбан.
Про це повідомив у фейсбуці прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"ЗМІ: Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.
Як повідомлялося, прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями.
Топ коментарі
+42 MrStepanovM
показати весь коментар22.11.2022 12:23 Відповісти Посилання
+33 Євген Дусик
показати весь коментар22.11.2022 12:18 Відповісти Посилання
+28 Marta Orexovakya
показати весь коментар22.11.2022 12:27 Відповісти Посилання
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Только почему то не хочет Австрийских земель , ведь у них всех до сих пор в жопе играет Австро-венгерский империализм …😡
Сцыкотно ?
Очередные собиратели земель… ёптить .
бажано потугіше
від кремлівського фюрера ? 😠
Альоо, вы в каком веке, европейский союз? Может пора уже Венгров из ЕС, под зад коленом?
Карта Великой Венгрии
Угорщина провокує конфлікти на європейському континенті, чому вона в ЄС ?!
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg