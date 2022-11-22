МЗС викликає угорського посла через шарф Орбана з картою Угорщини з українськими територіями

МЗС України викликає угорського посла, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбан.

Про це повідомив у фейсбуці прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗМІ: Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.

Як повідомлялося, прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями.

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